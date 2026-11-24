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Στο νοσοκομείο 17χρονος στο Ρέθυμνο μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, συνελήφθη η αδελφή του
Στο νοσοκομείο 17χρονος στο Ρέθυμνο μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, συνελήφθη η αδελφή του
Ο ανήλικος έλαβε τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια πήρε εξιτήριο
Αναστάτωση προκλήθηκε στο Ρέθυμνο από περιστατικό με πρωταγωνιστή έναν 17χρονο, ο οποίος χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο έπειτα από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του neakriti.gr, ο ανήλικος είχε καταναλώσει το αλκοόλ μέσα στο σπίτι του, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.
Τη μεταφορά του στο νοσοκομείο ανέλαβε η ενήλικη αδελφή του, η οποία είχε εκείνη την ώρα την προσωρινή εποπτεία του 17χρονου, καθώς η μητέρα τους απουσίαζε από το σπίτι. Ο ανήλικος έλαβε τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια πήρε εξιτήριο.
Ωστόσο, η υπόθεση είχε και αστυνομική συνέχεια, καθώς η αδελφή του συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, στο πλαίσιο της σχετικής διαδικασίας.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του neakriti.gr, ο ανήλικος είχε καταναλώσει το αλκοόλ μέσα στο σπίτι του, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.
Τη μεταφορά του στο νοσοκομείο ανέλαβε η ενήλικη αδελφή του, η οποία είχε εκείνη την ώρα την προσωρινή εποπτεία του 17χρονου, καθώς η μητέρα τους απουσίαζε από το σπίτι. Ο ανήλικος έλαβε τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια πήρε εξιτήριο.
Ωστόσο, η υπόθεση είχε και αστυνομική συνέχεια, καθώς η αδελφή του συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, στο πλαίσιο της σχετικής διαδικασίας.
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