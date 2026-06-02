Αναστασία: Πέρυσι ήμουν πιεσμένη και στενοχωρημένη, πάντα σκέφτομαι να μην κάνω κάτι και χαλάσει ό,τι έφτιαξα
Δεν ζούσα τη στιγμή και την επιτυχία μου, σχολίασε η τραγουδίστρια
Στην πίεση που βίωσε και στις αρνητικές σκέψεις που έκανε πέρυσι σε ό,τι αφορά την καριέρα της, αναφέρθηκε η Αναστασία, τονίζοντας ότι φοβόταν πως μία κίνηση θα μπορούσε να επηρεάσει την πορεία της.
Η τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη την Δευτέρα 1η Ιουνίου στο «The 2Night Show» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τα τελευταία πέντε χρόνια που ασχολείται επαγγελματικά με τη μουσική, αλλά και για τις ανησυχίες της αναφορικά με την καριέρα της.
Όπως παραδέχτηκε η Αναστασία, η περσινή χρονιά δεν ήταν εύκολη για εκείνη: «Πέρυσι ήμουν πάρα πολύ πιεσμένη και στενοχωρημένη. Ένιωθα συνεχώς μια απογοήτευση. Ενώ δεν με επηρεαζόμουν από πράγματα, πάντα σκέφτομαι μην κάνω κάτι και χαλάσει ό,τι έφτιαξα και το χάσω. Δεν ζούσα τη στιγμή και την επιτυχία μου για να μην χάσω αυτό που έχω».
Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια περιέγραψε την τελευταία πενταετία, δηλώνοντας πως ξεχωρίζει την επαφή της με τον κόσμο όταν εμφανίζεται στη σκηνή: «Μπορεί να γνωρίσει πολύ όμορφους ανθρώπους, μπορεί να γνωρίσεις πολύ άσχημους εσωτερικά ανθρώπους, αλλά η καλύτερη στιγμή αυτών των χρόνων είναι όταν βγαίνω στη σκηνή και τραγουδάω με τον κόσμο».
