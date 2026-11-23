Αν ονειρευόσασταν ποτέ να περάσετε ένα χαλαρό απόγευμα κάνοντας απλώς παρέα με τον Μπραντ Πιτ, το «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth» είναι η ευκαιρία σας. Στο οσκαρικό «Κάποτε στο Χόλιγουντ» του 2019, ο Πιτ ενσάρκωσε τον Κλιφ Μπουθ, τον ατάραχο, σκληροτράχηλο κασκαντέρ και σωσία του χαρακτήρα που υποδυόταν ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο. Η ερμηνεία του χάρισε το Όσκαρ και γέννησε έναν ήρωα που τόσο ο ίδιος όσο και ο Κουέντιν Ταραντίνο προφανώς δεν ήθελαν να αποχωριστούν. Τώρα, ο Κλιφ επιστρέφει σε μια αυτόνομη ταινία-spin-off, γραμμένη από τον Ταραντίνο και σκηνοθετημένη από τον Ντέιβιντ Φίντσερ. Μόνο που, για το μεγαλύτερο μέρος των 143 λεπτών της, ο πρωταγωνιστής δεν κάνει σχεδόν τίποτα άλλο από το να αράζει με γνωστούς και αγνώστους.Υπάρχουν, ασφαλώς, τέσσερις ωμές, εκρήξεις βίας, όπως ακριβώς θα περίμενε κανείς από μια σύμπραξη Ταραντίνο και Φίντσερ. Ωστόσο, παρά τον παράξενα γραμμένο τίτλο της ταινίας, ο Κλιφ Μπουθ δεν μπλέκει σε ιδιαίτερες «περιπέτειες». Ο βασικός του χαρακτήρας παραμένει αφοπλιστικά χαλαρός και αυτή η περιπλανώμενη αστυνομική ιστορία ακολουθεί τον ίδιο νωχελικό ρυθμό — ευτυχώς, διατηρώντας και αρκετή από την αβίαστη γοητεία και το χάρισμα του πρωταγωνιστή της.Η ιστορία εκτυλίσσεται στο Λος Άντζελες μέσα σε μία εβδομάδα του Ιουνίου του 1977, οκτώ χρόνια μετά την αιματηρή αναμέτρηση του Κλιφ με τους ακολούθους του Τσαρλς Μάνσον. Ο ηθοποιός του Ντι Κάπριο έχει πλέον μετακομίσει στην Αυστραλία, αφήνοντας τον Κλιφ χωρίς δουλειά κασκαντέρ και με μια καθημερινότητα που μοιάζει ύποπτα με την ιδανική ζωή του ίδιου του Ταραντίνο, όπως αναφέρει το BBC.Φορώντας μόνιμα ένα χαβανέζικο πουκάμισο με τα μισά κουμπιά ανοιχτά, ο Κλιφ εργάζεται ως μηχανικός προβολής στο ιστορικό New Beverly Cinema — την αίθουσα που στην πραγματική ζωή ανήκει στον Ταραντίνο. Συμπληρώνει το εισόδημά του φτιάχνοντας μαργαρίτες σε ένα πολυσύχναστο μπαρ υπό τα θαυμαστικά βλέμματα νεαρών γυναικών, ενώ στον ελεύθερο χρόνο του βλέπει παλιά γουέστερν στην τηλεόραση, στο ταπεινό διαμέρισμα δίπλα στη μαρίνα που μοιράζεται με τον ιδιόρρυθμο αλλά συμπαθή πατέρα του (Πίτερ Γουέλερ).