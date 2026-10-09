Ποσειδώνας Γιαννόπουλος για την κόντρα Βίσση και Καρβέλα: Έχουμε έναν νέο λαϊκισμό, ο πτωχός δημιουργός και η πλούσια τραγουδίστρια
Ποσειδώνας Γιαννόπουλος για την κόντρα Βίσση και Καρβέλα: Έχουμε έναν νέο λαϊκισμό, ο πτωχός δημιουργός και η πλούσια τραγουδίστρια
Ο ραδιοφωνικός παραγωγός και στιχουργός άσκησε κριτική στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται η οικονομική διαμάχη τους και εκτίμησε ότι θα συμφιλιωθούν
Σχετικά με την κόντρα της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα τοποθετήθηκε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Ο ραδιοφωνικός παραγωγός και στιχουργός παρατηρεί έναν νέο λαϊκισμό και μια παραπλανητική εικόνα που θέλει τον δημιουργό οικονομικά αδύναμο απέναντι στην εύπορη τραγουδίστρια.
Όπως τόνισε, και οι δύο είναι οικονομικά ευκατάστατοι και για χρόνια διατηρούσαν μια οικονομική συμφωνία που τους εξυπηρετούσε. Παρόλα αυτά, ο ίδιος θεωρεί πως στο τέλος θα αφήσουν πίσω τις διαφορές τους.
Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Live You», την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, και επισήμανε ότι δεν είναι συνηθισμένο ένας τραγουδιστής να μοιράζεται τις αμοιβές από τις εμφανίσεις του με τον δημιουργό των επιτυχιών του. Όπως ανέφερε, εδώ και χρόνια υπήρχε η υποψία ότι η Άννα Βίσση απέδιδε στον Νίκο Καρβέλα μέρος των εσόδων της, λόγω της μακροχρόνιας προσωπικής και επαγγελματικής τους σχέσης, πράγμα που επιβεβαιώθηκε.
Πιο αναλυτικά, είπε: «Δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο ο τραγουδιστής να πληρώνει τον δημιουργό της μεγάλης του επιτυχίας. Εδώ λοιπόν είχαμε αυτή την πρωτοτυπία ότι επειδή είναι μια σχέση δεκαετιών, που ήταν και προσωπική σχέση, υποψιαζόμασταν τόσα χρόνια ότι υπάρχει μια αμοιβή του δημιουργού Νίκου Καρβέλα από την Άννα, από το λεγόμενο νυχτοκάματό της ή από τις εμφανίσεις της. Αυτό πλέον είναι επίσημο, βάσει της δήλωσης της Άννας Βίσση, που το λέει ότι υπήρχε ένα πενήντα-πενήντα».
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος άσκησε κριτική στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται η οικονομική διαμάχη της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα, κάνοντας λόγο για λαϊκισμό. Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Εδώ πέρα έχουμε έναν νέο λαϊκισμό τις τελευταίες τέσσερις ημέρες που έχει σκάσει το θέμα. Α, ο πτωχός δημιουργός και η πλούσια τραγουδίστρια με τους πλούσιους εφοπλιστές. Παιδιά, είναι όλοι πλούσιοι, είναι όλοι ευκατάστατοι. Άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο. Είχανε βολευτεί σε κάποια συνθήκη συνεργασίας οικονομικής χρόνια. Τα χάλασαν τώρα. Δηλαδή ο Νίκος, με όλο τον σεβασμό, δεν είναι στο πιάνο, στο Μοναστηράκι με καπελάκι να μαζεύει κέρματα».
Τέλος, ο ραδιοφωνικός παραγωγός και στιχουργός εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας θα καταφέρουν τελικά να ξεπεράσουν τη διαφωνία τους και να συμφιλιωθούν. «Πιστεύω πως έχει επιστροφή. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή που θα ξεχάσουμε το θέμα, μια ωραία μέρα θα μάθουμε οι ίδιοι ότι τα βρήκανε. Δεν θα ξεχάσω ότι με τον Νίκο είχα τσακωθεί για κάτι που είχα πει εναντίον της Άννας και με την Άννα είχα τσακωθεί για κάτι που είχα πει εναντίον του Νίκου όταν έγραφα δισκοκριτικές. Αυτό δείχνει ότι εδώ υπάρχει αγάπη ακόμα και στη σύγκρουση. Υπάρχει αγάπη και τόσο σημαντικό παρελθόν», κατέληξε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Όπως τόνισε, και οι δύο είναι οικονομικά ευκατάστατοι και για χρόνια διατηρούσαν μια οικονομική συμφωνία που τους εξυπηρετούσε. Παρόλα αυτά, ο ίδιος θεωρεί πως στο τέλος θα αφήσουν πίσω τις διαφορές τους.
Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Live You», την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, και επισήμανε ότι δεν είναι συνηθισμένο ένας τραγουδιστής να μοιράζεται τις αμοιβές από τις εμφανίσεις του με τον δημιουργό των επιτυχιών του. Όπως ανέφερε, εδώ και χρόνια υπήρχε η υποψία ότι η Άννα Βίσση απέδιδε στον Νίκο Καρβέλα μέρος των εσόδων της, λόγω της μακροχρόνιας προσωπικής και επαγγελματικής τους σχέσης, πράγμα που επιβεβαιώθηκε.
Πιο αναλυτικά, είπε: «Δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο ο τραγουδιστής να πληρώνει τον δημιουργό της μεγάλης του επιτυχίας. Εδώ λοιπόν είχαμε αυτή την πρωτοτυπία ότι επειδή είναι μια σχέση δεκαετιών, που ήταν και προσωπική σχέση, υποψιαζόμασταν τόσα χρόνια ότι υπάρχει μια αμοιβή του δημιουργού Νίκου Καρβέλα από την Άννα, από το λεγόμενο νυχτοκάματό της ή από τις εμφανίσεις της. Αυτό πλέον είναι επίσημο, βάσει της δήλωσης της Άννας Βίσση, που το λέει ότι υπήρχε ένα πενήντα-πενήντα».
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος άσκησε κριτική στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται η οικονομική διαμάχη της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα, κάνοντας λόγο για λαϊκισμό. Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Εδώ πέρα έχουμε έναν νέο λαϊκισμό τις τελευταίες τέσσερις ημέρες που έχει σκάσει το θέμα. Α, ο πτωχός δημιουργός και η πλούσια τραγουδίστρια με τους πλούσιους εφοπλιστές. Παιδιά, είναι όλοι πλούσιοι, είναι όλοι ευκατάστατοι. Άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο. Είχανε βολευτεί σε κάποια συνθήκη συνεργασίας οικονομικής χρόνια. Τα χάλασαν τώρα. Δηλαδή ο Νίκος, με όλο τον σεβασμό, δεν είναι στο πιάνο, στο Μοναστηράκι με καπελάκι να μαζεύει κέρματα».
Τέλος, ο ραδιοφωνικός παραγωγός και στιχουργός εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας θα καταφέρουν τελικά να ξεπεράσουν τη διαφωνία τους και να συμφιλιωθούν. «Πιστεύω πως έχει επιστροφή. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή που θα ξεχάσουμε το θέμα, μια ωραία μέρα θα μάθουμε οι ίδιοι ότι τα βρήκανε. Δεν θα ξεχάσω ότι με τον Νίκο είχα τσακωθεί για κάτι που είχα πει εναντίον της Άννας και με την Άννα είχα τσακωθεί για κάτι που είχα πει εναντίον του Νίκου όταν έγραφα δισκοκριτικές. Αυτό δείχνει ότι εδώ υπάρχει αγάπη ακόμα και στη σύγκρουση. Υπάρχει αγάπη και τόσο σημαντικό παρελθόν», κατέληξε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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