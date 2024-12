Όστιν Μπάτλερ: Θα πρωταγωνιστήσει στη διασκευή του American Psycho από τον Λούκα Γκουαντανίνο

Ο Μπέιλ στο «American Psycho» (2000)

Η νέα διασκευή του εμβληματικού βιβλίουτου Μπρετ Ίστον Έλις, από τον Ιταλό σκηνοθέτη Λούκα Γκουαντανίνο , έχει πλέον επιβεβαιώσει τον Όστιν Μπάτλερ στον ρόλο του Πάτρικ Μπέιτμαν. Ο σκηνοθέτης, γνωστός για τα «Call Me by Your Name», «Challengers» και το πρόσφατο «Queer», αναλαμβάνει να φέρει μια νέα προσέγγιση στο έργο, με την παραγωγή να αναλαμβάνεται από τη Lionsgate.Αρχικά υπήρχαν φήμες για τον Τζέικομπ Ελόρντι ως πιθανό υποψήφιο για τον ρόλο του Μπέιτμαν, όμως αυτές δεν επιβεβαιώθηκαν ποτέ. Ωστόσο, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι και οι δύο ηθοποιοί έχουν υποδυθεί διαφορετικές εκδοχές του Έλβις, με τον Ελόρντι στην ταινία «Priscilla» και τον Μπάτλερ στο «Elvis».Η καινούρια ταινία δεν θα είναι remake της διάσημης ταινίας του 2000, αλλά μια ανανεωμένη διασκευή του μυθιστορήματος του Έλις, με το σενάριο να υπογράφει ο Σκοτ Ζ. Μπαρνς. Η αρχική ταινία, στην οποία ο Κρίστιαν Μπέιλ ενσάρκωσε τον Πάτρικ Μπέιτμαν, διαδραματίζεται στη δεκαετία του 1980 και αναδεικνύει τον χαρακτήρα του ως έναν χρηματιστή και κατά συρροή δολοφόνο. Υπό την καθοδήγηση του Γκουαντανίνο, η νέα εκδοχή αναμένεται να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στο ερωτικό κομμάτι του έργου, αντί για την σάτιρα τρόμου που χαρακτήριζε την αρχική ταινία. Ο Γκουαντανίνο έχει ήδη δοκιμαστεί στο είδος του τρόμου με ταινίες όπως το «Suspiria» και το «Bones and All», οπότε η προσέγγισή του αναμένεται να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.Στην παρούσα φάση, ο Γκουαντανίνο έχει ολοκληρώσει τα γυρίσματα της ταινίας «After the Hunt», στην οποία πρωταγωνιστούν οι Τζούλια Ρόμπερτς και Άντριου Γκάρφιλντ. Η τελευταία του δουλειά, το «Queer», καθώς και το «Challengers», κέρδισαν υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες, με τον Ντάνιελ Κρεγκ να είναι υποψήφιος για τον καλύτερο ηθοποιό στην κατηγορία δράματος και τη Ζεντάγια να διεκδικεί το βραβείο καλύτερης ηθοποιού στο «Challengers».: EPA