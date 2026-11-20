Το myNN, διαθέσιμο online σε υπολογιστές, καθώς και σε κινητά μέσω της σχετικής εφαρμογής, αποτελεί το κεντρικό ψηφιακό σημείο πρόσβασης στις υπηρεσίες και παροχές της NN Hellas για τους ασφαλισμένους της.
Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε και επίσημα την ανανέωση του Κουρτουά
Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε και επίσημα την ανανέωση του Κουρτουά
Ανακοινώθηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης η ανανέωση του συμβολαίου του Τιμπό Κουρτουά μέχρι το 2028
Επίσημη μορφή πήρε η συμφωνία της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Τιμπό Κουρτουά. Με τον Βέλγο γκολκίπερ τα είχαν βρει οι «μερένχες» σε προφορικό επίπεδο, αλλά πλέον ανακοινώθηκε και επίσημα πως μέχρι το 2028 θα μείνει στη Μαδρίτη.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης αναφέρει:
Η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Τιμπό Κουρτουά συμφώνησαν στην επέκταση του συμβολαίου του παίκτη, το οποίο τον δεσμεύει με τον σύλλογο έως τις 30 Ιουνίου 2028.
Ο Τιμπό Κουρτουά εντάχθηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης το 2018. Στα εννέα χρόνια που φορά τη φανέλα της ομάδας μας, έχει αγωνιστεί σε 348 αναμετρήσεις και έχει κατακτήσει 14 τίτλους: 2 Champions League, 3 Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων, 2 Σούπερ Καπ Ευρώπης, 3 πρωταθλήματα La Liga, 1 Κύπελλο Ισπανίας (Copa del Rey) και 3 Σούπερ Καπ Ισπανίας.
Η συμβολή του σε όλους αυτούς τους τίτλους χαρακτηρίστηκε από καθοριστικές εμφανίσεις, οι οποίες τον καθιέρωσαν ως τον καλύτερο τερματοφύλακα στον κόσμο.
Είναι διεθνής με το Βέλγιο, έχοντας αγωνιστεί έως σήμερα 115 φορές με την εθνική ομάδα της χώρας του.
Σε ατομικό επίπεδο, ο Τιμπό Κουρτουά έχει κερδίσει το βραβείο «Χρυσά Γάντια» (Golden Glove) στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018 στη Ρωσία, το βραβείο «The Best» της FIFA για τον καλύτερο τερματοφύλακα το 2018, το Τρόπαιο Γιασίν (Yashin Trophy) το 2022 και το Τρόπαιο Θαμόρα (Zamora Trophy) το 2014. Επιπλέον, συμπεριλήφθηκε δύο φορές στην κορυφαία ενδεκάδα της FIFA FIFPro (World XI), το 2022 και το 2023, ενώ αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης (MVP) στον τελικό του Champions League στο Παρίσι το 2022 — τον αγώνα στον οποίο η Ρεάλ Μαδρίτης κατέκτησε το 14ο Κύπελλο Πρωταθλητριών/Champions League της ιστορίας της.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης αναφέρει:
Η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Τιμπό Κουρτουά συμφώνησαν στην επέκταση του συμβολαίου του παίκτη, το οποίο τον δεσμεύει με τον σύλλογο έως τις 30 Ιουνίου 2028.
Ο Τιμπό Κουρτουά εντάχθηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης το 2018. Στα εννέα χρόνια που φορά τη φανέλα της ομάδας μας, έχει αγωνιστεί σε 348 αναμετρήσεις και έχει κατακτήσει 14 τίτλους: 2 Champions League, 3 Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων, 2 Σούπερ Καπ Ευρώπης, 3 πρωταθλήματα La Liga, 1 Κύπελλο Ισπανίας (Copa del Rey) και 3 Σούπερ Καπ Ισπανίας.
Η συμβολή του σε όλους αυτούς τους τίτλους χαρακτηρίστηκε από καθοριστικές εμφανίσεις, οι οποίες τον καθιέρωσαν ως τον καλύτερο τερματοφύλακα στον κόσμο.
Είναι διεθνής με το Βέλγιο, έχοντας αγωνιστεί έως σήμερα 115 φορές με την εθνική ομάδα της χώρας του.
Σε ατομικό επίπεδο, ο Τιμπό Κουρτουά έχει κερδίσει το βραβείο «Χρυσά Γάντια» (Golden Glove) στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018 στη Ρωσία, το βραβείο «The Best» της FIFA για τον καλύτερο τερματοφύλακα το 2018, το Τρόπαιο Γιασίν (Yashin Trophy) το 2022 και το Τρόπαιο Θαμόρα (Zamora Trophy) το 2014. Επιπλέον, συμπεριλήφθηκε δύο φορές στην κορυφαία ενδεκάδα της FIFA FIFPro (World XI), το 2022 και το 2023, ενώ αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης (MVP) στον τελικό του Champions League στο Παρίσι το 2022 — τον αγώνα στον οποίο η Ρεάλ Μαδρίτης κατέκτησε το 14ο Κύπελλο Πρωταθλητριών/Champions League της ιστορίας της.
✍️🤍🧤 @ThibautCourtois https://t.co/xCAuM2VLys— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 20, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα