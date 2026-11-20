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Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας από διαμέρισμα που τυλίχθηκε στις φλόγες στη Λάρισα
Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας από διαμέρισμα που τυλίχθηκε στις φλόγες στη Λάρισα
Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στους Αμπελόκηπους - Ένας ακόμη άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Χωρίς τις αισθήσεις του παραλήφθηκε από διασώστες του ΕΚΑΒ ένας άνδρας, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (20/11) σε διαμέρισμα στη συνοικία των Αμπελοκήπων, στη Λάρισα.
Σύμφωνα με το larissanet.gr, ακόμη ένας άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάστασή του.
Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.
Σύμφωνα με το larissanet.gr, ακόμη ένας άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάστασή του.
Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.
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