Μαρία Ναυπλιώτου: Όταν πήγα στο θέατρο, σοκαρίστηκα που όλοι ασχολούνταν με την εξωτερική μου εμφάνιση
Δεν καταλάβαινα τον λόγο, επισήμανε η ηθοποιός
Σοκ είχε προκαλέσει στη Μαρία Ναυπλώτου το γεγονός ότι οι άνθρωποι του θεάτρου εστίαζαν ιδιαίτερα στην εξωτερική της εμφάνιση, όταν εκείνη μεταπήδησε από τον χορό στην υποκριτική. Η ηθοποιός επισήμανε ότι ποτέ δεν πορεύτηκε με γνώμονα την εικόνα της, αλλά την επιθυμία της να εξελιχθεί.
Καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή των Rainbow Mermaids η Μαρία Ναυπλιώτου διευκρίνισε πως ποτέ δεν έδινε βάση στην επίδραση που θα μπορούσε να είχε η εικόνα της. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Εγώ είχα μάθει να δουλεύω από μέσα προς τα έξω, και κεφάλι να μην είχες στον χορό, μπορεί να μην το προσέξει κανείς. Και στο σπίτι μας, που ήμασταν νομίζω όμορφοι όλοι, δεν δίναμε και πάρα πολλή σημασία σε αυτό. Το ζήτημα είναι να μορφωθείς, να έχεις τρόπους, να αγαπάς τους άλλους ανθρώπους, κάποιες γενικότερες αξίες. Ο πατέρας μας μάς άνοιξε την πόρτα της ελευθερίας, να μην φοβόμαστε και η μητέρα μας την πόρτα της φαντασίας μέσα από την τέχνη».
Έχοντας δραστηριοποιηθεί ως χορεύτρια, με την ομορφιά να μην έχει σημασία στην τέχνη του χορού, η Μαρία Ναυπλιώτου εξεπλάγη με την προσοχή που δεχόταν στον χώρο της ηθοποιίας λόγω της εξωτερικής της εμφάνισης. «Εγώ σοκαρίστηκα, δεν καταλάβαινα για ποιο λόγο ασχολούνταν όλοι με αυτό το πράγμα όταν πήγα στο θέατρο. Δεν το απαξιώνω την εξωτερική εμφάνιση, ούτε τη δική μου».
Σύμφωνα με την ηθοποιό, προϋπόθεση για να διατηρηθεί η ομορφιά είναι να είναι κάποιος αυθεντικός. «Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω κάνει τίποτα γι’ αυτό. Θέλω να πω ότι αισθανόμουν ότι υποχρέωση στον εαυτό μου ήταν να κάνω κάτι που ευχαριστεί εμένα και το μέσα μου. Μικρή παρατηρούσα ότι πώς μπορεί κάτι να θαμπώσει όταν δεν έχει να σου προσφέρει κάτι ακόμα. Για να παραμείνει το κάλλος θα πρέπει κάτι να κάνεις εσύ γι’ αυτό. Θέλω να πω ότι εάν κάποιος επενδύσει μόνο στην εξωτερική ομορφιά ή τέλος πάντων αν δεν είσαι αυθεντικός, τότε η εξωτερική εμφάνιση αρχίζει και θαμπώνει και δεν σε αφορά πλέον», κατέληξε.
Στην ίδια συνέντευξη, η Μαρία Ναυπλιώτου μίλησε και για την αυστηρή διατροφή που έπρεπε να ακολουθήσει ως χορεύτρια του μπαλέτου. Όπως είπε, υπήρξε περίοδος που τρεφόταν μόνο με καρπούζι για να διατηρηθεί στα κιλά που έπρεπε ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του έργου στο οποίο θα συμμετείχε.
Αρχικά, η ηθοποιός παρομοίασε την ενασχόληση με τον χορό σε επαγγελματικό επίπεδο με στρατιωτική θητεία: «Είναι στρατιωτική η θητεία και συγχρόνως είναι ένα επάγγελμα το οποίο εκτίθεσαι. Είναι και το σωματικό και το ψυχολογικό, σου ασκείται κριτική και καλλιτεχνικά. Είναι μία πάρα πολύ δύσκολη δουλειά και τέχνη. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν διατροφικές διαταραχές εξαιτίας της πολύ αυστηρής διατροφής που πρέπει να κάνει κανείς και αυτό κάνει πάρα πολλούς ανθρώπους να υπερβάλλουν».
Ακολούθως, διευκρίνισε ότι, αν και πολλοί χορευτές που γνώρισε ήρθαν αντιμέτωποι με διατροφικές διαταραχές, εκείνη δεν συνάντησε πρόβλημα. «Εγώ δεν ξέρω πώς τη γλίτωσα, δεν έπαθα ούτε ανορεξία ούτε βουλιμία, αλλά όντως υπήρχαν εποχές που ένα καλοκαίρι ας πούμε έτρωγα μόνο καρπούζι προκειμένου να μείνω στα κιλά μου. Φυσικά, μετά κατεβάζαμε τα ψυγεία από τη στέρηση. Οι δάσκαλοι ήταν αυστηροί, μας ζυγίζανε κιόλας, και έπρεπε να χάσεις, και η τεχνική ήταν πολύ δύσκολη οπότε κάποιοι δάσκαλοι ήταν αυστηροί. Δεν είναι κάτι εύκολο και γενικά η τέχνη είναι ένα δύσκολο κομμάτι όταν εκτίθεσαι», σημείωσε.
