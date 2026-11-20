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Κλείνει τον Τζάστιν Άντερσον ο ΠΑΟΚ
Κλείνει τον Τζάστιν Άντερσον ο ΠΑΟΚ
Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Τζάστιν Άντερσον για να καλύψει έτσι το κενό του Τσέντι Όσμαν
Συνεχίζει την ενίσχυση του ο ΠΑΟΚ με τον Τέλη Μυστακίδη να ετοιμάζει κι άλλες κινήσεις που θα κάνουν ακόμα πιο ισχυρό το ρόστερ της ομάδας της Θεσσαλονίκης.
Με τον Τσέντι Όσμαν να παραμένει στα… πιτς υπάρχει κενό στη θέση 3 και στη Θεσσαλονίκη φαίνεται ότι βρέθηκε ο ιδανικός παίκτης για να τον αντικαταστήσει.
Συγκεκριμένα πρόκειται για τον Τζάστιν Άντερσον με τον οποίο ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις. Ο παίκτης ετοιμάζεται να αποχωρήσει από τη Ντουμπάι και η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει κάνει κίνηση για να τον αποκτήσει.
Ο Αμερικανός είχε ενεργό ρόλο πέρσι, αλλά φέτος ο Τσάβι Πασκουάλ δεν τον χρησιμοποιεί. Με την ομάδα του έχει έρθει σε συμφωνία για να αποχωρήσει και ο ΠΑΟΚ που αναζητούσε παίκτη στη θέση του είναι έτοιμος να τον φέρει στην Ελλάδα.
Με τον Τσέντι Όσμαν να παραμένει στα… πιτς υπάρχει κενό στη θέση 3 και στη Θεσσαλονίκη φαίνεται ότι βρέθηκε ο ιδανικός παίκτης για να τον αντικαταστήσει.
Συγκεκριμένα πρόκειται για τον Τζάστιν Άντερσον με τον οποίο ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις. Ο παίκτης ετοιμάζεται να αποχωρήσει από τη Ντουμπάι και η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει κάνει κίνηση για να τον αποκτήσει.
Ο Αμερικανός είχε ενεργό ρόλο πέρσι, αλλά φέτος ο Τσάβι Πασκουάλ δεν τον χρησιμοποιεί. Με την ομάδα του έχει έρθει σε συμφωνία για να αποχωρήσει και ο ΠΑΟΚ που αναζητούσε παίκτη στη θέση του είναι έτοιμος να τον φέρει στην Ελλάδα.
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