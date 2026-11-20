Κριτική σκέψη, ανθρώπινες δεξιότητες και νέες εκπαιδευτικές διαδρομές στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ατζέντας – Η Ελλάδα στην ευρωπαϊκή κοινοπραξία για τις ψηφιακές υποδομές της εκπαίδευσης, η συνεργασία με την Ολλανδία και το μήνυμα Παπαϊωάννου





Αυτά είναι μερικά από τα κρίσιμα ερωτήματα, που βρίσκονται πλέον στην κορυφή της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής ατζέντας, καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μετακινείται από το πεδίο της τεχνολογικής καινοτομίας στην καθημερινότητα των σχολείων, των πανεπιστημίων και της επαγγελματικής κατάρτισης.





Νίκος Παπαϊωάννου, υφυπουργός Παιδείας





Η Ευρώπη θέτει κανόνες για την εκπαίδευση στην εποχή του AI Η Σύνοδος των υπουργών Παιδείας είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι συμμετέχοντες υπουργοί ενέκριναν συμπεράσματα για τις δεξιότητες και τις ικανότητες, που απαιτούνται ώστε οι Ευρωπαίοι πολίτες να μπορούν να αξιοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη με αποτελεσματικό, κριτικό και υπεύθυνο τρόπο.



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Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους εκπαιδευτικούς. Η επιτυχία οποιασδήποτε μεταρρύθμισης, που σχετίζεται με την Τεχνητή Νοημοσύνη προϋποθέτει, ότι οι ίδιοι θα έχουν την κατάλληλη επιμόρφωση, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τα νέα εργαλεία παιδαγωγικά, δημιουργικά και με ασφάλεια.



Η αρχική εκπαίδευση, η διαρκής επαγγελματική ανάπτυξη και η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ εκπαιδευτικών αποτελούν βασικές προτεραιότητες.



Παράλληλα, το Συμβούλιο επισημαίνει ότι η χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση πρέπει να διέπεται από αρχές διαφάνειας, ηθικής και συμπερίληψης, με ιδιαίτερη μέριμνα ώστε οι ψηφιακές ανισότητες να μη μετατραπούν σε νέες εκπαιδευτικές ανισότητες.



Πώς μπορεί η εκπαίδευση να αξιοποιήσει τις απεριόριστες δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης χωρίς να παραδώσει σε αυτήν τις λειτουργίες που αποτελούν τον πυρήνα της ανθρώπινης μάθησης; Πώς θα διασφαλιστεί ότι οι μαθητές θα εξακολουθήσουν να σκέφτονται, να αμφισβητούν, να ερευνούν και να διαμορφώνουν προσωπική κρίση, σε μια εποχή, κατά την οποία οι μηχανές μπορούν να παράγουν μέσα σε δευτερόλεπτα κείμενα, αναλύσεις και απαντήσεις; Και, κυρίως, ποιες γνώσεις και δεξιότητες θα χρειάζονται οι αυριανοί εργαζόμενοι σε μια αγορά εργασίας που μετασχηματίζεται με πρωτοφανή ταχύτητα;Αυτά είναι μερικά από τα κρίσιμα ερωτήματα, που βρίσκονται πλέον στην κορυφή της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής ατζέντας, καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μετακινείται από το πεδίο της τεχνολογικής καινοτομίας στην καθημερινότητα των σχολείων, των πανεπιστημίων και της επαγγελματικής κατάρτισης.Το μήνυμα ότι η τεχνολογία οφείλει να λειτουργεί ως εργαλείο ενδυνάμωσης και όχι ως υποκατάστατο της ανθρώπινης σκέψης μετέφερε ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου , εκπροσωπώντας την υπουργό Σοφία Ζαχαράκη, στις εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών Παιδείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε στις 19 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες «Η Τεχνητή Νοημοσύνη πρέπει να ενισχύει και όχι να υποκαθιστά τις ανθρώπινες ικανότητες που αποτελούν τη βάση της ουσιαστικής μάθησης», ήταν η κεντρική θέση της ελληνικής παρέμβασης, με τον υφυπουργό να αναδεικνύει την ανάγκη μιας ανθρωποκεντρικής προσέγγισης στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Σε κάθε περίπτωση, βασικό ζητούμενο είναι οι μαθητές να γνωρίζουν πώς λειτουργούν αυτά τα συστήματα, να μπορούν να αξιολογούν την αξιοπιστία των απαντήσεών τους και να αναγνωρίζουν τα όριά τους.Η Σύνοδος των υπουργών Παιδείας είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι συμμετέχοντες υπουργοί ενέκριναν συμπεράσματα για τις δεξιότητες και τις ικανότητες, που απαιτούνται ώστε οι Ευρωπαίοι πολίτες να μπορούν να αξιοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη με αποτελεσματικό, κριτικό και υπεύθυνο τρόπο.Το Συμβούλιο της ΕΕ υπογραμμίζει, ότι η εξοικείωση με την τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να αφορά αποκλειστικά τους μαθητές ή τους φοιτητές που ακολουθούν τεχνολογικές σπουδές. Αντιθέτως, πρέπει να αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εκπαιδευτικής στρατηγικής, η οποία θα καλύπτει όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης.Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται τα κράτη-μέλη να ενσωματώσουν τις σχετικές δεξιότητες στα προγράμματα σπουδών και να προσαρμόσουν τις εκπαιδευτικές μεθόδους και τα συστήματα αξιολόγησης στις νέες συνθήκες.Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους εκπαιδευτικούς. Η επιτυχία οποιασδήποτε μεταρρύθμισης, που σχετίζεται με την Τεχνητή Νοημοσύνη προϋποθέτει, ότι οι ίδιοι θα έχουν την κατάλληλη επιμόρφωση, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τα νέα εργαλεία παιδαγωγικά, δημιουργικά και με ασφάλεια.Η αρχική εκπαίδευση, η διαρκής επαγγελματική ανάπτυξη και η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ εκπαιδευτικών αποτελούν βασικές προτεραιότητες.Παράλληλα, το Συμβούλιο επισημαίνει ότι η χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση πρέπει να διέπεται από αρχές διαφάνειας, ηθικής και συμπερίληψης, με ιδιαίτερη μέριμνα ώστε οι ψηφιακές ανισότητες να μη μετατραπούν σε νέες εκπαιδευτικές ανισότητες.

Σημαντική είναι και η διάσταση της διά βίου μάθησης. Εκτός από τον τρόπο, με τον οποίο αποκτούν γνώσεις οι σημερινοί μαθητές, η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει και το περιεχόμενο πολλών επαγγελμάτων.



Για τον λόγο αυτό, η Ευρώπη ζητεί την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων, την επανειδίκευση όσων κινδυνεύουν να μείνουν πίσω από τις τεχνολογικές εξελίξεις και την ανάπτυξη νέων πανεπιστημιακών και επαγγελματικών προγραμμάτων που θα ανταποκρίνονται στα επαγγέλματα του μέλλοντος.



Το παράδειγμα των αμερικανικών σχολείων: Λιγότερες εργασίες στο σπίτι, περισσότερη σκέψη στην τάξη Το πόσο βαθιά επηρεάζει ήδη η Τεχνητή Νοημοσύνη την εκπαιδευτική διαδικασία αποτυπώνεται σε πρόσφατο ρεπορτάζ του Reuters, το οποίο καταγράφει τις αλλαγές που επιχειρούν εκπαιδευτικοί στις ΗΠΑ προκειμένου να προσαρμοστούν στη διάδοση των εργαλείων γενετικής τεχνητής νοημοσύνης.



Το πρακτικό πρόβλημα είναι πλέον εμφανές: όταν ένας μαθητής μπορεί να ζητήσει από ένα chatbot να γράψει μια έκθεση, να λύσει μια άσκηση ή να αναλύσει ένα λογοτεχνικό έργο, ο εκπαιδευτικός δυσκολεύεται να διαπιστώσει τι πραγματικά έχει κατανοήσει ο ίδιος.



Σε αυτό το πλαίσιο, ορισμένα σχολεία και εκπαιδευτικοί επιλέγουν να περιορίσουν τις εργασίες, που εκτελούνται στο σπίτι και να μεταφέρουν μεγαλύτερο μέρος της αξιολόγησης μέσα στην τάξη. Προκρίνουν τις προφορικές εξετάσεις, τη χειρόγραφη εργασία, τις συζητήσεις, τις παρουσιάσεις και τις πρακτικές δραστηριότητες, μέσα από τις οποίες ο μαθητής καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να επεξεργαστεί μια πληροφορία και να διαμορφώσει προσωπική άποψη.



Σε σχολείο του Σαν Φρανσίσκο, για παράδειγμα, εκπαιδευτικός αντικατέστησε τις παραδοσιακές εργασίες λογοτεχνίας στο σπίτι με σύντομες προφορικές εξετάσεις, προκειμένου να αξιολογήσει την κατανόηση των μαθητών γύρω από χαρακτήρες, πλοκή και συμβολισμούς. Άλλοι εκπαιδευτικοί στρέφονται σε περισσότερο βιωματικές δραστηριότητες, ζητώντας από τους μαθητές να παρουσιάσουν ζωντανά τον τρόπο με τον οποίο κατέληξαν σε ένα συμπέρασμα ή να αποδώσουν δημιουργικά όσα έχουν διδαχθεί.



Το ενδιαφέρον είναι ότι η απάντηση στην τεχνολογική πρόκληση δεν είναι απαραίτητα περισσότερη τεχνολογία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι η επιστροφή στη συζήτηση, στο χειρόγραφο κείμενο και στην προσωπική επεξεργασία της γνώσης. Το Reuters επισημαίνει, ωστόσο, ότι δεν υπάρχει ακόμη ενιαία προσέγγιση στα αμερικανικά σχολεία και ότι οι εκπαιδευτικοί εξακολουθούν να αναζητούν την ισορροπία ανάμεσα στην αξιοποίηση των νέων εργαλείων και στην προστασία της ουσιαστικής μαθησιακής διαδικασίας.



ΟΟΣΑ και Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Η νέα δεξιότητα είναι η κατανόηση της ίδιας της Τεχνητής Νοημοσύνης Την ίδια κατεύθυνση υποστηρίζει και το νέο πλαίσιο για τον γραμματισμό στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Literacy Framework), το οποίο παρουσίασαν τον Ιούνιο του 2026 ο ΟΟΣΑ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αντικείμενο την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.



Σύμφωνα με το πλαίσιο, η ψηφιακή επάρκεια των νέων δεν μπορεί πλέον να εξαντλείται στην ικανότητά τους να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές συσκευές ή εφαρμογές αλλά χρειάζεται να κατανοούν σε βασικό επίπεδο τον τρόπο λειτουργίας των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, να αξιολογούν κριτικά τα αποτελέσματά τους και να αντιλαμβάνονται τις ηθικές και κοινωνικές συνέπειες της χρήσης τους.



Η διάκριση είναι ουσιαστική καθώς είναι άλλο να γνωρίζει ένας μαθητής πώς να διατυπώσει μια εντολή σε ένα σύστημα AI και άλλο να μπορεί να διαπιστώσει αν η απάντηση που έλαβε είναι ακριβής, ελλιπής ή παραπλανητική. Η νέα εκπαιδευτική προσέγγιση επιδιώκει, επομένως, να μετακινήσει το ενδιαφέρον από την απλή χρήση των εργαλείων στην ανάπτυξη μιας βαθύτερης σχέσης με τη γνώση, την τεχνολογία και την προσωπική κρίση.



Ανάλογη ανησυχία καταγράφεται και σε έρευνα των NPR και Ipsos στις ΗΠΑ, που δημοσιοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2026. Περίπου τρεις στους τέσσερις εκπαιδευτικούς θεωρούν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει μεγαλύτερες επιπτώσεις στην εκπαίδευση από προηγούμενες τεχνολογικές αλλαγές, ενώ η πλειονότητα υποστηρίζει ότι η υπεύθυνη χρήση της πρέπει να διδάσκεται στο σχολείο. Παρά ταύτα, μόλις περίπου το ένα τρίτο αναφέρει ότι το σχολείο του διαθέτει επίσημες κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση της από τους μαθητές.



STEM: Η μάχη για τους επιστήμονες και τα επαγγέλματα του μέλλοντος Ένα ακόμη σημαντικό σκέλος της Συνόδου στις Βρυξέλλες αφορούσε στην ενίσχυση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στους τομείς STEM, δηλαδή την Επιστήμη, την Τεχνολογία, τη Μηχανική και τα Μαθηματικά.



Οι υπουργοί ενέκριναν σχετικά συμπεράσματα, αναγνωρίζοντας ότι η ανάπτυξη αυτών των γνωστικών πεδίων αποτελεί στρατηγική προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία, την κοινωνική συνοχή και τη βιώσιμη ανάπτυξη.



Η ανάγκη που έχει προκύψει βασίζεται στο γεγονός ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει πλέον σημαντικές ελλείψεις εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, ιδιαίτερα σε τομείς που συνδέονται με την ψηφιακή οικονομία, την τεχνητή νοημοσύνη, τη μηχανική και τις νέες τεχνολογίες. Μάλιστα, τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι αποκαλυπτικά: το 2023 μόλις το 26,9% των φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ΕΕ σπούδαζε σε αντικείμενα STEM, ενώ η συμμετοχή των γυναικών παραμένει ιδιαίτερα χαμηλή σε συγκεκριμένους τεχνολογικούς κλάδους.



Στις σπουδές Πληροφορικής και Επικοινωνιών, μόλις περίπου ένας στους πέντε φοιτητές είναι γυναίκα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει ως στόχο την αύξηση του ποσοστού των φοιτητών STEM στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στο 32% έως το 2030.



Στο πλαίσιο αυτό, οι νέες ευρωπαϊκές κατευθύνσεις δίνουν έμφαση στην επαφή των παιδιών με τις επιστήμες από μικρή ηλικία, στην ανανέωση των προγραμμάτων σπουδών, στην αντιμετώπιση των στερεοτύπων που αποθαρρύνουν τα κορίτσια από τις τεχνολογικές και επιστημονικές σπουδές, αλλά και στην αντιμετώπιση της έλλειψης εξειδικευμένων εκπαιδευτικών.



Η Ελλάδα στην ευρωπαϊκή κοινοπραξία για την ψηφιακή εκπαίδευση Ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική πλευρά είχε και η συνάντηση που πραγματοποίησε ο Νίκος Παπαϊωάννου με την Ολλανδή υπουργό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ισότητας, Judith Tielen.



Στον πυρήνα βρέθηκε η νέα Ευρωπαϊκή Κοινοπραξία Ψηφιακών Υποδομών για την Εκπαίδευση (European Digital Infrastructure Consortium for Education – EDU-EDIC), μια πρωτοβουλία, που φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο συνεργασίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων.



Η σύσταση της κοινοπραξίας εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την εκτελεστική απόφαση της 3ης Νοεμβρίου 2026. Στα οκτώ ιδρυτικά κράτη-μέλη περιλαμβάνονται η Ελλάδα, η Ολλανδία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Κροατία, η Σλοβενία, η Φινλανδία και το Βέλγιο.



Η επιλογή της συνεργασίας έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι ευρωπαϊκές χώρες επιχειρούν να αντιμετωπίσουν από κοινού προβλήματα, που μέχρι σήμερα συχνά διαχειρίζονταν μεμονωμένα. Ειδικότερα, την ανάπτυξη ψηφιακών εκπαιδευτικών υποδομών, την ασφάλεια των δεδομένων, τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων και την πρόσβαση σε αξιόπιστες ψηφιακές υπηρεσίες.



Η κοινοπραξία φιλοδοξεί να επιτρέψει στα συμμετέχοντα κράτη να συγκεντρώσουν πόρους, τεχνογνωσία και εμπειρία, δημιουργώντας κοινές ευρωπαϊκές λύσεις για σχολεία, εκπαιδευτικούς και μαθητές. Μία από τις σημαντικότερες επιδιώξεις της είναι η ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών που θα διασφαλίζουν μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αυτονομία, περιορίζοντας την εξάρτηση από παρόχους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα εκπαιδευτικά δεδομένα εκατομμυρίων μαθητών και εκπαιδευτικών αποτελούν πολύτιμο ψηφιακό πόρο. Η ασφαλής διαχείρισή τους, η προστασία της ιδιωτικότητας και η δυνατότητα ανάπτυξης αξιόπιστων ευρωπαϊκών εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης αποτελούν πλέον ζητήματα εκπαιδευτικής αλλά και τεχνολογικής κυριαρχίας.



Στο πλαίσιο της συνάντησης Παπαϊωάννου – Tielen εξετάστηκαν οι δυνατότητες, που ανοίγονται μέσα από το EDU-EDIC, με έμφαση στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και στην ανάπτυξη σύγχρονων ψηφιακών εκπαιδευτικών υποδομών.



Η πρωτοβουλία περνά πλέον στο στάδιο της υλοποίησης, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προγραμματίσει για σήμερα, 20 Νοεμβρίου, την επίσημη εκδήλωση έναρξης της κοινοπραξίας στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή των ιδρυτικών κρατών και εκπροσώπων της ευρωπαϊκής ηγεσίας.



Νέες εκπαιδευτικές διαδρομές και διά βίου μάθηση Ένα ακόμη ζήτημα που απασχόλησε τους υπουργούς Παιδείας της ΕΕ, ήταν η ανάγκη να δημιουργηθούν περισσότερες και περισσότερο ευέλικτες εκπαιδευτικές διαδρομές.



Η παραδοσιακή αντίληψη, σύμφωνα με την οποία η εκπαίδευση ολοκληρώνεται με την απόκτηση ενός πτυχίου ή μιας επαγγελματικής ειδικότητας δεν ανταποκρίνεται πλέον στις απαιτήσεις της εποχής.



Οι τεχνολογικές αλλαγές μεταβάλλουν διαρκώς τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, δημιουργούν νέες ειδικότητες και καθιστούν αναγκαία την επανακατάρτιση εργαζομένων που έχουν ήδη ενταχθεί στην παραγωγική διαδικασία.



Ο Νίκος Παπαϊωάννου ανέδειξε την ανάγκη ανάπτυξης δεξιοτήτων που θα επιτρέπουν στους πολίτες όχι μόνο να χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά και να κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας της, να αξιολογούν τα αποτελέσματά της και να αναγνωρίζουν τις δυνατότητες και τους περιορισμούς της.



Όπως επεσήμανε, η τεχνολογία προσφέρει σημαντικές δυνατότητες για την εξατομίκευση της μάθησης, την παιδαγωγική καινοτομία και τη διεύρυνση της πρόσβασης στη γνώση. Ταυτόχρονα, όμως, μεταβάλλει τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, αυξάνοντας τη ζήτηση για εργαζομένους με εξειδικευμένες γνώσεις και σύνθετες δεξιότητες. Κατά συνέπεια, η ευρωπαϊκή προσέγγιση επιχειρεί να συνδέσει στενότερα τα εκπαιδευτικά συστήματα με την πραγματική οικονομία, χωρίς να περιορίζει την εκπαίδευση στην παροχή επαγγελματικών προσόντων.



Το βλέμμα στην ελληνική Προεδρία της ΕΕ το 2027 Στη συνάντηση στις Βρυξέλλες, ο υφυπουργός Παιδείας αναφέρθηκε και στην προετοιμασία του υπουργείου Παιδείας ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα.



Η ελληνική Προεδρία θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2027, από τον Ιούλιο έως τον Δεκέμβριο, στο πλαίσιο της τριάδας που συγκροτούν η Ιρλανδία, η Λιθουανία και η Ελλάδα.



Πρόκειται για μια σημαντική ευκαιρία συμμετοχής της χώρας στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής, καθώς η εκπαίδευση, η ψηφιακή μετάβαση, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η σύνδεση των σπουδών με τις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας αναμένεται να εξακολουθήσουν να βρίσκονται ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα.



Η ελληνική πλευρά καλείται να προετοιμάσει τις προτεραιότητές της σε μια περίοδο, κατά την οποία η Ευρώπη αναζητεί ένα νέο μοντέλο εκπαίδευσης, ικανό να ανταποκριθεί στις τεχνολογικές εξελίξεις, στις δημογραφικές αλλαγές και στις απαιτήσεις της διεθνούς ανταγωνιστικότητας.



Σχετικά με την ανάληψη της Προεδρίας της Υπουργικής Συνάντησης του ΟΟΣΑ από την Ελλάδα Σημαντική εξέλιξη, που ενισχύει τον διεθνή ρόλο της Ελλάδας στον σχεδιασμό των εκπαιδευτικών πολιτικών, αποτελεί το γεγονός ότι η χώρα αναλαμβάνει την Προεδρία της Υπουργικής Συνάντησης Παιδείας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα τον Δεκέμβριο του 2027, συγκεντρώνοντας στο ελληνικό έδαφος κορυφαίους εκπροσώπους της διεθνούς εκπαιδευτικής κοινότητας.



Όπως ανακοινώθηκε, η Ελλάδα, μέσω του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αναλαμβάνει την Προεδρία της Υπουργικής Συνάντησης της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Education Policy Committee – EDPC) του ΟΟΣΑ. Στην Αντιπροεδρία θα συμμετέχουν η Νορβηγία, η Φινλανδία, η Γαλλία και η Ιταλία. Η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τις 15 και 16 Δεκεμβρίου 2027.



Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική διοργάνωση, καθώς η συγκεκριμένη επιτροπή αποτελεί βασικό όργανο του ΟΟΣΑ για τη διαμόρφωση στρατηγικών κατευθύνσεων στον τομέα της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων. Οι εργασίες της συνδέονται με την παραγωγή διεθνών συγκριτικών δεδομένων, την αξιολόγηση εκπαιδευτικών συστημάτων και τη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής που επηρεάζουν τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις σε πολλές χώρες.



Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθούν υπουργοί Παιδείας, ανώτατα κυβερνητικά στελέχη, εμπειρογνώμονες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, προκειμένου να εξετάσουν τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εκπαίδευση διεθνώς.



Η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, η αναβάθμιση της ποιότητας της διδασκαλίας, η προετοιμασία των νέων για την αγορά εργασίας και η αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων αναμένεται να αποτελέσουν βασικούς άξονες του διεθνούς διαλόγου.



Εκτός από σημαντική θεσμική διάκριση, η ανάληψη της Προεδρίας αποτελεί για την Ελλάδα μια ευκαιρία να παρουσιάσει τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που προωθεί, να αναδείξει τις προτεραιότητές της και να συμμετάσχει ενεργότερα στη διαμόρφωση των διεθνών κατευθύνσεων για το σχολείο, το πανεπιστήμιο και τη διά βίου μάθηση.



Ιδιαίτερη σημασία αποκτά, μάλιστα, η χρονική συγκυρία αφού το 2027 η Ελλάδα θα ασκεί και την εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, όπως προαναφέρθηκε.



Με τον τρόπο αυτό, μέσα σε διάστημα λίγων μηνών, η χώρα θα έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο, τόσο στον ευρωπαϊκό όσο και στον ευρύτερο διεθνή διάλογο για το μέλλον της εκπαίδευσης.