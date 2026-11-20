Δίωξη για έξι κακουργήματα στους 15 συλληφθέντες από το κύκλωμα που εξάρθρωσε η ΑΑΔΕ, εισέπρατταν παράνομα επιστροφές φόρων
Δίωξη για έξι κακουργήματα στους 15 συλληφθέντες από το κύκλωμα που εξάρθρωσε η ΑΑΔΕ, εισέπρατταν παράνομα επιστροφές φόρων
Βαρύ κατηγορητήριο για εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη, πλαστογραφία και ξέπλυμα χρήματος – Οι κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν στον ανακριτή
Στην άσκηση ποινικής δίωξης για έξι κακουργήματα σε βάρος των 15 συλληφθέντων για την υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής που εξάρθρωσε η υπηρεσία ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ προχώρησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.
Οι κατηγορούμενοι φέρονται να εμπλέκονται σε οργανωμένη δραστηριότητα φοροδιαφυγής και εξαπάτησης του ελληνικού Δημοσίου, με τη δίωξη να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αδικήματα που σχετίζονται με εικονικά τιμολόγια, ανακριβείς φορολογικές δηλώσεις και μη απόδοση ΦΠΑ.
Ειδικότερα, η ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος των 15 συλληφθέντων αφορά τα ακόλουθα κακουργήματα: Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου, απόπειρα απάτης, πλαστογραφία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το σκέλος της φοροδιαφυγής, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, το συγκεκριμένο αδίκημα φέρεται να έχει τελεστεί με τρεις διαφορετικούς τρόπους.
Συγκεκριμένα, οι κατηγορούμενοι φέρονται να προχωρούσαν σε μη απόδοση ΦΠΑ, έκδοση εικονικών τιμολογίων και υποβολή ανακριβών φορολογικών δηλώσεων, προκαλώντας, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ζημία στο ελληνικό Δημόσιο.
Μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης, οι 15 συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν για τις πράξεις που τους αποδίδονται.
Οι κατηγορούμενοι φέρονται να εμπλέκονται σε οργανωμένη δραστηριότητα φοροδιαφυγής και εξαπάτησης του ελληνικού Δημοσίου, με τη δίωξη να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αδικήματα που σχετίζονται με εικονικά τιμολόγια, ανακριβείς φορολογικές δηλώσεις και μη απόδοση ΦΠΑ.
Ειδικότερα, η ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος των 15 συλληφθέντων αφορά τα ακόλουθα κακουργήματα: Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου, απόπειρα απάτης, πλαστογραφία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το σκέλος της φοροδιαφυγής, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, το συγκεκριμένο αδίκημα φέρεται να έχει τελεστεί με τρεις διαφορετικούς τρόπους.
Οι τρεις μέθοδοι φοροδιαφυγής
Συγκεκριμένα, οι κατηγορούμενοι φέρονται να προχωρούσαν σε μη απόδοση ΦΠΑ, έκδοση εικονικών τιμολογίων και υποβολή ανακριβών φορολογικών δηλώσεων, προκαλώντας, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ζημία στο ελληνικό Δημόσιο.
Μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης, οι 15 συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν για τις πράξεις που τους αποδίδονται.
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