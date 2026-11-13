Ο Κορεάτης που έγινε viral στο TikTok ξαναχτυπά με ένα ακόμη τραγούδι της Κατερίνας Λιόλιου, τον «Λογαριασμό»
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Κατερίνα Λιόλιου Κορεάτης Τραγούδι

Ο Κορεάτης που έγινε viral στο TikTok ξαναχτυπά με ένα ακόμη τραγούδι της Κατερίνας Λιόλιου, τον «Λογαριασμό»

Όταν ο λογαριασμός της Λιόλιου έφτασε στην Κορέα, σχολίασε ο Τεαχόνγκ Κιμ στη λεζάντα  του βίντεο που δημοσίευσε 

Ο Κορεάτης που έγινε viral στο TikTok ξαναχτυπά με ένα ακόμη τραγούδι της Κατερίνας Λιόλιου, τον «Λογαριασμό»
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Με ένα ακόμη κομμάτι της Κατερίνας Λιόλιου επέστρεψε στο TikTok ο 39χρονος Τεαχόνγκ Κιμ από τη Νότια Κορέα, ο οποίος έχει γίνει viral στην Ελλάδα χάρη στην ερμηνεία του στο τραγούδι «Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη».

Ο Κορεάτης TikToker επέλεξε ένα κομμάτι της ίδιας τραγουδίστριας για το νέο του βίντεο. Ο λόγος για τον «Λογαριασμό». Στο τελευταίο κλιπ που δημοσίευσε στον λογαριασμό του εμφανίζεται μέσα σε ένα αυτοκίνητο, κρατώντας έναν λογαριασμό και κάνοντας γκριμάτσες έκπληξης, δίνοντας μια χιουμοριστική διάσταση στην ερμηνεία του. Το βίντεο συνόδευσε με τη φράση «Όταν ο λογαριασμός της Λιόλιου έφτασε στην Κορέα!».

Δείτε το βίντεο

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