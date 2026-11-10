Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.
Βίντεο: Κορεάτης τα δίνει όλα με Κατερίνα Λιόλιου και την «Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη»
Βίντεο: Κορεάτης τα δίνει όλα με Κατερίνα Λιόλιου και την «Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη»
Η «Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη» έφτασε μέχρι την Κορέα – Μπορεί η προφορά του να μην είναι τέλεια, αλλά αποδίδει τους ελληνικούς στίχους με ενθουσιασμό
Την αγάπη του για την Κατερίνα Λιόλιου δείχνει ένας Κορεάτης σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok, ερμηνεύοντας μέσα στο αυτοκίνητό του την επιτυχία της «Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη».
Μπορεί η προφορά του στα ελληνικά να μην είναι άψογη, ωστόσο καταφέρνει να τραγουδήσει τους στίχους με αρκετή άνεση και πολύ ενθουσιασμό, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή της ερμηνείας του.
Μπορεί η προφορά του στα ελληνικά να μην είναι άψογη, ωστόσο καταφέρνει να τραγουδήσει τους στίχους με αρκετή άνεση και πολύ ενθουσιασμό, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή της ερμηνείας του.
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