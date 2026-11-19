Πώς η τεχνολογία και οι διαφορετικές επιλογές μετακίνησης μάς επιτρέπουν να περιορίσουμε την ταλαιπωρία και να απολαύσουμε περισσότερο την καθημερινότητά μας.
Η Aston Martin κατεβαίνει στο Ράλι Ντακάρ με τρίδυμο φωτιά
Η Aston Martin κατεβαίνει στο Ράλι Ντακάρ με τρίδυμο φωτιά
Είναι πλέον επίσημο: Η Aston Martin θα περάσει από τα σαλόνια στην… άμμο, αφού θα συμμετάσχει στο Ράλι Ντακάρ του 2027 και μάλιστα με μια dream team οδηγών που θα αποτελείται από τον Φερνάντο Αλόνσο, τον Σεμπαστιέν Λεμπ, και τον Λούκας Μοράες.
Ο Αλόνσο έχει στην κατοχή του δύο τίτλους στη Formula 1. Ο Λεμπ εννέα πρωταθλήματα στο WRC, ενώ ο Μοράες είναι ο κάτοχος του παγκόσμιου πρωταθλήματος Rally Raid του 2025.
Οι τρεις σούπερσταρ θα οδηγήσουν το Aston Martin Dreadnought. Αυτό έκανε αρχικά την εμφάνισή του στο βιντεοπαιχνίδι Call of Duty: Modern Warefare 4, ενώ το πραγματικό μοντέλο εξελίσσεται αυτή τη στιγμή από την Prodrive, και θα κατασκευαστεί σε τρία αντίτυπα, ένα για κάθε οδηγό.
Στο βιντεοπαιχνίδι, το Dreadnought κινείται από έναν V12, με την ισχύ να μεταδίδεται σε όλους τους τροχούς. Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει κάποια επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές του αγωνιστικού της βρετανικής εταιρίας.
Η Aston Martin δημοσίευσε εικόνες από το πώς θα είναι το αυτοκίνητο. Η εμφάνιση είναι όπως θα περίμενε κανείς από ένα σκληροπυρηνικό εκτός δρόμου μοντέλο, με την ανάρτηση να είναι ορατή και να έχει μεγάλη διαδρομή, και το υποπλαίσιο να έχει κίτρινο χρώμα. Αναμένουμε να δούμε εκτεταμένη χρήση ανθρακονημάτων, ενώ οι εφεδρικοί τροχοί θα είναι τοποθετημένοι μέσα στα πίσω φτερά.
Η Prodrive είχε κατασκευάσει και το Dacia Sandrider, ένα πρωτότυπο που κέρδισε το φετινό Ράλι Ντακάρ, με οδηγό τον Νασέρ Αλ-Αττίγια. Υπάρχουν αναφορές που κάνουν λόγο πως το μοντέλο της Aston Martin θα βασίζεται στο Sandrider, ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο.
Το Ράλι Ντακάρ δεν αποτελεί άγνωστη ποσότητα για τον Φερνάντο Αλόνσο. Είχε λάβει μέρος το 2020 με την Toyota, όπου τερμάτισε 13ος και ανέφερε πως ήταν μία από τις πιο απαιτητικές, αλλά και ευχάριστες εμπειρίες της καριέρας του.
Ο Σεμπαστιέν Λεμπ έχει διαγωνιστεί 10 φορές, και έχει ανέβει πέντε φορές στο πόντιουμ. Ο Λούκας Μοράες έκανε το ντεμπούτο του το 2023, και τερμάτισε τρίτος.
Η εκκίνηση του επερχόμενου Ράλι Ντακάρ θα δοθεί στις 9 Ιανουαρίου 2027 στο Φάρο της Πορτογαλίας. Ο τερματισμός θα είναι στο Μαρόκο, και πιο συγκεκριμένα στο Μαρακές, στις 23 Ιανουαρίου, με τη διαδρομή να καλύπτει 7.824 χιλιόμετρα.
Οι τρεις σούπερσταρ θα οδηγήσουν το Aston Martin Dreadnought. Αυτό έκανε αρχικά την εμφάνισή του στο βιντεοπαιχνίδι Call of Duty: Modern Warefare 4, ενώ το πραγματικό μοντέλο εξελίσσεται αυτή τη στιγμή από την Prodrive, και θα κατασκευαστεί σε τρία αντίτυπα, ένα για κάθε οδηγό.
Στο βιντεοπαιχνίδι, το Dreadnought κινείται από έναν V12, με την ισχύ να μεταδίδεται σε όλους τους τροχούς. Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει κάποια επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές του αγωνιστικού της βρετανικής εταιρίας.
Η Aston Martin δημοσίευσε εικόνες από το πώς θα είναι το αυτοκίνητο. Η εμφάνιση είναι όπως θα περίμενε κανείς από ένα σκληροπυρηνικό εκτός δρόμου μοντέλο, με την ανάρτηση να είναι ορατή και να έχει μεγάλη διαδρομή, και το υποπλαίσιο να έχει κίτρινο χρώμα. Αναμένουμε να δούμε εκτεταμένη χρήση ανθρακονημάτων, ενώ οι εφεδρικοί τροχοί θα είναι τοποθετημένοι μέσα στα πίσω φτερά.
Το Ράλι Ντακάρ δεν αποτελεί άγνωστη ποσότητα για τον Φερνάντο Αλόνσο. Είχε λάβει μέρος το 2020 με την Toyota, όπου τερμάτισε 13ος και ανέφερε πως ήταν μία από τις πιο απαιτητικές, αλλά και ευχάριστες εμπειρίες της καριέρας του.
Ο Σεμπαστιέν Λεμπ έχει διαγωνιστεί 10 φορές, και έχει ανέβει πέντε φορές στο πόντιουμ. Ο Λούκας Μοράες έκανε το ντεμπούτο του το 2023, και τερμάτισε τρίτος.
Η εκκίνηση του επερχόμενου Ράλι Ντακάρ θα δοθεί στις 9 Ιανουαρίου 2027 στο Φάρο της Πορτογαλίας. Ο τερματισμός θα είναι στο Μαρόκο, και πιο συγκεκριμένα στο Μαρακές, στις 23 Ιανουαρίου, με τη διαδρομή να καλύπτει 7.824 χιλιόμετρα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα