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Ο Αλόνσο έχει στην κατοχή του δύο τίτλους στη Formula 1. Ο Λεμπ εννέα πρωταθλήματα στο WRC, ενώ ο Μοράες είναι ο κάτοχος του παγκόσμιου πρωταθλήματος Rally Raid του 2025.Οι τρεις σούπερσταρΑυτό έκανε αρχικά την εμφάνισή του στο βιντεοπαιχνίδι Call of Duty: Modern Warefare 4, ενώ το πραγματικό μοντέλο εξελίσσεται αυτή τη στιγμή από την Prodrive, και θα κατασκευαστεί σε τρία αντίτυπα, ένα για κάθε οδηγό.Στο βιντεοπαιχνίδι, το Dreadnought κινείται από έναν V12, με την ισχύ να μεταδίδεται σε όλους τους τροχούς. Μέχρι στιγμής,του αγωνιστικού της βρετανικής εταιρίας.Η Aston Martin δημοσίευσε εικόνες από το πώς θα είναι το αυτοκίνητο. Η εμφάνιση είναι όπως θα περίμενε κανείς από ένα, με την ανάρτηση να είναι ορατή και να έχει μεγάλη διαδρομή, και το υποπλαίσιο να έχει κίτρινο χρώμα. Αναμένουμε να δούμε εκτεταμένη χρήση ανθρακονημάτων, ενώ οι εφεδρικοί τροχοί θα είναι τοποθετημένοι μέσα στα πίσω φτερά., ένα πρωτότυπο που κέρδισε το φετινό Ράλι Ντακάρ, με οδηγό τον Νασέρ Αλ-Αττίγια. Υπάρχουν αναφορές που κάνουν λόγο πως το μοντέλο της Aston Martin θα βασίζεται στο Sandrider, ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο.Το Ράλι Ντακάρ δεν αποτελεί άγνωστη ποσότητα για τον Φερνάντο Αλόνσο. Είχε λάβει μέρος το 2020 με την Toyota, όπου τερμάτισε 13ος και ανέφερε πως ήταντης καριέρας του.Ο Σεμπαστιέν Λεμπ έχει διαγωνιστεί 10 φορές, και έχει ανέβει πέντε φορές στο πόντιουμ. Ο Λούκας Μοράες έκανε το ντεμπούτο του το 2023, και τερμάτισε τρίτος.Η εκκίνηση του επερχόμενου. Ο τερματισμός θα είναι στο Μαρόκο, και πιο συγκεκριμένα στο Μαρακές, στις 23 Ιανουαρίου, με τη διαδρομή να καλύπτει 7.824 χιλιόμετρα.