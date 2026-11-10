Κόρα Καρβούνη: Πέρασα δύο ημέρες στο Δρομοκαΐτειο για έναν ρόλο, όταν έφυγα σκεφτόμουν ότι όποιον κοιτούσα θα μπορούσε να είναι τρελός
Κόρα Καρβούνη: Πέρασα δύο ημέρες στο Δρομοκαΐτειο για έναν ρόλο, όταν έφυγα σκεφτόμουν ότι όποιον κοιτούσα θα μπορούσε να είναι τρελός
«Ήταν πολύ σκληρή εμπειρία, οι άνθρωποι που συνάντησα μου μιλούσαν με μεγάλη λογική, αυτό ήταν το ανατριχιαστικό», πρόσθεσε η ηθοποιός
Δύο ημέρες στο Δρομοκαΐτειο πέρασε η Κόρα Καρβούνη για τις ανάγκες ενός ρόλου και, όπως εξομολογήθηκε, η εμπειρία ήταν τόσο σκληρή που όταν έφυγε, σκεφτόταν πως όποιον κοιτούσε θα μπορούσε να είναι τρελός.
Η ηθοποιός, μιλώντας στην εκπομπή «Studio στις 3» την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, σημείωσε πως αυτή η εμπειρία τη βοήθησε να αντιληφθεί πως η ισορροπία κρέμεται σε μία πολύ λεπτή κλωστή. Παράλληλα, περιέγραψε μία ανατριχιαστική συνομιλία που είχε με ένα παιδί που ήταν έγκλειστο στην ψυχιατρική κλινική.
Η Κόρη Καρβούνη περιέγραψε αρχικά: «Δεν έμεινα, δεν μπορεί να μείνει κάποιος. Πέρασα δύο ημέρες με έναν γιατρό ψυχίατρο, ο οποίος μου έφερνε τους ασθενείς να τους παρακολουθήσω και πώς είναι μαζί του και πώς είναι εκτός. Ήταν πολύ σκληρή εμπειρία. Όλο αυτό το έκανα γιατί έπρεπε να ενσαρκώσω στις "Σεξουαλικές νευρώσεις των γονιών μας", όταν πρωτοέγινε αυτή η παράσταση, ένα κορίτσι με νοητική στέρηση αλλά και ψύχωση. Είναι ένα περίεργο έργο γιατί δεν μας καταδεικνύει ακριβώς από τι πάσχει το παιδί και έπρεπε να κάνω αυτή την έρευνα για να μπορέσω να καταλάβω τι θα φέρω στην πρόβα στον σκηνοθέτη μου τότε Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο».
Δείτε το βίντεο
Όπως επισήμανε, ήταν μία πολύ σοκαριστική διαδικασία: «Αλλά δεν ήταν εύκολο. Ήταν πολύ δύσκολο γιατί εκεί κατάλαβα ότι η τρέλα είναι μία πολύ λεπτή ίνα. Η ισορροπία είναι πάρα πολύ μικρή. Είναι ένα πάρα πολύ μικρό κούνημα το να χάσει κανείς το μυαλό του. Και είχα πραγματικά ανατριχιάσει. Δηλαδή όταν έφυγα, θυμάμαι, πήρα το λεωφορείο και όποιον κοίταζα, έλεγα ότι τώρα αυτός θα μπορούσε να είναι τρελός. Εγώ θα μπορούσα να είμαι τρελή. Οι άνθρωποι που συνάντησα μου μιλούσαν με μεγάλη λογική, αυτό ήταν το ανατριχιαστικό. Και μετά μάθαινα... γιατί στο Δρομοκαΐτειο μπαίνει κανείς με εισαγγελική εντολή... Ένα παιδί που μου μιλούσε έλεγε "δεν φταίω εγώ, φταίνε οι γονείς μου" και μετά μου λέει ο γιατρός ότι έχει σκοτώσει τους γονείς του. Αλλά αυτός μιλούσε φυσιολογικά. Αυτό ήταν το ανατριχιαστικό».
Η Κόρα Καρβούνη εξήγησε πως στο παρελθόν χρειάστηκε ξανά να βιώσει μία αντίστοιχη εμπειρία όταν έπρεπε να υποδυθεί μία γυναίκα εθισμένη στα ναρκωτικά. Όπως δήλωσε, θεωρεί απαραίτητο να γίνεται αυτή η μελέτη σε τέτοιου είδους περιπτώσεις, ώστε οι χαρακτήρες να μην παρουσιάζονται σαν καρικατούρες στους θεατές.
Η ηθοποιός, μιλώντας στην εκπομπή «Studio στις 3» την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, σημείωσε πως αυτή η εμπειρία τη βοήθησε να αντιληφθεί πως η ισορροπία κρέμεται σε μία πολύ λεπτή κλωστή. Παράλληλα, περιέγραψε μία ανατριχιαστική συνομιλία που είχε με ένα παιδί που ήταν έγκλειστο στην ψυχιατρική κλινική.
Η Κόρη Καρβούνη περιέγραψε αρχικά: «Δεν έμεινα, δεν μπορεί να μείνει κάποιος. Πέρασα δύο ημέρες με έναν γιατρό ψυχίατρο, ο οποίος μου έφερνε τους ασθενείς να τους παρακολουθήσω και πώς είναι μαζί του και πώς είναι εκτός. Ήταν πολύ σκληρή εμπειρία. Όλο αυτό το έκανα γιατί έπρεπε να ενσαρκώσω στις "Σεξουαλικές νευρώσεις των γονιών μας", όταν πρωτοέγινε αυτή η παράσταση, ένα κορίτσι με νοητική στέρηση αλλά και ψύχωση. Είναι ένα περίεργο έργο γιατί δεν μας καταδεικνύει ακριβώς από τι πάσχει το παιδί και έπρεπε να κάνω αυτή την έρευνα για να μπορέσω να καταλάβω τι θα φέρω στην πρόβα στον σκηνοθέτη μου τότε Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο».
Δείτε το βίντεο
Όπως επισήμανε, ήταν μία πολύ σοκαριστική διαδικασία: «Αλλά δεν ήταν εύκολο. Ήταν πολύ δύσκολο γιατί εκεί κατάλαβα ότι η τρέλα είναι μία πολύ λεπτή ίνα. Η ισορροπία είναι πάρα πολύ μικρή. Είναι ένα πάρα πολύ μικρό κούνημα το να χάσει κανείς το μυαλό του. Και είχα πραγματικά ανατριχιάσει. Δηλαδή όταν έφυγα, θυμάμαι, πήρα το λεωφορείο και όποιον κοίταζα, έλεγα ότι τώρα αυτός θα μπορούσε να είναι τρελός. Εγώ θα μπορούσα να είμαι τρελή. Οι άνθρωποι που συνάντησα μου μιλούσαν με μεγάλη λογική, αυτό ήταν το ανατριχιαστικό. Και μετά μάθαινα... γιατί στο Δρομοκαΐτειο μπαίνει κανείς με εισαγγελική εντολή... Ένα παιδί που μου μιλούσε έλεγε "δεν φταίω εγώ, φταίνε οι γονείς μου" και μετά μου λέει ο γιατρός ότι έχει σκοτώσει τους γονείς του. Αλλά αυτός μιλούσε φυσιολογικά. Αυτό ήταν το ανατριχιαστικό».
Η Κόρα Καρβούνη εξήγησε πως στο παρελθόν χρειάστηκε ξανά να βιώσει μία αντίστοιχη εμπειρία όταν έπρεπε να υποδυθεί μία γυναίκα εθισμένη στα ναρκωτικά. Όπως δήλωσε, θεωρεί απαραίτητο να γίνεται αυτή η μελέτη σε τέτοιου είδους περιπτώσεις, ώστε οι χαρακτήρες να μην παρουσιάζονται σαν καρικατούρες στους θεατές.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα