Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eurohoops.net (@eurohoops_official)

Ένα από τα πιο περίεργα σουτ που έχουμε δει σε μπασκετικό παρκέ επιχείρησε ένας νεαρός παίκτης σε κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ, με την εκτέλεσή του να έχει απρόσμενη κατάληξη.Ο τρόπος με τον οποίο έφυγε η μπάλα από τα χέρια του ήταν πραγματικά ασυνήθιστος, με αποτέλεσμα να μην πλησιάσει καν τη στεφάνη και να καταλήξει σε ένα απίθανο airball. Φυσικά η φάση δεν άργησε να γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Δείτε το σχετικό βίντεο: