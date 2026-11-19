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Sting: Ο διάσημος καλλιτέχνης έρχεται το καλοκαίρι στην Ελλάδα για συναυλία
Sting: Ο διάσημος καλλιτέχνης έρχεται το καλοκαίρι στην Ελλάδα για συναυλία
Πού και πότε θα πραγματοποιηθεί η ζωντανή του εμφάνιση στην οποία θα ερμηνεύσει τις μεγαλύτερες επιτυχίες του,
Ένας μεγάλος σταρ, ένας διεθνούς εμβέλειας καλλιτέχνης, ο Sting θα βρεθεί το καλοκαίρι στην Ελλάδα προκειμένου να δώσει μια συναυλία στις 24 Ιουλίου, στην Χαλκιδική, στο πλαίσιο του Sani Festival 2027 που γιορτάζει φέτος τα 35 του χρόνια.
Τρία χρόνια μετά τις δύο μουσικές βραδιές που μάς χάρισε το 2024 στο Ηρώδειο, βραβευμένος με 17 Grammy Βρετανός καλλιτέχνης επιστρέφει στη χώρα μας καθώς ο μαγευτικός Λόφος της Σάνης αποτελεί έναν από τους σταθμούς της παγκόσμιας περιοδείας του με τίτλο «STING 3.0»
Στο πλευρό του θα βρίσκεται ο επί χρόνια συνεργάτης του, κιθαρίστας Dominic Miller, και ο δυναμικός ντράμερ Chris Maas (Mumford & Sons, Maggie Rogers).
Στο πρόγραμμα που θα παρουσιάσει ο Sting επαναπροσεγγίζει μερικές από τις πιο αγαπημένες επιτυχίες του μέσα από ένα λιτό αλλά εκρηκτικό τριμελές σχήμα, που αναδεικνύει στο έπακρο τη δύναμη της φωνής και της συνθετικής του γραφής. Στο σπουδαίο ρεπερτόριό του περιλαμβάνονται διαχρονικές επιτυχίες όπως τα "Every Breath You Take", "Roxanne", "Englishman in New York", "Fields of Gold", "Shape of My Heart" και "Fragile", γνώριμα και αγαπημένα σε διαφορετικές γενιές ακροατών.
Πρωτοποριακός δημιουργός τόσο ως σόλο καλλιτέχνης όσο και ως frontman, μπασίστας και βασικός δημιουργός των τραγουδιών των The Police, ο Sting συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει και να διευρύνει τους μουσικούς του ορίζοντες.
Με την ανακοίνωση του ονόματος του Sting το Sani Festival 2027 δίνει το πρώτο μεγάλο στίγμα της επετειακής διοργάνωσης για τα 35 χρόνια του η οποία αναμένεται να περιλαμβάνει και άλλες εκπλήξεις που θα ανακοινωθούν σύντομα.
Από το 1992, το Sani Festival, που διοργανώνεται στο Sani, το εμβληματικό πολυτελές θέρετρο του Ομίλου Sani/Ikos στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, έχει καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους μουσικούς θεσμούς της Ελλάδας, φιλοξενώντας σπουδαίους καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο.
Ο Alex Schneider, Chief Operating Officer του Ομίλου Sani/Ikos, αναφέρει: «Εδώ και 35 χρόνια, το Sani Festival προσφέρει στους επισκέπτες του τη μοναδική εμπειρία να απολαμβάνουν μουσική παγκόσμιου επιπέδου σε ένα πραγματικά ξεχωριστό περιβάλλον. Η επιλογή του Sting ως του πρώτου μεγάλου ονόματος της επετειακής διοργάνωσης, αντικατοπτρίζει τη φιλοδοξία μας να συνεχίσουμε να εξελίσσουμε το Festival, ενισχύοντας παράλληλα τη διεθνή απήχηση του Sani. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε επισκέπτες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο για να μοιραστούμε μαζί τους ακόμη ένα αξέχαστο καλοκαίρι στον Λόφο της Σάνης».
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Τρία χρόνια μετά τις δύο μουσικές βραδιές που μάς χάρισε το 2024 στο Ηρώδειο, βραβευμένος με 17 Grammy Βρετανός καλλιτέχνης επιστρέφει στη χώρα μας καθώς ο μαγευτικός Λόφος της Σάνης αποτελεί έναν από τους σταθμούς της παγκόσμιας περιοδείας του με τίτλο «STING 3.0»
Στο πλευρό του θα βρίσκεται ο επί χρόνια συνεργάτης του, κιθαρίστας Dominic Miller, και ο δυναμικός ντράμερ Chris Maas (Mumford & Sons, Maggie Rogers).
Στο πρόγραμμα που θα παρουσιάσει ο Sting επαναπροσεγγίζει μερικές από τις πιο αγαπημένες επιτυχίες του μέσα από ένα λιτό αλλά εκρηκτικό τριμελές σχήμα, που αναδεικνύει στο έπακρο τη δύναμη της φωνής και της συνθετικής του γραφής. Στο σπουδαίο ρεπερτόριό του περιλαμβάνονται διαχρονικές επιτυχίες όπως τα "Every Breath You Take", "Roxanne", "Englishman in New York", "Fields of Gold", "Shape of My Heart" και "Fragile", γνώριμα και αγαπημένα σε διαφορετικές γενιές ακροατών.
Πρωτοποριακός δημιουργός τόσο ως σόλο καλλιτέχνης όσο και ως frontman, μπασίστας και βασικός δημιουργός των τραγουδιών των The Police, ο Sting συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει και να διευρύνει τους μουσικούς του ορίζοντες.
Με την ανακοίνωση του ονόματος του Sting το Sani Festival 2027 δίνει το πρώτο μεγάλο στίγμα της επετειακής διοργάνωσης για τα 35 χρόνια του η οποία αναμένεται να περιλαμβάνει και άλλες εκπλήξεις που θα ανακοινωθούν σύντομα.
Από το 1992, το Sani Festival, που διοργανώνεται στο Sani, το εμβληματικό πολυτελές θέρετρο του Ομίλου Sani/Ikos στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, έχει καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους μουσικούς θεσμούς της Ελλάδας, φιλοξενώντας σπουδαίους καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο.
Ο Alex Schneider, Chief Operating Officer του Ομίλου Sani/Ikos, αναφέρει: «Εδώ και 35 χρόνια, το Sani Festival προσφέρει στους επισκέπτες του τη μοναδική εμπειρία να απολαμβάνουν μουσική παγκόσμιου επιπέδου σε ένα πραγματικά ξεχωριστό περιβάλλον. Η επιλογή του Sting ως του πρώτου μεγάλου ονόματος της επετειακής διοργάνωσης, αντικατοπτρίζει τη φιλοδοξία μας να συνεχίσουμε να εξελίσσουμε το Festival, ενισχύοντας παράλληλα τη διεθνή απήχηση του Sani. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε επισκέπτες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο για να μοιραστούμε μαζί τους ακόμη ένα αξέχαστο καλοκαίρι στον Λόφο της Σάνης».
Πρoπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
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