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Πούτιν για την τριμερή με Τραμπ και Σι: «Κανείς δεν μοίρασε τον κόσμο στη Γιάλτα, δεν υπήρξε καμία διαίρεση»
Πούτιν για την τριμερή με Τραμπ και Σι: «Κανείς δεν μοίρασε τον κόσμο στη Γιάλτα, δεν υπήρξε καμία διαίρεση»
Ο Ρώσος πρόεδρος συνέκρινε τη σημερινή συνάντηση με τη Διάσκεψη της Γιάλτας του 1945, υποστηρίζοντας ότι τότε δεν έγινε διαμοιρασμός του κόσμου, αλλά αναγνωρίστηκαν οι πραγματικότητες που είχαν ήδη διαμορφωθεί
Στη Διάσκεψη της Γιάλτας του 1945 και στη διαμόρφωση της μεταπολεμικής διεθνούς τάξης αναφέρθηκε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, όταν ρωτήθηκε εάν η σημερινή τριμερής συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ παρουσιάζει ομοιότητες με την ιστορική συνάντηση των ηγετών των Συμμάχων, προς το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
«Τι κακό είχε η Διάσκεψη της Γιάλτας; Επικύρωσε τη νίκη επί των Ναζί. Δεν θα ήταν σωστό να επικυρώσουμε και τη νίκη επί των νεοναζί;» διερωτήθηκε ο Ρώσος πρόεδρος, χρησιμοποιώντας έναν χαρακτηρισμό που η Μόσχα έχει επανειλημμένα επιστρατεύσει στη ρητορική της για τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Ο Πούτιν τάχθηκε παράλληλα υπέρ της εξάλειψης αυτού που περιέγραψε ως ιδεολογικές ρίζες της ξενοφοβίας, της ρωσοφοβίας και άλλων μορφών εχθρότητας.
Αναφερόμενος στον ιστορικό ρόλο της Διάσκεψης της Γιάλτας, αμφισβήτησε την αντίληψη ότι εκεί αποφασίστηκε ο διαμοιρασμός του κόσμου μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων.
«Στη Γιάλτα κανείς δεν μοίραζε τον κόσμο. Θέλω να το τονίσω αυτό, ώστε να το καταλάβουν όλοι: δεν υπήρξε διαίρεση του κόσμου», δήλωσε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, η Διάσκεψη της Γιάλτας απλώς επικύρωσε και αναγνώρισε τις πραγματικότητες που είχαν ήδη διαμορφωθεί επί του πεδίου.
Υποστήριξε ότι πρόκειται για μια «αποκλειστικά ειρηνική υποδομή», η οποία δεν χρησιμοποιείται για τη μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι το σιδηροδρομικό τμήμα της γέφυρας έχει ήδη αποκατασταθεί.
«Τι κακό είχε η Διάσκεψη της Γιάλτας; Επικύρωσε τη νίκη επί των Ναζί. Δεν θα ήταν σωστό να επικυρώσουμε και τη νίκη επί των νεοναζί;» διερωτήθηκε ο Ρώσος πρόεδρος, χρησιμοποιώντας έναν χαρακτηρισμό που η Μόσχα έχει επανειλημμένα επιστρατεύσει στη ρητορική της για τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Putin:— Clash Report (@clashreport) November 19, 2026
In Yalta, nobody was splitting the world.
There was no division of the world. pic.twitter.com/1ffBNA6WQk
Ο Πούτιν τάχθηκε παράλληλα υπέρ της εξάλειψης αυτού που περιέγραψε ως ιδεολογικές ρίζες της ξενοφοβίας, της ρωσοφοβίας και άλλων μορφών εχθρότητας.
Αναφερόμενος στον ιστορικό ρόλο της Διάσκεψης της Γιάλτας, αμφισβήτησε την αντίληψη ότι εκεί αποφασίστηκε ο διαμοιρασμός του κόσμου μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων.
«Στη Γιάλτα κανείς δεν μοίραζε τον κόσμο. Θέλω να το τονίσω αυτό, ώστε να το καταλάβουν όλοι: δεν υπήρξε διαίρεση του κόσμου», δήλωσε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, η Διάσκεψη της Γιάλτας απλώς επικύρωσε και αναγνώρισε τις πραγματικότητες που είχαν ήδη διαμορφωθεί επί του πεδίου.
Καμία διαπραγμάτευση με το Κίεβο μετά τα πλήγματα στην ΚριμαίαΑναφερόμενος στα πλήγματα κατά της Γέφυρας της Κριμαίας, ο Ρώσος πρόεδρος προειδοποίησε ότι η Ρωσία θα απαντήσει στις επιθέσεις, τόνισε πως δεν θα γίνει καμία διαπραγμάτευση με το Κίεβο μετά τα πλήγματα αυτά και διαβεβαίωσε ότι η γέφυρα θα αποκατασταθεί πλήρως.
Υποστήριξε ότι πρόκειται για μια «αποκλειστικά ειρηνική υποδομή», η οποία δεν χρησιμοποιείται για τη μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι το σιδηροδρομικό τμήμα της γέφυρας έχει ήδη αποκατασταθεί.
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