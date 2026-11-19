Καμία διαπραγμάτευση με το Κίεβο μετά τα πλήγματα στην Κριμαία

Στητου 1945 και στη διαμόρφωση της μεταπολεμικής διεθνούς τάξης αναφέρθηκε ο, όταν ρωτήθηκε εάν η σημερινή τριμερής συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδροκαι τον Κινέζο ηγέτηπαρουσιάζει ομοιότητες με την ιστορική συνάντηση των ηγετών των Συμμάχων, προς το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.«Τι κακό είχε η Διάσκεψη της Γιάλτας; Επικύρωσε τη νίκη επί των Ναζί. Δεν θα ήταν σωστό να επικυρώσουμε και τη νίκη επί των νεοναζί;» διερωτήθηκε ο Ρώσος πρόεδρος, χρησιμοποιώντας έναν χαρακτηρισμό που η Μόσχα έχει επανειλημμένα επιστρατεύσει στη ρητορική της για τον πόλεμο στην Ουκρανία.Ο Πούτιν τάχθηκε παράλληλα υπέρ της εξάλειψης αυτού που περιέγραψε ως ιδεολογικές ρίζες της ξενοφοβίας, της ρωσοφοβίας και άλλων μορφών εχθρότητας.Αναφερόμενος στον ιστορικό ρόλο της Διάσκεψης της Γιάλτας, αμφισβήτησε την αντίληψη ότι εκεί αποφασίστηκε ο διαμοιρασμός του κόσμου μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων.«Στη Γιάλτα κανείς δεν μοίραζε τον κόσμο. Θέλω να το τονίσω αυτό, ώστε να το καταλάβουν όλοι: δεν υπήρξε διαίρεση του κόσμου», δήλωσε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, η Διάσκεψη της Γιάλτας απλώς επικύρωσε και αναγνώρισε τις πραγματικότητες που είχαν ήδη διαμορφωθεί επί του πεδίου.Αναφερόμενος στα πλήγματα κατά της Γέφυρας της Κριμαίας, ο Ρώσος πρόεδρος προειδοποίησε ότι η Ρωσία θα απαντήσει στις επιθέσεις, τόνισε πως δεν θα γίνει καμία διαπραγμάτευση με το Κίεβο μετά τα πλήγματα αυτά και διαβεβαίωσε ότι η γέφυρα θα αποκατασταθεί πλήρως.Υποστήριξε ότι πρόκειται για μια «αποκλειστικά ειρηνική υποδομή», η οποία δεν χρησιμοποιείται για τη μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι το σιδηροδρομικό τμήμα της γέφυρας έχει ήδη αποκατασταθεί.