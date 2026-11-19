Ευέλικτο στις καθημερινές μετακινήσεις, ευρύχωρο όταν οι ανάγκες μεγαλώνουν και άνετο στις αποδράσεις του Σαββατοκύριακου, το compact SUV της Volkswagen αποδεικνύει ότι η πρακτικότητα μπορεί να έχει χαρακτήρα.
Φορτηγό παρέσυρε 80χρονη πεζή στην Ακτή Ποσειδώνος
Φορτηγό παρέσυρε 80χρονη πεζή στην Ακτή Ποσειδώνος
Η ηλικιωμένη τραυματίστηκε στο πόδι και μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν λίγο στην Ακτή Ποσειδώνος, στο ύψος του Πύργου του Πειραιά, όταν ΙΧ φορτηγό παρέσυρε 80χρονη πεζή.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ηλικιωμένη τραυματίστηκε στο πόδι και μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ηλικιωμένη τραυματίστηκε στο πόδι και μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές.
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