Εύη Δρούτσα για Βίσση - Καρβέλα: Σε κάθε χωρισμό τους η Άννα ήταν αυτή που έκανε πίσω
Εύη Δρούτσα για Βίσση - Καρβέλα: Σε κάθε χωρισμό τους η Άννα ήταν αυτή που έκανε πίσω
«Η Άννα θαμπώνεται με κάποια πράγματα και ο Νίκος μπορεί να διαφωνεί με κάποιους που κάνει παρέα τώρα», είπε η στιχουργός για τους λόγους που ήρθαν σε ρήξη
Την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Άννα Βίσση και στον Νίκο Καρβέλα σχολίασε η Εύη Δρούτσα, η οποία έχε συνεργαστεί και με τους δύο κατά τη διάρκεια της πορείας της.
Η στιχουργός δήλωσε στην εκπομπή «Mega Non Stop» το Σάββατο 10 Οκτωβρίου πως πάντοτε η τραγουδίστρια ήταν εκείνη που έκανε το πρώτο βήμα για να λύσει τυχόν προβλήματα που μπορεί να δημιουργούνταν ανάμεσά τους και έφερε ως παράδειγμα ένα σκηνικό που είχε ζήσει στο πλευρό της, ενώ φαινόταν σίγουρη πως είχε μπει οριστικό τέλος ανάμεσά τους.
«Δούλεψα μαζί τους σε έναν χωρισμό τους. Αλλιώς δεν θα δούλευα μαζί τους», είπε αρχικά η Εύη Δρούτσα και πρόσθεσε στη συνέχεια: «Σε κάθε χωρισμό τους, η Άννα ήταν αυτή που έκανε πίσω».
Δείτε το βίντεο
Μία από τις φορές που η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας είχαν επιλέξει να τραβήξουν χωριστούς δρόμους, η τραγουδίστρια έκανε ταξίδια στο Λονδίνο για να τον συναντήσει, ενώ έπαιρνε την έγκρισή του και άκουγε τις προτάσεις του σε ό,τι αφορούσε στη δουλειά της: «Με την Άννα, τότε που είχε χωρίσει με τον Καρβέλα και μου είχε ζητήσει αυτός να της γράψω κάτι τραγούδια, κάναμε παρέα. Είχε μια σχέση τότε. Πήγαμε διακοπές, γυρίσαμε, δεν μίλαγε ο ένας για τον άλλον. Πηγαινοερχόταν η Άννα στο Λονδίνο που ήταν ο Νίκος τότε. Γύρισα μια μέρα και της είπα - δεν θα το ξεχάσω ποτέ - να πάμε στην εταιρεία να μιλήσουμε για τον δίσκο και τη ρώτησα "Έχει τελειώσει με τον Νίκος" και μου λέει "Ναι, ναι”. Τη χάνω κάποια στιγμή μέσα στην εταιρεία. Τη βρίσκω σε ένα δωμάτιο και μίλαγε με τον Νίκο. Της έκανα νοήματα και της λέω “Είναι που δεν θα έπαιρνες τον Νίκο. Τον πήρες να σου πει τι να γράψεις στο εξώφυλλο”», ανέφερε με χιούμορ η Εύη Δρούτσα.
Η στιχουργός πρόσθεσε πως ποτέ δεν υπήρχε κάτι που να τους απομακρύνει τόσο πολύ: «Η Άννα όταν έκανε ο Νίκος το δεύτερο παιδί, τη βλέπω σε ένα μπαρ που είχα πάει και μου λέει "Έλα, έλα που σε ήθελα. Κοίτα το παιδί του Νίκου που γεννήθηκε". Χαιρόταν με τη χαρά του. Κι αυτός αντίστοιχα», επισήμανε και όταν ρωτήθηκε τι τους έφερε σε αυτή τη μεγάλη ρήξη τελικά, δεν θέλησε να απαντήσει ξεκάθαρα, αλλά είπε με νόημα: «Ο Νίκος έκανε πάντα ό,τι ήθελε… Την Άννα την έχει φτιάξει ο Νίκος. Είναι εξωτερικός ο παράγοντας που τους έφτασε εδώ και απορώ πώς η Άννα θαμπώνεται με κάποια πράγματα που τα έχει πολλά... Μπορεί να κάνει παρέα τώρα με κάποιους που ο Νίκος διαφωνεί».
Η στιχουργός δήλωσε στην εκπομπή «Mega Non Stop» το Σάββατο 10 Οκτωβρίου πως πάντοτε η τραγουδίστρια ήταν εκείνη που έκανε το πρώτο βήμα για να λύσει τυχόν προβλήματα που μπορεί να δημιουργούνταν ανάμεσά τους και έφερε ως παράδειγμα ένα σκηνικό που είχε ζήσει στο πλευρό της, ενώ φαινόταν σίγουρη πως είχε μπει οριστικό τέλος ανάμεσά τους.
«Δούλεψα μαζί τους σε έναν χωρισμό τους. Αλλιώς δεν θα δούλευα μαζί τους», είπε αρχικά η Εύη Δρούτσα και πρόσθεσε στη συνέχεια: «Σε κάθε χωρισμό τους, η Άννα ήταν αυτή που έκανε πίσω».
Δείτε το βίντεο
Μία από τις φορές που η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας είχαν επιλέξει να τραβήξουν χωριστούς δρόμους, η τραγουδίστρια έκανε ταξίδια στο Λονδίνο για να τον συναντήσει, ενώ έπαιρνε την έγκρισή του και άκουγε τις προτάσεις του σε ό,τι αφορούσε στη δουλειά της: «Με την Άννα, τότε που είχε χωρίσει με τον Καρβέλα και μου είχε ζητήσει αυτός να της γράψω κάτι τραγούδια, κάναμε παρέα. Είχε μια σχέση τότε. Πήγαμε διακοπές, γυρίσαμε, δεν μίλαγε ο ένας για τον άλλον. Πηγαινοερχόταν η Άννα στο Λονδίνο που ήταν ο Νίκος τότε. Γύρισα μια μέρα και της είπα - δεν θα το ξεχάσω ποτέ - να πάμε στην εταιρεία να μιλήσουμε για τον δίσκο και τη ρώτησα "Έχει τελειώσει με τον Νίκος" και μου λέει "Ναι, ναι”. Τη χάνω κάποια στιγμή μέσα στην εταιρεία. Τη βρίσκω σε ένα δωμάτιο και μίλαγε με τον Νίκο. Της έκανα νοήματα και της λέω “Είναι που δεν θα έπαιρνες τον Νίκο. Τον πήρες να σου πει τι να γράψεις στο εξώφυλλο”», ανέφερε με χιούμορ η Εύη Δρούτσα.
Η στιχουργός πρόσθεσε πως ποτέ δεν υπήρχε κάτι που να τους απομακρύνει τόσο πολύ: «Η Άννα όταν έκανε ο Νίκος το δεύτερο παιδί, τη βλέπω σε ένα μπαρ που είχα πάει και μου λέει "Έλα, έλα που σε ήθελα. Κοίτα το παιδί του Νίκου που γεννήθηκε". Χαιρόταν με τη χαρά του. Κι αυτός αντίστοιχα», επισήμανε και όταν ρωτήθηκε τι τους έφερε σε αυτή τη μεγάλη ρήξη τελικά, δεν θέλησε να απαντήσει ξεκάθαρα, αλλά είπε με νόημα: «Ο Νίκος έκανε πάντα ό,τι ήθελε… Την Άννα την έχει φτιάξει ο Νίκος. Είναι εξωτερικός ο παράγοντας που τους έφτασε εδώ και απορώ πώς η Άννα θαμπώνεται με κάποια πράγματα που τα έχει πολλά... Μπορεί να κάνει παρέα τώρα με κάποιους που ο Νίκος διαφωνεί».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα