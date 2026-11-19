Ευέλικτο στις καθημερινές μετακινήσεις, ευρύχωρο όταν οι ανάγκες μεγαλώνουν και άνετο στις αποδράσεις του Σαββατοκύριακου, το compact SUV της Volkswagen αποδεικνύει ότι η πρακτικότητα μπορεί να έχει χαρακτήρα.
Ηγουμενίτσα: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στο κέντρο της πόλης, γυναίκα βγήκε την τελευταία στιγμή, δείτε βίντεο
Ηγουμενίτσα: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στο κέντρο της πόλης, γυναίκα βγήκε την τελευταία στιγμή, δείτε βίντεο
Η γυναίκα βρισκόταν μέσα στο σταθμευμένο όχημα όταν ξέσπασε η φωτιά και απομακρύνθηκε με τη βοήθεια περιοίκων – Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής απέτρεψε την επέκταση της φωτιάς σε καταστήματα και κατοικίες
Αναστάτωση επικράτησε στο κέντρο της Ηγουμενίτσας, όταν σταθμευμένο αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες, σε σημείο όπου βρίσκονται καταστήματα και κατοικίες.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Νέα Ηγουμενίτσας, η φωτιά εκδηλώθηκε ενώ ο οδηγός είχε ήδη βγει από το όχημα, ωστόσο στο εσωτερικό του παρέμενε η σύζυγός του.
Η γυναίκα κατάφερε να εγκαταλείψει εγκαίρως το αυτοκίνητο, με τη βοήθεια περιοίκων που αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε και έσπευσαν να τη βοηθήσουν. Από το περιστατικό δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.
Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηγουμενίτσας, οι οποίες κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να την κατασβέσουν, πριν επεκταθεί στα γειτονικά κτίρια και καταστήματα.
Όπως καταγράφεται σε βίντεο από το περιστατικό, οι φλόγες ξεπήδησαν από το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου, ενώ πυκνοί καπνοί κάλυψαν την περιοχή.
Παρά την ένταση της φωτιάς, δεν προκλήθηκαν ζημιές στις παρακείμενες επιχειρήσεις και κατοικίες. Ωστόσο, το αυτοκίνητο υπέστη εκτεταμένες υλικές ζημιές.
Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, με τις πρώτες εκτιμήσεις να εξετάζουν το ενδεχόμενο βραχυκυκλώματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Νέα Ηγουμενίτσας, η φωτιά εκδηλώθηκε ενώ ο οδηγός είχε ήδη βγει από το όχημα, ωστόσο στο εσωτερικό του παρέμενε η σύζυγός του.
Η γυναίκα κατάφερε να εγκαταλείψει εγκαίρως το αυτοκίνητο, με τη βοήθεια περιοίκων που αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε και έσπευσαν να τη βοηθήσουν. Από το περιστατικό δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.
Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηγουμενίτσας, οι οποίες κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να την κατασβέσουν, πριν επεκταθεί στα γειτονικά κτίρια και καταστήματα.
Όπως καταγράφεται σε βίντεο από το περιστατικό, οι φλόγες ξεπήδησαν από το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου, ενώ πυκνοί καπνοί κάλυψαν την περιοχή.
Παρά την ένταση της φωτιάς, δεν προκλήθηκαν ζημιές στις παρακείμενες επιχειρήσεις και κατοικίες. Ωστόσο, το αυτοκίνητο υπέστη εκτεταμένες υλικές ζημιές.
Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, με τις πρώτες εκτιμήσεις να εξετάζουν το ενδεχόμενο βραχυκυκλώματος.
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