Alpha Finance-AXIA για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 55,20 ευρώ η τιμή στόχος – Έρχονται αναβαθμίσεις μετά το ισχυρό εννεάμηνο

Η χρηματιστηριακή διατηρεί τη σύσταση αγοράς - Περιθώριο ανόδου περίπου 29% από τα 42,80 ευρώ της 18ης Νοεμβρίου - Η ισχυρή πορεία των κατασκευών, η σταδιακή ωρίμανση των παραχωρήσεων και η βελτίωση της συνεισφοράς από την ενέργεια στηρίζουν τη θετική αξιολόγηση