Alpha Finance-AXIA για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 55,20 ευρώ η τιμή στόχος – Έρχονται αναβαθμίσεις μετά το ισχυρό εννεάμηνο
Alpha Finance-AXIA για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 55,20 ευρώ η τιμή στόχος – Έρχονται αναβαθμίσεις μετά το ισχυρό εννεάμηνο
Η χρηματιστηριακή διατηρεί τη σύσταση αγοράς - Περιθώριο ανόδου περίπου 29% από τα 42,80 ευρώ της 18ης Νοεμβρίου - Η ισχυρή πορεία των κατασκευών, η σταδιακή ωρίμανση των παραχωρήσεων και η βελτίωση της συνεισφοράς από την ενέργεια στηρίζουν τη θετική αξιολόγηση
Ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεων για την κερδοφορία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το 2026 προαναγγέλλει η Alpha Finance-AXIA, μετά τα αποτελέσματα εννεαμήνου που ξεπέρασαν τόσο τις δικές της προβλέψεις όσο και τις προσδοκίες της αγοράς. Η χρηματιστηριακή διατηρεί τη σύσταση αγοράς και την τιμή στόχο στα 55,20 ευρώ, που αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου περίπου 29% από τα 42,80 ευρώ της 18ης Νοεμβρίου.
Η χρηματιστηριακή χαρακτηρίζει τις επιδόσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εξαιρετικές, επισημαίνοντας ότι το τρίτο τρίμηνο ήταν το ισχυρότερο στην ιστορία του ομίλου σε επίπεδο καθαρών κερδών και το δεύτερο καλύτερο σε λειτουργική κερδοφορία.
Η ανάπτυξη προήλθε από τις κατασκευές, τις παραχωρήσεις και την ενέργεια, με τον όμιλο να επωφελείται από την εκτέλεση έργων υψηλής κερδοφορίας, τη μεγαλύτερη συνεισφορά των παραχωρήσεων και τις επιδόσεις της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής στην Κομοτηνή.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Η χρηματιστηριακή χαρακτηρίζει τις επιδόσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εξαιρετικές, επισημαίνοντας ότι το τρίτο τρίμηνο ήταν το ισχυρότερο στην ιστορία του ομίλου σε επίπεδο καθαρών κερδών και το δεύτερο καλύτερο σε λειτουργική κερδοφορία.
Η ανάπτυξη προήλθε από τις κατασκευές, τις παραχωρήσεις και την ενέργεια, με τον όμιλο να επωφελείται από την εκτέλεση έργων υψηλής κερδοφορίας, τη μεγαλύτερη συνεισφορά των παραχωρήσεων και τις επιδόσεις της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής στην Κομοτηνή.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα