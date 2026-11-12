Δημήτρης Καλλιβωκάς: Δεν έχει αποσωληνωθεί, πάμε καλύτερα, αργά και σταθερά, λέει ο γιατρός του

Ανδρέας Στράτης δήλωσε:

Κλείνοντας, ο γιατρός αναφέρθηκε στο χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο αναμένεται να υπάρχει πιο σαφής εικόνα για την εξέλιξη της υγείας του ηθοποιού, σημειώνοντας:

«





Ο κ. Στρατής Ανδρέας μίλησε και την Τρίτη στην ίδια εκπομπή

».Ο κ. Στρατής Ανδρέας μίλησε και την Τρίτη στην ίδια εκπομπή εξηγώντας πώς συνέβη το ατύχημα του ηθοποιού : «Ο κύριος Καλλιβωκάς είχε πέσει και είχε νοσηλευτεί στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου είχε διαγνωστεί με ένα υποσκληρίδιο αιμάτωμα. Πήρε εξιτήριο από το Γεννηματάς και μετά προσήλθε στους Αγίους Αναργύρους και διασωληνώθηκε και ήρθε στην κλινική μας. Προφανώς οι συνάδελφοι έκριναν την κατάστασή του σταθερή για να πάρει εξιτήριο. Προφανώς λιποθύμησε και βρέθηκε λιπόθυμος στο σπίτι του, χωρίς να ξέρουμε ακριβώς πόση ώρα ήταν λιπόθυμος. Σε εμάς ήρθε διασωληνωμένος στις 4 Νοεμβρίου».

Στα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα έχουμε κάποια εικόνα που θα είναι σημαντική