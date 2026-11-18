Οι κρίσεις πανικού του Τζιμ Κάρεϊ στα γυρίσματα



«Με λίγη τύχη, θα επιστρέψουμε σε αυτόν τον κόσμο»

Ένα από τα ζητήματα που θα ήθελε να αντιμετωπίσει διαφορετικά ο Χάουαρντ, εφόσον πραγματοποιηθεί η νέα ταινία, είναι η εξαιρετικά απαιτητική διαδικασία μεταμόρφωσης του Τζιμ Κάρεϊ στον Γκριντς.Ο σκηνοθέτης αποκάλυψε ότι, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της πρώτης ταινίας, ο ηθοποιός αντιμετώπισε έντονη δυσφορία εξαιτίας του μακιγιάζ και των ειδικών φακών επαφής που έπρεπε να φοράει επί πολλές ώρες. «Σήμερα μπορούμε να κάνουμε ορισμένα πράγματα διαφορετικά από τεχνικής πλευράς, ώστε να του διευκολύνουμε τη διαδικασία, γιατί τότε οι φακοί επαφής και ορισμένα στοιχεία του μακιγιάζ τού προκαλούσαν κυριολεκτικά κλειστοφοβία», εξήγησε.Μάλιστα, περιέγραψε στιγμές κατά τις οποίες ο Κάρεϊ έφτανε στα όριά του ανάμεσα στις λήψεις. «Υπήρχαν φορές που κυριολεκτικά ανέπνεε μέσα σε μια χάρτινη σακούλα επειδή πάθαινε κρίση πανικού ανάμεσα στα γυρίσματα. Αλλά δεν επιβράδυνε ποτέ τον ρυθμό του. Συνεχίζαμε κανονικά», αποκάλυψε.Παρά τις δυσκολίες, ο Χάουαρντ ξεκαθάρισε ότι ένα ενδεχόμενο σίκουελ δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τη χαρακτηριστική σωματική κωμωδία που έκανε τον πρώτο Γκριντς τόσο ξεχωριστό. «Θα εξακολουθήσει να είναι μια κωμωδία ζωντανής δράσης, βασισμένη στη σωματική ερμηνεία. Ο Τζιμ έχει διατηρηθεί σε εξαιρετική φυσική κατάσταση και ξέρει ότι μπορεί ακόμη να το κάνει. Αν προχωρήσουμε, θα τα δώσουμε όλα», τόνισε.Παρότι δεν υπάρχει ακόμη ολοκληρωμένο σενάριο ούτε έχει ληφθεί οριστική απόφαση για την παραγωγή, ο Ρον Χάουαρντ εμφανίζεται πρόθυμος να επιστρέψει στον κόσμο του Γκριντς, αρκεί να βρεθεί η κατάλληλη δημιουργική προσέγγιση. «Θα κινηθούμε προσεκτικά, αλλά με την ελπίδα να φτάσουμε σε μια νέα ταινία, γιατί και οι δύο πιστεύουμε στη βασική ιδέα», ανέφερε, επιβεβαιώνοντας ότι ο ίδιος και ο Τζιμ Κάρεϊ αντιμετωπίζουν θετικά το ενδεχόμενο της επιστροφής. «Με λίγη τύχη, θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε ξανά αυτόν τον κόσμο», κατέληξε.