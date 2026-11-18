Ρον Χάουαρντ: Ο «Κατεργάρης των Χριστουγέννων» με τον Τζιμ Κάρεϊ θα επιστρέψει, μόνο αν το σενάριο είναι εξαιρετικό
Ρον Χάουαρντ: Ο «Κατεργάρης των Χριστουγέννων» με τον Τζιμ Κάρεϊ θα επιστρέψει, μόνο αν το σενάριο είναι εξαιρετικό
Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καν σενάριο, ξεκαθάρισε ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης
Ο Γκριντς ενδέχεται να επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη, με τον Τζιμ Κάρεϊ να αναλαμβάνει ξανά τον εμβληματικό ρόλο, 26 χρόνια μετά την κυκλοφορία της χριστουγεννιάτικης ταινίας που αγαπήθηκε από εκατομμύρια θεατές.
Ο σκηνοθέτης Ρον Χάουαρντ αποκάλυψε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για τη δημιουργία ενός σίκουελ, τονίζοντας ωστόσο ότι ούτε ο ίδιος ούτε ο πρωταγωνιστής πρόκειται να προχωρήσουν εάν δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένοι με το σενάριο.
Ο 72χρονος σκηνοθέτης μίλησε στο περιοδικό PEOPLE, με αφορμή το νέο του ντοκιμαντέρ «Avedon», που είναι διαθέσιμο στο Netflix, αποκαλύπτοντας ότι η εταιρεία παραγωγής Imagine Entertainment επεξεργάζεται ήδη μια ιδέα για τη συνέχεια του «Κατεργάρη των Χριστουγέννων».
«Πρέπει να προειδοποιήσω τους πάντες ότι ο Τζιμ κι εγώ δεν πρόκειται να προχωρήσουμε αν δεν πιστεύουμε ότι έχουμε ένα εξαιρετικό σενάριο. Και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καν σενάριο», δήλωσε ο Χάουαρντ, ο οποίος είχε σκηνοθετήσει την αρχική ταινία του 2000, με πρωταγωνιστή τον 64χρονο σήμερα Τζιμ Κάρεϊ.
Παρά τις επιφυλάξεις του, εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις προοπτικές του εγχειρήματος. «Έχουμε πολύ καλούς σεναριογράφους και μια ιδέα που με ενθουσιάζει, γιατί πιστεύω ότι είναι απόλυτα εναρμονισμένη με το πνεύμα του Δρος Σους και τον μοναδικό συνδυασμό κωμωδίας και φαντασίας που χαρακτήριζε το έργο του», ανέφερε.
«Είμαι πολύ ευχαριστημένος με το υλικό που έχουμε στη διάθεσή μας, αλλά δεν θέλω να υποσχεθώ ότι η ταινία θα πραγματοποιηθεί. Ο Τζιμ κι εγώ συμφωνούμε σε ένα πράγμα: δεν πρόκειται να προχωρήσουμε αν δεν πιστεύουμε ότι έχει τις προϋποθέσεις να γίνει κάτι πραγματικά σπουδαίο», ξεκαθάρισε ο Χάουαρντ.
Η επιφυλακτικότητα του Χάουαρντ συνδέεται με την ιδιαίτερη αγάπη που τρέφει για την αρχική ταινία και τη διαχρονική επιτυχία της. «Ο Κατεργάρης των Χριστουγέννων», που συμπλήρωσε 26 χρόνια από την κυκλοφορία του στις 17 Νοεμβρίου, έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες χριστουγεννιάτικες ταινίες, αποτελώντας πλέον μέρος της εορταστικής παράδοσης για πολλές οικογένειες.
«Είμαστε πολύ περήφανοι για την αρχική ταινία. Αισθανόμαστε εξαιρετικά τυχεροί, γιατί χρειάζεται και λίγη τύχη για να συνδυαστούν όλα τα στοιχεία και μια ταινία να αποκτήσει τη διαχρονικότητα που απέκτησε αυτή», είπε ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης.
«Το γεγονός ότι απέκτησε τόσο πιστό κοινό και έγινε χριστουγεννιάτικη παράδοση σε πολλά σπίτια σημαίνει πάρα πολλά για όλους όσοι συμμετείχαμε στη δημιουργία της, και ιδιαίτερα για τον Τζιμ και εμένα», πρόσθεσε.
«Πιστεύω ότι όλα ξεκινούν από τον Σους, αλλά και η ερμηνεία του Τζιμ είναι απίστευτα εντυπωσιακή. Πρόκειται για ένα από τα σπουδαιότερα επιτεύγματα σωματικής κωμωδίας», δήλωσε χαρακτηριστικά.
«Υπάρχει, λοιπόν, η ερμηνεία του Τζιμ, αλλά και η ιδιοφυΐα του Σους. Η ικανότητά του να δημιουργεί έναν κόσμο και χαρακτήρες τόσο διασκεδαστικούς, αλλά ταυτόχρονα με τόσο ουσιαστικά μηνύματα, ώστε οι ιδέες του να μένουν πραγματικά χαραγμένες στη μνήμη των θεατών», εξήγησε.
Η ταινία του 2000 αφηγείται την ιστορία του Γκριντς, ενός πράσινου, δύστροπου πλάσματος που ζει απομονωμένο σε ένα βουνό πάνω από τη φανταστική πόλη Γουβίλ και απεχθάνεται τα Χριστούγεννα. Αποφασισμένος να χαλάσει τη γιορτή των κατοίκων, καταστρώνει ένα σχέδιο για να τους κλέψει τα δώρα και τις χριστουγεννιάτικες διακοσμήσεις, ανακαλύπτοντας τελικά ότι το πραγματικό νόημα των Χριστουγέννων δεν βρίσκεται στα υλικά αγαθά.
Ο σκηνοθέτης Ρον Χάουαρντ αποκάλυψε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για τη δημιουργία ενός σίκουελ, τονίζοντας ωστόσο ότι ούτε ο ίδιος ούτε ο πρωταγωνιστής πρόκειται να προχωρήσουν εάν δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένοι με το σενάριο.
Ο 72χρονος σκηνοθέτης μίλησε στο περιοδικό PEOPLE, με αφορμή το νέο του ντοκιμαντέρ «Avedon», που είναι διαθέσιμο στο Netflix, αποκαλύπτοντας ότι η εταιρεία παραγωγής Imagine Entertainment επεξεργάζεται ήδη μια ιδέα για τη συνέχεια του «Κατεργάρη των Χριστουγέννων».
«Πρέπει να προειδοποιήσω τους πάντες ότι ο Τζιμ κι εγώ δεν πρόκειται να προχωρήσουμε αν δεν πιστεύουμε ότι έχουμε ένα εξαιρετικό σενάριο. Και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καν σενάριο», δήλωσε ο Χάουαρντ, ο οποίος είχε σκηνοθετήσει την αρχική ταινία του 2000, με πρωταγωνιστή τον 64χρονο σήμερα Τζιμ Κάρεϊ.
Παρά τις επιφυλάξεις του, εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις προοπτικές του εγχειρήματος. «Έχουμε πολύ καλούς σεναριογράφους και μια ιδέα που με ενθουσιάζει, γιατί πιστεύω ότι είναι απόλυτα εναρμονισμένη με το πνεύμα του Δρος Σους και τον μοναδικό συνδυασμό κωμωδίας και φαντασίας που χαρακτήριζε το έργο του», ανέφερε.
Ron Howard Says He and Jim Carrey Won’t ‘Go Forward’ With Grinch Sequel Unless It ‘Has a Chance to Be Great’ (Exclusive) https://t.co/nafK8McF5J— People (@people) November 17, 2026
Η επιφυλακτικότητα του Χάουαρντ συνδέεται με την ιδιαίτερη αγάπη που τρέφει για την αρχική ταινία και τη διαχρονική επιτυχία της. «Ο Κατεργάρης των Χριστουγέννων», που συμπλήρωσε 26 χρόνια από την κυκλοφορία του στις 17 Νοεμβρίου, έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες χριστουγεννιάτικες ταινίες, αποτελώντας πλέον μέρος της εορταστικής παράδοσης για πολλές οικογένειες.
«Είμαστε πολύ περήφανοι για την πρώτη ταινία»
«Είμαστε πολύ περήφανοι για την αρχική ταινία. Αισθανόμαστε εξαιρετικά τυχεροί, γιατί χρειάζεται και λίγη τύχη για να συνδυαστούν όλα τα στοιχεία και μια ταινία να αποκτήσει τη διαχρονικότητα που απέκτησε αυτή», είπε ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης.
«Το γεγονός ότι απέκτησε τόσο πιστό κοινό και έγινε χριστουγεννιάτικη παράδοση σε πολλά σπίτια σημαίνει πάρα πολλά για όλους όσοι συμμετείχαμε στη δημιουργία της, και ιδιαίτερα για τον Τζιμ και εμένα», πρόσθεσε.
Η ερμηνεία του Τζιμ Κάρεϊ και η ιδιοφυΐα του Δρος ΣουςΑναφερόμενος στους λόγους για τους οποίους η ταινία εξακολουθεί να συγκινεί και να διασκεδάζει το κοινό έπειτα από περισσότερες από δύο δεκαετίες, ο Χάουαρντ στάθηκε σε δύο καθοριστικούς παράγοντες: την ερμηνεία του Τζιμ Κάρεϊ και τη δημιουργική ιδιοφυΐα του συγγραφέα Δρος Σους, στον οποίο βασίζεται η ιστορία.
«Πιστεύω ότι όλα ξεκινούν από τον Σους, αλλά και η ερμηνεία του Τζιμ είναι απίστευτα εντυπωσιακή. Πρόκειται για ένα από τα σπουδαιότερα επιτεύγματα σωματικής κωμωδίας», δήλωσε χαρακτηριστικά.
«Υπάρχει, λοιπόν, η ερμηνεία του Τζιμ, αλλά και η ιδιοφυΐα του Σους. Η ικανότητά του να δημιουργεί έναν κόσμο και χαρακτήρες τόσο διασκεδαστικούς, αλλά ταυτόχρονα με τόσο ουσιαστικά μηνύματα, ώστε οι ιδέες του να μένουν πραγματικά χαραγμένες στη μνήμη των θεατών», εξήγησε.
Η ταινία του 2000 αφηγείται την ιστορία του Γκριντς, ενός πράσινου, δύστροπου πλάσματος που ζει απομονωμένο σε ένα βουνό πάνω από τη φανταστική πόλη Γουβίλ και απεχθάνεται τα Χριστούγεννα. Αποφασισμένος να χαλάσει τη γιορτή των κατοίκων, καταστρώνει ένα σχέδιο για να τους κλέψει τα δώρα και τις χριστουγεννιάτικες διακοσμήσεις, ανακαλύπτοντας τελικά ότι το πραγματικό νόημα των Χριστουγέννων δεν βρίσκεται στα υλικά αγαθά.
Οι κρίσεις πανικού του Τζιμ Κάρεϊ στα γυρίσματαΈνα από τα ζητήματα που θα ήθελε να αντιμετωπίσει διαφορετικά ο Χάουαρντ, εφόσον πραγματοποιηθεί η νέα ταινία, είναι η εξαιρετικά απαιτητική διαδικασία μεταμόρφωσης του Τζιμ Κάρεϊ στον Γκριντς.
Ο σκηνοθέτης αποκάλυψε ότι, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της πρώτης ταινίας, ο ηθοποιός αντιμετώπισε έντονη δυσφορία εξαιτίας του μακιγιάζ και των ειδικών φακών επαφής που έπρεπε να φοράει επί πολλές ώρες. «Σήμερα μπορούμε να κάνουμε ορισμένα πράγματα διαφορετικά από τεχνικής πλευράς, ώστε να του διευκολύνουμε τη διαδικασία, γιατί τότε οι φακοί επαφής και ορισμένα στοιχεία του μακιγιάζ τού προκαλούσαν κυριολεκτικά κλειστοφοβία», εξήγησε.
Μάλιστα, περιέγραψε στιγμές κατά τις οποίες ο Κάρεϊ έφτανε στα όριά του ανάμεσα στις λήψεις. «Υπήρχαν φορές που κυριολεκτικά ανέπνεε μέσα σε μια χάρτινη σακούλα επειδή πάθαινε κρίση πανικού ανάμεσα στα γυρίσματα. Αλλά δεν επιβράδυνε ποτέ τον ρυθμό του. Συνεχίζαμε κανονικά», αποκάλυψε.
Παρά τις δυσκολίες, ο Χάουαρντ ξεκαθάρισε ότι ένα ενδεχόμενο σίκουελ δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τη χαρακτηριστική σωματική κωμωδία που έκανε τον πρώτο Γκριντς τόσο ξεχωριστό. «Θα εξακολουθήσει να είναι μια κωμωδία ζωντανής δράσης, βασισμένη στη σωματική ερμηνεία. Ο Τζιμ έχει διατηρηθεί σε εξαιρετική φυσική κατάσταση και ξέρει ότι μπορεί ακόμη να το κάνει. Αν προχωρήσουμε, θα τα δώσουμε όλα», τόνισε.
Παρότι δεν υπάρχει ακόμη ολοκληρωμένο σενάριο ούτε έχει ληφθεί οριστική απόφαση για την παραγωγή, ο Ρον Χάουαρντ εμφανίζεται πρόθυμος να επιστρέψει στον κόσμο του Γκριντς, αρκεί να βρεθεί η κατάλληλη δημιουργική προσέγγιση. «Θα κινηθούμε προσεκτικά, αλλά με την ελπίδα να φτάσουμε σε μια νέα ταινία, γιατί και οι δύο πιστεύουμε στη βασική ιδέα», ανέφερε, επιβεβαιώνοντας ότι ο ίδιος και ο Τζιμ Κάρεϊ αντιμετωπίζουν θετικά το ενδεχόμενο της επιστροφής. «Με λίγη τύχη, θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε ξανά αυτόν τον κόσμο», κατέληξε.
«Με λίγη τύχη, θα επιστρέψουμε σε αυτόν τον κόσμο»
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