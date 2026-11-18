Οι Κρις Μάρτιν και Τζόνι Μπάκλαντ των Coldplay θα δώσουν συναυλία για καλό σκοπό
Οι Κρις Μάρτιν και Τζόνι Μπάκλαντ των Coldplay θα δώσουν συναυλία για καλό σκοπό
Οι δύο μουσικοί διοργανώνουν συναυλίες στο Λονδίνο κατά την περίοδο των Χριστουγέννων από το 2011 - Τα έσοδα προορίζονται για την ενίσχυση δύο φιλανθρωπικών οργανώσεων
Μια συναυλία για φιλανθρωπικό σκοπό ετοιμάζονται να δώσουν ο Κρις Μάρτιν και ο Τζόνι Μπάκλαντ των Coldplay, στηρίζοντας μέσα από τη μουσική τους μια σημαντική πρωτοβουλία.
Οι δύο καλλιτέχνες ετοιμάζουν χριστουγεννιάτικη συναυλία στο Λονδίνο, στις 15 Δεκεμβρίου, με τα έσοδα να προορίζονται για την ενίσχυση δύο φιλανθρωπικών οργανώσεων. Ο τραγουδιστής και ο κιθαρίστας του συγκροτήματος θα εμφανιστούν σε ιστορικό αγγλικανικό ναό στο Ανατολικό Λονδίνο, σε μια εκδήλωση που στοχεύει στη συγκέντρωση χρημάτων για τις οργανώσεις Crisis και Choose Love.
Οι δύο μουσικοί διοργανώνουν εορταστικές συναυλίες στο Λονδίνο κατά την περίοδο των Χριστουγέννων από το 2011, διατηρώντας την παράδοση αυτή για περισσότερα από δέκα χρόνια.
Το 2024 είχαν εμφανιστεί ξανά στον ίδιο χώρο, συγκεντρώνοντας μέσα σε μόλις δύο ημέρες περισσότερες από 350.000 λίρες για την Crisis, η οποία στηρίζει ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα αστεγίας. Την επόμενη χρονιά επέστρεψαν για ακόμη μία χριστουγεννιάτικη συναυλία, με τα έσοδα να διατίθενται στην ίδια οργάνωση και στη War Child.
Η Crisis προσφέρει υποστήριξη σε ανθρώπους που βιώνουν την αστεγία, ενώ η Choose Love παρέχει επείγουσα βοήθεια και ουσιαστική στήριξη σε πρόσφυγες και εκτοπισμένους σε διάφορα μέρη του κόσμου.
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
Οι δύο καλλιτέχνες ετοιμάζουν χριστουγεννιάτικη συναυλία στο Λονδίνο, στις 15 Δεκεμβρίου, με τα έσοδα να προορίζονται για την ενίσχυση δύο φιλανθρωπικών οργανώσεων. Ο τραγουδιστής και ο κιθαρίστας του συγκροτήματος θα εμφανιστούν σε ιστορικό αγγλικανικό ναό στο Ανατολικό Λονδίνο, σε μια εκδήλωση που στοχεύει στη συγκέντρωση χρημάτων για τις οργανώσεις Crisis και Choose Love.
Οι δύο μουσικοί διοργανώνουν εορταστικές συναυλίες στο Λονδίνο κατά την περίοδο των Χριστουγέννων από το 2011, διατηρώντας την παράδοση αυτή για περισσότερα από δέκα χρόνια.
.@coldplay’s Chris Martin and Jonny Buckland announce intimate London Christmas 2026 charity show, with proceeds being donated to @crisis_uk and @chooselove https://t.co/nJgzs9ULkq— NME (@NME) November 17, 2026
Η Crisis προσφέρει υποστήριξη σε ανθρώπους που βιώνουν την αστεγία, ενώ η Choose Love παρέχει επείγουσα βοήθεια και ουσιαστική στήριξη σε πρόσφυγες και εκτοπισμένους σε διάφορα μέρη του κόσμου.
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα