Ευρυδίκη Βαλαβάνη για τα αρνητικά σχόλια: Δεν τολμούσα να φάω για να μην πάρω κάποιο κιλό και να μην έχουν να πουν
Ευρυδίκη Βαλαβάνη για τα αρνητικά σχόλια: Δεν τολμούσα να φάω για να μην πάρω κάποιο κιλό και να μην έχουν να πουν
Στην αρχή στενοχωριόμουν πάρα πολύ, τώρα, όμως, δεν μου καίγεται καρφί, δήλωσε η αθλητικογράφος
Τη στάση της απέναντι στα αρνητικά σχόλια που δέχεται μέσω των social media περιέγραψε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Η αθλητικογράφος ανέφερε πως στο παρελθόν επηρεαζόταν πολύ από τις κακόβουλες κριτικές. Χαρακτηριστικά είπε ότι την επέκριναν για τα κιλά της, με την ίδια να μην τρώει όσο ήθελε για να περιοριστούν τα κακεντρεχή σχόλια. Πλέον, όμως, δείχνει απόλυτη αδιαφορία.
«Στην αρχή στενοχωριόμουν πάρα πολύ με τα αρνητικά σχόλια στα social media και, γενικότερα, κλεινόμουν πολύ στον εαυτό μου. Τώρα, όμως, δεν μου καίγεται καρφί. Δεν τολμούσα να φάω για να μην πάρω κάποιο κιλό και να μην έχουν να πουν, αλλά τώρα τρώω ανενόχλητη. Δεν με νοιάζει τίποτα. Δεν ακούω τίποτα», σημείωσε χαρακτηριστικά η Ευρυδίκη Βαλαβάνη στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου.
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Μεταξύ άλλων, έκανε μία αναφορά στον γιο της, δηλώνοντας πως απολαμβάνει τη μητρότητα. «Με το παιδί είμαστε πάρα πολύ καλά, μεγαλώνουμε όμορφα και ωραία. Ευτυχισμένα. Κάθε μέρα είναι δύσκολη αλλά κάθε μέρα είναι και πιο μαγική από την προηγούμενη. Τώρα, είμαστε στη φάση με τα… δόντια, εντάξει, όλα καλά. Θέλω για εκείνον ό,τι εκείνος ονειρεύεται! Εγώ θα είμαι εκεί, όπως και ο μπαμπάς του, για να το στηρίζουμε», μοιράστηκε.
Όσον αφορά στο ενδεχόμενο να αποκτήσει ένα ακόμη παιδί με τον σύζυγό της, Γρηγόρη Μόργκαν, η αθλητικογράφος τόνισε πως θα ήθελε πολύ να μεγαλώσει η οικογένειά τους. «Αν το θέλει ο Θεός, μακάρι να έρθει», εξομολογήθηκε.
«Στην αρχή στενοχωριόμουν πάρα πολύ με τα αρνητικά σχόλια στα social media και, γενικότερα, κλεινόμουν πολύ στον εαυτό μου. Τώρα, όμως, δεν μου καίγεται καρφί. Δεν τολμούσα να φάω για να μην πάρω κάποιο κιλό και να μην έχουν να πουν, αλλά τώρα τρώω ανενόχλητη. Δεν με νοιάζει τίποτα. Δεν ακούω τίποτα», σημείωσε χαρακτηριστικά η Ευρυδίκη Βαλαβάνη στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου.
Δείτε το βίντεο
Μεταξύ άλλων, έκανε μία αναφορά στον γιο της, δηλώνοντας πως απολαμβάνει τη μητρότητα. «Με το παιδί είμαστε πάρα πολύ καλά, μεγαλώνουμε όμορφα και ωραία. Ευτυχισμένα. Κάθε μέρα είναι δύσκολη αλλά κάθε μέρα είναι και πιο μαγική από την προηγούμενη. Τώρα, είμαστε στη φάση με τα… δόντια, εντάξει, όλα καλά. Θέλω για εκείνον ό,τι εκείνος ονειρεύεται! Εγώ θα είμαι εκεί, όπως και ο μπαμπάς του, για να το στηρίζουμε», μοιράστηκε.
Όσον αφορά στο ενδεχόμενο να αποκτήσει ένα ακόμη παιδί με τον σύζυγό της, Γρηγόρη Μόργκαν, η αθλητικογράφος τόνισε πως θα ήθελε πολύ να μεγαλώσει η οικογένειά τους. «Αν το θέλει ο Θεός, μακάρι να έρθει», εξομολογήθηκε.
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