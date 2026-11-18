Νικήτας Τσακίρογλου για Χρυσούλα Διαβάτη: Αν δεν ήμασταν μαζί 65 χρόνια, η ζωή μου θα ήταν άχαρη
Νικήτας Τσακίρογλου για Χρυσούλα Διαβάτη: Αν δεν ήμασταν μαζί 65 χρόνια, η ζωή μου θα ήταν άχαρη
Το μυστικό για έναν ευτυχισμένο γάμο είναι ο αλληλοσεβασμός, τόνισε ο ηθοποιός
Σχεδόν εξήντα πέντε χρόνια κοινής πορείας μετρούν ο Νικήτας Τσακίρογλου και η Χρυσούλα Διαβάτη, με τον ίδιο να δηλώνει πως χωρίς εκείνη η ζωή του θα ήταν άχαρη. Ο ηθοποιός αναφέρθηκε με τρυφερά λόγια στη σύζυγό του σε συνέντευξή του σε τηλεοπτική εκπομπή. Για τον Νικήτα Τσακίρογλου, ο γάμος τους άντεξε στον χρόνο λόγω του αλληλοσεβασμού που επιδεικνύουν.
Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Studio στις 3», την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, και μίλησε για τον γάμο του με τη Χρυσούλα Διαβάτη. Όπως είπε, είχε διάρκεια στον χρόνο χάρη στον αλληλοσεβασμό και στην αρχή να μην κάνουν στον άλλον όσα δεν θα ήθελαν να υποστούν οι ίδιοι. «Όταν γνωριστήκαμε, ήμουν 27 χρονών εγώ και η Χρυσούλα ήταν μικρότερη. Κάπου 65 χρόνια είμαστε μαζί. Δεν τα μετράμε, δεν τα γιορτάζουμε. Το μυστικό είναι ο αλληλοσεβασμός για έναν ευτυχισμένο γάμο. Μην κάνεις δηλαδή αυτό που δεν θα ήθελες να σου κάνουν. Αυτό είναι και ένα μοτίβο της ζωής μου, γενικότερα», ανέφερε αρχικά.
Δείτε το βίντεο
Παράλληλα, τόνισε πως η παρουσία της Χρυσούλας Διαβάτη υπήρξε καθοριστική στη ζωή του, καθώς χωρίς εκείνη, όπως παραδέχεται, όλα θα ήταν πιο άχαρα. «Αν δεν ήμουν μαζί με τη Χρυσούλα, αυτά τα χρόνια, θα ήταν διαφορετική η ζωή μου. Άχαρη. Λόγω του ότι είμαστε και λίγο επιπόλαιοι οι ηθοποιού, κουβαλάμε μια επιπολαιότητα και νομίζουμε ότι η ζωή είναι οι ρόλοι. Δεν έπεσα όμως σε αυτή την παγίδα γιατί έχω κάποιες αρχές, τις οποίες και έχω ακόμα», σημείωσε.
Αυτό που τους έφερε κοντά, εξήγησε, ήταν το γεγονός πως οι προσωπικότητές τους διαφέρουν πολύ μεταξύ τους. «Σίγουρα ήμασταν διαφορετικοί άνθρωποι και γι’ αυτό νομίζω ότι τα ετερώνυμα έλκονται. Ήταν και οι εποχές τέτοιες, που οι πειρασμοί ήταν πολύ λιγότεροι», είπε χαρακτηριστικά.
Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Studio στις 3», την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, και μίλησε για τον γάμο του με τη Χρυσούλα Διαβάτη. Όπως είπε, είχε διάρκεια στον χρόνο χάρη στον αλληλοσεβασμό και στην αρχή να μην κάνουν στον άλλον όσα δεν θα ήθελαν να υποστούν οι ίδιοι. «Όταν γνωριστήκαμε, ήμουν 27 χρονών εγώ και η Χρυσούλα ήταν μικρότερη. Κάπου 65 χρόνια είμαστε μαζί. Δεν τα μετράμε, δεν τα γιορτάζουμε. Το μυστικό είναι ο αλληλοσεβασμός για έναν ευτυχισμένο γάμο. Μην κάνεις δηλαδή αυτό που δεν θα ήθελες να σου κάνουν. Αυτό είναι και ένα μοτίβο της ζωής μου, γενικότερα», ανέφερε αρχικά.
Δείτε το βίντεο
Παράλληλα, τόνισε πως η παρουσία της Χρυσούλας Διαβάτη υπήρξε καθοριστική στη ζωή του, καθώς χωρίς εκείνη, όπως παραδέχεται, όλα θα ήταν πιο άχαρα. «Αν δεν ήμουν μαζί με τη Χρυσούλα, αυτά τα χρόνια, θα ήταν διαφορετική η ζωή μου. Άχαρη. Λόγω του ότι είμαστε και λίγο επιπόλαιοι οι ηθοποιού, κουβαλάμε μια επιπολαιότητα και νομίζουμε ότι η ζωή είναι οι ρόλοι. Δεν έπεσα όμως σε αυτή την παγίδα γιατί έχω κάποιες αρχές, τις οποίες και έχω ακόμα», σημείωσε.
Αυτό που τους έφερε κοντά, εξήγησε, ήταν το γεγονός πως οι προσωπικότητές τους διαφέρουν πολύ μεταξύ τους. «Σίγουρα ήμασταν διαφορετικοί άνθρωποι και γι’ αυτό νομίζω ότι τα ετερώνυμα έλκονται. Ήταν και οι εποχές τέτοιες, που οι πειρασμοί ήταν πολύ λιγότεροι», είπε χαρακτηριστικά.
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