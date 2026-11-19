Ευέλικτο στις καθημερινές μετακινήσεις, ευρύχωρο όταν οι ανάγκες μεγαλώνουν και άνετο στις αποδράσεις του Σαββατοκύριακου, το compact SUV της Volkswagen αποδεικνύει ότι η πρακτικότητα μπορεί να έχει χαρακτήρα.
Ρόδος: Στο εδώλιο πατέρας για σεξουαλική κακοποίηση της 15χρονης κόρης του, πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση
Ρόδος: Στο εδώλιο πατέρας για σεξουαλική κακοποίηση της 15χρονης κόρης του, πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση
Ο πατέρας του κοριτσιού αρνείται τις κατηγορίες - Στις 7 Δεκεμβρίου η δίκη του
Στις 7 Δεκεμβρίου 2026 αναμένεται να εκδικαστεί στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Κω η υπόθεση πατέρα που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση της ανήλικης κόρης του στη Ρόδο.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της τοπικής ιστοσελίδας dimokratiki.gr, η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Μάρτιο του 2022, όταν η τότε 15χρονη μαθήτρια εκμυστηρεύτηκε σε εργαζόμενη του σχολικού κυλικείου ότι είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τον πατέρα της. Η ανήλικη επανέλαβε την καταγγελία στην υποδιευθύντρια του σχολείου, ζητώντας να μην επιστρέψει στο οικογενειακό της περιβάλλον.
Ακολούθησε αναφορά του διευθυντή του σχολείου στις Αρχές και έρευνα από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου.
Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε δίκη για δύο κακουργήματα, κατάχρηση σε γενετήσια πράξη με χρήση σωματικής βίας σε βάρος ανηλίκου και γενετήσια πράξη με συγγενή εξ αίματος πρώτου βαθμού.
Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντας ψευδή την καταγγελία. Υποστηρίζει ότι η κόρη του αντιμετώπιζε ψυχολογικές δυσκολίες λόγω σχολικού εκφοβισμού, ενώ συνδέει την καταγγελία με την αντίδρασή του σε σχέση που διατηρούσε η ανήλικη με μεγαλύτερο άνδρα.
Η μητέρα της κοπέλας έχει επίσης καταθέσει ότι δεν πιστεύει πως σημειώθηκε κακοποίηση.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της τοπικής ιστοσελίδας dimokratiki.gr, η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Μάρτιο του 2022, όταν η τότε 15χρονη μαθήτρια εκμυστηρεύτηκε σε εργαζόμενη του σχολικού κυλικείου ότι είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τον πατέρα της. Η ανήλικη επανέλαβε την καταγγελία στην υποδιευθύντρια του σχολείου, ζητώντας να μην επιστρέψει στο οικογενειακό της περιβάλλον.
Ακολούθησε αναφορά του διευθυντή του σχολείου στις Αρχές και έρευνα από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου.
Απομακρύνθηκε από το σπίτι το ανήλικο κορίτσιΣύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο πατέρας φέρεται να προχώρησε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της κόρης του σε δύο περιπτώσεις, μέσα στην οικογενειακή κατοικία, τον Μάρτιο του 2022. Με εισαγγελική διάταξη, η ανήλικη απομακρύνθηκε από το σπίτι και φιλοξενήθηκε προσωρινά σε συγγενικό της πρόσωπο, ενώ απαγορεύτηκε κάθε επικοινωνία του πατέρα μαζί της.
Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε δίκη για δύο κακουργήματα, κατάχρηση σε γενετήσια πράξη με χρήση σωματικής βίας σε βάρος ανηλίκου και γενετήσια πράξη με συγγενή εξ αίματος πρώτου βαθμού.
Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντας ψευδή την καταγγελία. Υποστηρίζει ότι η κόρη του αντιμετώπιζε ψυχολογικές δυσκολίες λόγω σχολικού εκφοβισμού, ενώ συνδέει την καταγγελία με την αντίδρασή του σε σχέση που διατηρούσε η ανήλικη με μεγαλύτερο άνδρα.
Η μητέρα της κοπέλας έχει επίσης καταθέσει ότι δεν πιστεύει πως σημειώθηκε κακοποίηση.
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