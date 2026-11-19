





Στη Λεωφ. Σχιστού καταγράφεται μποτιλιάρισμα άνω των 3 χλμ. από το ύψος του Κοιμητηρίου Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, ενώ το ρεύμα εξόδου της Λεωφ. Αθηνών είναι ακινητοποιημένο από το ύψος του νοσοκομείου «Αττικόν» προς τη λίμνη Κουμουνδούρου.



Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται επίσης στην άνοδο της Λεωφ. Κηφισού από το ύψος της Λεωφ. Αθηνών προς τη Γέφυρα της Αχαρνών, στην Αττική Οδό προς το Αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Φυλής προς τον κόμβο Ηρακλείου, στο ανοδικό ρεύμα της Λεωφ. Κηφισίας από την Πανόρμου προς τη Φιλοθέη και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά τόσο κατά μήκος του Αλίμου και του Καλαμακίου όσο και κατά μήκος του Νέου Φαλήρου.



Η κίνηση τώρα στην Αττική Οδό Κλείσιμο 10ος Αυθεντικός Φειδιππίδειος Δρόμος: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Λόγω διεξαγωγής του αγώνα δρόμου υπεραπόστασης «10ος Αυθεντικός Φειδιππίδειος Δρόμος», σήμερα Πέμπτη, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στο κατωτέρω οδικό δίκτυο, περιοχής Δήμων Αθηναίων, Αιγάλεω, Χαϊδαρίου, Ασπροπύργου και Ελευσίνας.



Επί της Ιεράς Οδού στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, σε όλο το μήκος της, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφ. Κηφισού και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό κατά τις ώρες 06.00΄ έως 06.30΄.



Επί της Ιεράς Οδού, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Κηφισού και Λεωφ. Αθηνών, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφ. Αθηνών κατά τις ώρες 06.00΄έως 11.00΄.



Επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου στη δεξιά λωρίδα και το έρεισμα, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μυστρά και της διασταύρωσης διυλιστηρίων, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο κατά τις ώρες 06.00΄έως 11.00΄.



Κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί το πρωί της Πέμπτης στις Λεωφ. Σχιστού και Αθηνών προς τον Σκαραμαγκά λόγω της διεξαγωγής του Φειδιππίδειου Μαραθωνίου Δρόμου.Στη Λεωφ. Σχιστού καταγράφεται μποτιλιάρισμα άνω των 3 χλμ. από το ύψος του Κοιμητηρίου Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, ενώ το ρεύμα εξόδου της Λεωφ. Αθηνών είναι ακινητοποιημένο από το ύψος του νοσοκομείου «Αττικόν» προς τη λίμνη Κουμουνδούρου.Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται επίσης στην άνοδο της Λεωφ. Κηφισού από το ύψος της Λεωφ. Αθηνών προς τη Γέφυρα της Αχαρνών, στην Αττική Οδό προς το Αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Φυλής προς τον κόμβο Ηρακλείου, στο ανοδικό ρεύμα της Λεωφ. Κηφισίας από την Πανόρμου προς τη Φιλοθέη και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά τόσο κατά μήκος του Αλίμου και του Καλαμακίου όσο και κατά μήκος του Νέου Φαλήρου.Λόγω διεξαγωγής του αγώνα δρόμου υπεραπόστασης «10ος Αυθεντικός Φειδιππίδειος Δρόμος», σήμερα Πέμπτη, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στο κατωτέρω οδικό δίκτυο, περιοχής Δήμων Αθηναίων, Αιγάλεω, Χαϊδαρίου, Ασπροπύργου και Ελευσίνας.Επί της Ιεράς Οδού στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, σε όλο το μήκος της, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφ. Κηφισού και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό κατά τις ώρες 06.00΄ έως 06.30΄.Επί της Ιεράς Οδού, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Κηφισού και Λεωφ. Αθηνών, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφ. Αθηνών κατά τις ώρες 06.00΄έως 11.00΄.Επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου στη δεξιά λωρίδα και το έρεισμα, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μυστρά και της διασταύρωσης διυλιστηρίων, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο κατά τις ώρες 06.00΄έως 11.00΄.

Επί του παράδρομου της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος, στο τμήμα του μεταξύ της χ/θ 15,600 και της χ/θ 21,000, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο κατά τις ώρες 06.30΄ έως 08.00΄.



Επί της Ιεράς Οδού – Ηρώων Πολυτεχνείου – Π.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, στο τμήμα της μεταξύ της θέσης «Μπλόκο» και της διασταύρωσης Ναυπηγείων Ελευσίνας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο κατά τις ώρες 07.00΄ έως 09.00΄.



Η Τροχαία παρακαλεί τους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους από το ανωτέρω οδικό δίκτυο, κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.