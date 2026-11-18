Χούλιο Ιγκλέσιας: Ανοίγει ξανά η υπόθεση για τις καταγγελίες σεξουαλικής κακοποίησης, η φωτογραφία με τους μώλωπες που κατατέθηκε στο δικαστήριο
Χούλιο Ιγκλέσιας: Ανοίγει ξανά η υπόθεση για τις καταγγελίες σεξουαλικής κακοποίησης, η φωτογραφία με τους μώλωπες που κατατέθηκε στο δικαστήριο
Μία οικιακή βοηθός και μία φυσιοθεραπεύτρια κατηγορούν τον τραγουδιστή για αδικήματα που φέρεται πως διαπράχθηκαν το 2021 όσο εργάζονταν στις κατοικίες του στις Μπαχάμες και στη Δομινικανή Δημοκρατία
Στο επίκεντρο βρίσκεται ξανά ο Χούλιο Ιγκλέσιας, καθώς η ισπανική Δικαιοσύνη άνοιξε έρευνα σε βάρος του την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, μετά την προσφυγή δύο πρώην εργαζομένων του, οι οποίες τον κατηγορούν για αδικήματα σεξουαλικής φύσεως, σωματικές βλάβες και εξευτελιστική μεταχείριση.
Οι δύο γυναίκες, μία οικιακή βοηθός και μία φυσιοθεραπεύτρια, είχαν καταγγείλει τον Ιγκλέσιας, υποστηρίζοντας ότι κατά την περίοδο που εργάζονταν στις κατοικίες του στις Μπαχάμες και στη Δομινικανή Δημοκρατία το 2021, βίωσαν ένα περιβάλλον που περιέγραφαν ως καταναγκαστικό, απειλητικό και βίαιο.
Τον Ιανουάριο, η Εισαγγελία της Audiencia Nacional είχε θέσει στο αρχείο την αρχική καταγγελία, κρίνοντας ότι τα ισπανικά δικαστήρια δεν είχαν δικαιοδοσία να διερευνήσουν τα καταγγελλόμενα περιστατικά, καθώς αυτά φέρονταν να είχαν διαπραχθεί στο εξωτερικό και δεν διαπιστώθηκαν επαρκείς δεσμοί των καταγγελλουσών με την Ισπανία.
Στις 5 Ιανουαρίου, οι δύο γυναίκες είχαν καταθέσει καταγγελία στην Εισαγγελία της Audiencia Nacional, μέσω της οργάνωσης Women’s Link Worldwide. Μετά την αρχειοθέτηση της υπόθεσης από την Εισαγγελία, προσέφυγαν εκ νέου απευθείας στην Audiencia Nacional, ζητώντας να διερευνηθούν οι καταγγελίες τους. Ο δικαστής Αντόνιο Πίνια έκανε δεκτή εν μέρει την προσφυγή, κρίνοντας ότι τα στοιχεία που προσκομίστηκαν είναι επαρκή για την έναρξη ποινικής έρευνας, χωρίς αυτό να συνιστά αξιολόγηση της αξιοπιστίας των καταγγελιών.
Ο Πίνια κάλεσε τις δύο γυναίκες να καταθέσουν αυτοπροσώπως στις 3 Φεβρουαρίου 2027, προκειμένου να επικυρώσουν την προσφυγή τους. Παράλληλα, απέρριψε τις κατηγορίες περί εμπορίας ανθρώπων και παραβίασης των δικαιωμάτων των εργαζομένων.
Μεταξύ των στοιχείων που προσκομίστηκαν περιλαμβάνεται, σύμφωνα με τον δικαστή, και φωτογραφία μίας από τις γυναίκες, στην οποία φέρεται να διακρίνεται μελανιά στο χέρι της, «συμβατή με την πιθανότητα να έχει αρπαχθεί με δύναμη», όπως σημείωσε ο Πίνια.
«Δύο σημάδια μπορούν επίσης να διακριθούν στον έναν μηρό της, τα οποία θα μπορούσαν να αντιστοιχούν σε ανθρώπινο δάγκωμα», ανέφερε ο δικαστής, προσθέτοντας ότι, σύμφωνα με την προσφυγή, τα σημάδια προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια πράξεων σεξουαλικού χαρακτήρα στις οποίες η γυναίκα φέρεται να εξαναγκάστηκε να συμμετάσχει.
Ο Πίνια απέρριψε επίσης την κατηγορία περί εμπορίας ανθρώπων και την κατηγορία για παραβίαση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, αφού εξέτασε τα στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες πρόσληψης των δύο γυναικών.
Ο Ιγκλέσιας έχει απορρίψει τις καταγγελίες σε βάρος του, χαρακτηρίζοντάς τες «απολύτως ψευδείς».
Σε ανάρτησή του στο Instagram τον Ιανουάριο, ο 83χρονος έγραφε: «Με βαθιά θλίψη απαντώ στις κατηγορίες που διατυπώθηκαν από δύο ανθρώπους που εργάζονταν στο παρελθόν στο σπίτι μου. Αρνούμαι ότι έχω κακοποιήσει, εξαναγκάσει ή προσβάλει οποιαδήποτε γυναίκα. Αυτές οι κατηγορίες είναι απολύτως ψευδείς και με θλίβουν βαθιά».
«Δεν έχω νιώσει ποτέ τέτοια κακία, αλλά εξακολουθώ να έχω τη δύναμη να κάνω γνωστή όλη την αλήθεια και να υπερασπιστώ την αξιοπρέπειά μου απέναντι σε μια τόσο σοβαρή κατηγορία», συμπλήρωνε, κλείνοντας το μήνυμά του εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη τους προς τους ανθρώπους που τον στήριξαν.
Οι δύο γυναίκες, μία οικιακή βοηθός και μία φυσιοθεραπεύτρια, είχαν καταγγείλει τον Ιγκλέσιας, υποστηρίζοντας ότι κατά την περίοδο που εργάζονταν στις κατοικίες του στις Μπαχάμες και στη Δομινικανή Δημοκρατία το 2021, βίωσαν ένα περιβάλλον που περιέγραφαν ως καταναγκαστικό, απειλητικό και βίαιο.
Investigation launched into Julio Iglesias after two former employees alleged sexual abuse https://t.co/WWkl8BaiAG— Daily Mail (@DailyMail) November 18, 2026
Τον Ιανουάριο, η Εισαγγελία της Audiencia Nacional είχε θέσει στο αρχείο την αρχική καταγγελία, κρίνοντας ότι τα ισπανικά δικαστήρια δεν είχαν δικαιοδοσία να διερευνήσουν τα καταγγελλόμενα περιστατικά, καθώς αυτά φέρονταν να είχαν διαπραχθεί στο εξωτερικό και δεν διαπιστώθηκαν επαρκείς δεσμοί των καταγγελλουσών με την Ισπανία.
Στις 5 Ιανουαρίου, οι δύο γυναίκες είχαν καταθέσει καταγγελία στην Εισαγγελία της Audiencia Nacional, μέσω της οργάνωσης Women’s Link Worldwide. Μετά την αρχειοθέτηση της υπόθεσης από την Εισαγγελία, προσέφυγαν εκ νέου απευθείας στην Audiencia Nacional, ζητώντας να διερευνηθούν οι καταγγελίες τους. Ο δικαστής Αντόνιο Πίνια έκανε δεκτή εν μέρει την προσφυγή, κρίνοντας ότι τα στοιχεία που προσκομίστηκαν είναι επαρκή για την έναρξη ποινικής έρευνας, χωρίς αυτό να συνιστά αξιολόγηση της αξιοπιστίας των καταγγελιών.
Ο Πίνια κάλεσε τις δύο γυναίκες να καταθέσουν αυτοπροσώπως στις 3 Φεβρουαρίου 2027, προκειμένου να επικυρώσουν την προσφυγή τους. Παράλληλα, απέρριψε τις κατηγορίες περί εμπορίας ανθρώπων και παραβίασης των δικαιωμάτων των εργαζομένων.
Μεταξύ των στοιχείων που προσκομίστηκαν περιλαμβάνεται, σύμφωνα με τον δικαστή, και φωτογραφία μίας από τις γυναίκες, στην οποία φέρεται να διακρίνεται μελανιά στο χέρι της, «συμβατή με την πιθανότητα να έχει αρπαχθεί με δύναμη», όπως σημείωσε ο Πίνια.
«Δύο σημάδια μπορούν επίσης να διακριθούν στον έναν μηρό της, τα οποία θα μπορούσαν να αντιστοιχούν σε ανθρώπινο δάγκωμα», ανέφερε ο δικαστής, προσθέτοντας ότι, σύμφωνα με την προσφυγή, τα σημάδια προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια πράξεων σεξουαλικού χαρακτήρα στις οποίες η γυναίκα φέρεται να εξαναγκάστηκε να συμμετάσχει.
Ο Πίνια απέρριψε επίσης την κατηγορία περί εμπορίας ανθρώπων και την κατηγορία για παραβίαση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, αφού εξέτασε τα στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες πρόσληψης των δύο γυναικών.
Ο Ιγκλέσιας έχει απορρίψει τις καταγγελίες σε βάρος του, χαρακτηρίζοντάς τες «απολύτως ψευδείς».
Σε ανάρτησή του στο Instagram τον Ιανουάριο, ο 83χρονος έγραφε: «Με βαθιά θλίψη απαντώ στις κατηγορίες που διατυπώθηκαν από δύο ανθρώπους που εργάζονταν στο παρελθόν στο σπίτι μου. Αρνούμαι ότι έχω κακοποιήσει, εξαναγκάσει ή προσβάλει οποιαδήποτε γυναίκα. Αυτές οι κατηγορίες είναι απολύτως ψευδείς και με θλίβουν βαθιά».
«Δεν έχω νιώσει ποτέ τέτοια κακία, αλλά εξακολουθώ να έχω τη δύναμη να κάνω γνωστή όλη την αλήθεια και να υπερασπιστώ την αξιοπρέπειά μου απέναντι σε μια τόσο σοβαρή κατηγορία», συμπλήρωνε, κλείνοντας το μήνυμά του εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη τους προς τους ανθρώπους που τον στήριξαν.
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