Ευέλικτο στις καθημερινές μετακινήσεις, ευρύχωρο όταν οι ανάγκες μεγαλώνουν και άνετο στις αποδράσεις του Σαββατοκύριακου, το compact SUV της Volkswagen αποδεικνύει ότι η πρακτικότητα μπορεί να έχει χαρακτήρα.
Γιώτα Νέγκα - Γιώργος Θεοφάνους: Αυτά είναι τα νέα τους τραγούδια
Γιώτα Νέγκα - Γιώργος Θεοφάνους: Αυτά είναι τα νέα τους τραγούδια
«Ταυτότητα» είναι ο τίτλος της νέας, κοινής δισκογραφικής δουλειάς τους
Τις μουσικές δυνάμεις τους ένωσαν η Γιώτα Νέγκα και ο Γιώργος Θεοφάνους δημιουργώντας μια νέα δισκογραφική δουλειά η οποία έχει τίτλο «Ταυτότητα» και περιλαμβάνει έξι συνολικά τραγούδια.
Η παρουσίαση του νέου αυτού κοινού εγχειρήματος της ερμηνεύτριας και του συνθέτη, που κυκλοφορεί από την Panik Oxygen, έγινε πριν λίγες ημέρες, στο θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν.
Εκτός από τους δυο τους για τη δημιουργική διαδικασία μίλησαν οι στιχουργοί των καινούργιων τραγουδιών, Αναστασία Μουτσάτσου και Ουράνια Πατέλλη – η Ελεάνα Βραχάλη που επίσης συμμετέχει στιχουργικά έστειλε το μήνυμά της – αλλά και ο παραγωγός Ηλίας Μπενέτος.
Στη συνέχεια η Γιώτα Νέγκα ερμήνευσε ζωντανά τρία από τα νέα τραγούδια συνοδευόμενη από τον Γιώργο Θεοφάνους στο πιάνο.
Στο φινάλε της βραδιάς ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος βράβευσε την Γιώτα Νέγκα για τις χρυσές πωλήσεις των παλιότερων singles «Βρες Μου Έναν Άλλον» και «Σε Λάθος Μάτια», και τα δύο σε μουσική Νίκου Μερτζάνου και στίχους Νίκου Μωραΐτη, γεμίζοντάς την με χαρά και συγκίνηση.
Η παρουσίαση του νέου αυτού κοινού εγχειρήματος της ερμηνεύτριας και του συνθέτη, που κυκλοφορεί από την Panik Oxygen, έγινε πριν λίγες ημέρες, στο θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν.
Εκτός από τους δυο τους για τη δημιουργική διαδικασία μίλησαν οι στιχουργοί των καινούργιων τραγουδιών, Αναστασία Μουτσάτσου και Ουράνια Πατέλλη – η Ελεάνα Βραχάλη που επίσης συμμετέχει στιχουργικά έστειλε το μήνυμά της – αλλά και ο παραγωγός Ηλίας Μπενέτος.
Στη συνέχεια η Γιώτα Νέγκα ερμήνευσε ζωντανά τρία από τα νέα τραγούδια συνοδευόμενη από τον Γιώργο Θεοφάνους στο πιάνο.
Στο φινάλε της βραδιάς ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος βράβευσε την Γιώτα Νέγκα για τις χρυσές πωλήσεις των παλιότερων singles «Βρες Μου Έναν Άλλον» και «Σε Λάθος Μάτια», και τα δύο σε μουσική Νίκου Μερτζάνου και στίχους Νίκου Μωραΐτη, γεμίζοντάς την με χαρά και συγκίνηση.
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