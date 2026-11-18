Από τη συνεργασία τους στο Mermaids στη διαμάχη που κρατά 30 χρόνια: Ακόμα μου κρατάει κακία, είπε η Κριστίνα Ρίτσι για τη Σερ
Από τη συνεργασία τους στο Mermaids στη διαμάχη που κρατά 30 χρόνια: Ακόμα μου κρατάει κακία, είπε η Κριστίνα Ρίτσι για τη Σερ
Είναι ακόμη θυμωμένη μαζί μου, δήλωσε η ηθοποιός για τη διάσημη τραγουδίστρια, περιγράφοντας πώς διαταράχτηκε η σχέση τους
Μια παρεξήγηση που ξεκίνησε από μια αναπάντητη κλήση εξακολουθεί να χωρίζει τη Σερ και την Κριστίνα Ρίτσι, σχεδόν 30 χρόνια μετά. Η 46χρονη ηθοποιός αποκάλυψε ότι η διάσημη τραγουδίστρια παραμένει θυμωμένη μαζί της, παρά τις προσπάθειές της να αποκαταστήσει τη σχέση τους, ενώ εξήγησε τι ακριβώς συνέβη όταν ήταν μόλις 19 ετών.
Η Ρίτσι μίλησε για τη σχέση της με την 80χρονη τραγουδίστρια κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Watch What Happens Live», την Τρίτη 17 Νοεμβρίου. Οι δύο γυναίκες είχαν συνεργαστεί στην ταινία «Mermaids» του 1990, αλλά η σχέση τους διαταράχθηκε αρκετά χρόνια αργότερα, εξαιτίας μιας συνέντευξης και ενός τηλεφωνήματος που δεν αναπαντήθηκε.
Όταν ο παρουσιαστής Άντι Κοέν ρώτησε τη Ρίτσι αν εξακολουθεί να διατηρεί επαφή με τη Σερ, εκείνη απάντησε χωρίς περιστροφές: «Όχι, δυστυχώς. Είναι ακόμη θυμωμένη μαζί μου. Κρατάει κακία».
Η Ρίτσι εξήγησε ότι η παρεξήγηση ξεκίνησε από μια συνέντευξη που είχε παραχωρήσει η Σερ σε περιοδικό, όταν η ίδια ήταν 19 ετών. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, η τραγουδίστρια είχε κάνει ορισμένα καθόλου κολακευτικά σχόλια για εκείνη, τα οποία δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό.
Αργότερα, ωστόσο, η Σερ προσπάθησε να απολογηθεί, αφήνοντάς της μήνυμα στον τηλεφωνητή. «Μου άφησε ένα ηχητικό μήνυμα, εξηγώντας ότι οι δημοσιογράφοι προσπαθούν πάντα να αποσπάσουν τα χειρότερα σχόλια και όλα αυτά, και ότι λυπόταν πολύ», θυμήθηκε η Ρίτσι. «Αλλά εγώ ήμουν 19 ετών και δεν της απάντησα ποτέ», εκμυστηρεύτηκε.
Ο Άντι Κοέν εκτίμησε ότι η Σερ ενδεχομένως εξακολουθεί να είναι θυμωμένη ακριβώς επειδή η νεαρή τότε ηθοποιός δεν μπήκε στον κόπο να ανταποδώσει το τηλεφώνημά της, μια ερμηνεία με την οποία συμφώνησε και η ίδια η Ρίτσι. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι έκτοτε έχει επιχειρήσει να επικοινωνήσει με τη Σερ για να λύσουν την παρεξήγηση, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, οι προσπάθειές της έχουν αντιμετωπιστεί με «απόλυτη σιωπή».
Παρά την ψυχρότητα ανάμεσά τους, η Κριστίνα Ρίτσι ξεκαθάρισε ότι εξακολουθεί να τρέφει μεγάλη εκτίμηση και αγάπη για τη διάσημη τραγουδίστρια. «Τη λατρεύω, είναι καταπληκτική. Και μπορώ απολύτως, εκατό τοις εκατό, να φανταστώ πώς θα ήταν να βρίσκομαι στη θέση της Σερ και να σκέφτομαι: "Θεέ μου, με παρέθεσαν λάθος. Θα τηλεφωνήσω σε αυτό το νεαρό άτομο για να του εξηγήσω ότι διαστρέβλωσαν τα λόγια μου". Και μετά, το θράσος αυτού του νεαρού ανθρώπου να μην απαντήσει στο τηλεφώνημα», είπε.
Η ηθοποιός σημείωσε ότι, αν είχε βρεθεί στην ίδια θέση, πιθανότατα θα είχε αντιδράσει με τον ίδιο τρόπο. «Θα είχα θυμώσει πάρα πολύ. Το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνετε τι εννοώ;», πρόσθεσε. Στη συνέχεια, η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Monster» στράφηκε προς την κάμερα και απευθύνθηκε απευθείας στη Σερ, στέλνοντάς της ένα μήνυμα συμφιλίωσης. «Σ' αγαπώ, Σερ. Σ' αγαπώ πάρα πολύ», επισήμανε.
Η ταινία «Mermaids» (1990) είναι μια δραματική κομεντί με πρωταγωνίστριες τη Σερ, τη Γουινόνα Ράιντερ και τη μόλις 10 ετών τότε Κριστίνα Ρίτσι. Η ιστορία διαδραματίζεται στην Αμερική της δεκαετίας του 1960 και ακολουθεί μια εκκεντρική, ανεξάρτητη ανύπαντρη μητέρα (Σερ), η οποία μετακομίζει διαρκώς μαζί με τις δύο κόρες της, αναζητώντας μια νέα αρχή.
Η Ρίτσι μίλησε για τη σχέση της με την 80χρονη τραγουδίστρια κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Watch What Happens Live», την Τρίτη 17 Νοεμβρίου. Οι δύο γυναίκες είχαν συνεργαστεί στην ταινία «Mermaids» του 1990, αλλά η σχέση τους διαταράχθηκε αρκετά χρόνια αργότερα, εξαιτίας μιας συνέντευξης και ενός τηλεφωνήματος που δεν αναπαντήθηκε.
Όταν ο παρουσιαστής Άντι Κοέν ρώτησε τη Ρίτσι αν εξακολουθεί να διατηρεί επαφή με τη Σερ, εκείνη απάντησε χωρίς περιστροφές: «Όχι, δυστυχώς. Είναι ακόμη θυμωμένη μαζί μου. Κρατάει κακία».
Η Ρίτσι εξήγησε ότι η παρεξήγηση ξεκίνησε από μια συνέντευξη που είχε παραχωρήσει η Σερ σε περιοδικό, όταν η ίδια ήταν 19 ετών. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, η τραγουδίστρια είχε κάνει ορισμένα καθόλου κολακευτικά σχόλια για εκείνη, τα οποία δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό.
Christina Ricci reveals nearly 30-year rift with ‘Mermaids’ co-star Cher: ‘She holds a grudge’ https://t.co/pq85tsoROh pic.twitter.com/lknRNG6sIa— Page Six (@PageSix) November 18, 2026
Ο Άντι Κοέν εκτίμησε ότι η Σερ ενδεχομένως εξακολουθεί να είναι θυμωμένη ακριβώς επειδή η νεαρή τότε ηθοποιός δεν μπήκε στον κόπο να ανταποδώσει το τηλεφώνημά της, μια ερμηνεία με την οποία συμφώνησε και η ίδια η Ρίτσι. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι έκτοτε έχει επιχειρήσει να επικοινωνήσει με τη Σερ για να λύσουν την παρεξήγηση, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, οι προσπάθειές της έχουν αντιμετωπιστεί με «απόλυτη σιωπή».
Παρά την ψυχρότητα ανάμεσά τους, η Κριστίνα Ρίτσι ξεκαθάρισε ότι εξακολουθεί να τρέφει μεγάλη εκτίμηση και αγάπη για τη διάσημη τραγουδίστρια. «Τη λατρεύω, είναι καταπληκτική. Και μπορώ απολύτως, εκατό τοις εκατό, να φανταστώ πώς θα ήταν να βρίσκομαι στη θέση της Σερ και να σκέφτομαι: "Θεέ μου, με παρέθεσαν λάθος. Θα τηλεφωνήσω σε αυτό το νεαρό άτομο για να του εξηγήσω ότι διαστρέβλωσαν τα λόγια μου". Και μετά, το θράσος αυτού του νεαρού ανθρώπου να μην απαντήσει στο τηλεφώνημα», είπε.
Η ηθοποιός σημείωσε ότι, αν είχε βρεθεί στην ίδια θέση, πιθανότατα θα είχε αντιδράσει με τον ίδιο τρόπο. «Θα είχα θυμώσει πάρα πολύ. Το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνετε τι εννοώ;», πρόσθεσε. Στη συνέχεια, η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Monster» στράφηκε προς την κάμερα και απευθύνθηκε απευθείας στη Σερ, στέλνοντάς της ένα μήνυμα συμφιλίωσης. «Σ' αγαπώ, Σερ. Σ' αγαπώ πάρα πολύ», επισήμανε.
Η ταινία «Mermaids» (1990) είναι μια δραματική κομεντί με πρωταγωνίστριες τη Σερ, τη Γουινόνα Ράιντερ και τη μόλις 10 ετών τότε Κριστίνα Ρίτσι. Η ιστορία διαδραματίζεται στην Αμερική της δεκαετίας του 1960 και ακολουθεί μια εκκεντρική, ανεξάρτητη ανύπαντρη μητέρα (Σερ), η οποία μετακομίζει διαρκώς μαζί με τις δύο κόρες της, αναζητώντας μια νέα αρχή.
Η μεγαλύτερη κόρη της, που ονειρεύεται να γίνει καλόγρια, συγκρούεται συχνά μαζί της, ενώ η μικρότερη (Κριστίνα Ρίτσι) λατρεύει την κολύμβηση. Μέσα από χιουμοριστικές αλλά και συγκινητικές στιγμές, η ταινία εξερευνά τις οικογενειακές σχέσεις, την ενηλικίωση και τη δύσκολη ισορροπία ανάμεσα στην ελευθερία και τη μητρότητα.
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