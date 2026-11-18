Ο Τομ Χόλαντ και η Ζεντάγια αγόρασαν έπαυλη 8 εκατ. λιρών στο Λονδίνο: Ενθουσιασμένοι οι γείτονες του κινηματογραφικού Spider-Man
Ο Τομ Χόλαντ και η Ζεντάγια αγόρασαν έπαυλη 8 εκατ. λιρών στο Λονδίνο: Ενθουσιασμένοι οι γείτονες του κινηματογραφικού Spider-Man
Το εντυπωσιακό ακίνητο βρίσκεται σε ιδιαίτερα προνομιούχα περιοχή της βρετανικής πρωτεύουσας
Στην αγορά μιας πολυτελούς έπαυλης σε προάστιο του Λονδίνου, προχώρησαν ο Τομ Χόλαντ και η Ζεντάγια. Η αξία του ακινήτου υπολογίζεται σε 8,25 εκατομμύρια λίρες (περίπου 9,4 εκατ. ευρώ). Μάλιστα, το ζευγάρι κατάφερε να εξασφαλίσει σημαντική έκπτωση, καθώς η αρχική τιμή πώλησης του ακινήτου ανερχόταν στα 9 εκατομμύρια λίρες.
Σύμφωνα με έγγραφα του βρετανικού Κτηματολογίου, οι δύο ηθοποιοί ολοκλήρωσαν την αγορά καταβάλλοντας 750.000 λίρες λιγότερες από την αρχική ζητούμενη τιμή. Η εντυπωσιακή κατοικία βρίσκεται σε καταπράσινη και ιδιαίτερα προνομιούχα περιοχή της βρετανικής πρωτεύουσας, σε οικόπεδο έκτασης περίπου τεσσάρων στρεμμάτων.
Το ακίνητο, συνολικής επιφάνειας άνω των 465 τετραγωνικών μέτρων, διαθέτει πέντε υπνοδωμάτια, τέσσερις χώρους υποδοχής και καθιστικά, καθώς και τέσσερα μπάνια.
Ο Χόλαντ διαθέτει ήδη μία ακόμη πολυτελή κατοικία στο Κίνγκστον απόν Τέιμς, στο νοτιοδυτικό Λονδίνο. Πρόκειται για ένα σπίτι με έξι υπνοδωμάτια, το οποίο αγόρασε το 2018 έναντι 2,5 εκατομμυρίων λιρών και έκτοτε έχει προχωρήσει σε εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης.
«Ο μικρότερος γιος μου είναι πολύ ενθουσιασμένος που ο Spider-Man θα μένει απέναντί μας», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Του είπα ότι θα πρέπει να κλοτσήσει την μπάλα πάρα πολύ μακριά για να φτάσει στον πίσω κήπο τους. Αμφιβάλλω, πάντως, αν θα κάνουν πάρτι για να γιορτάσουν τη μετακόμιση», πρόσθεσε αστειευόμενος.
Ο Τομ Χόλαντ και η Ζεντάγια γνωρίστηκαν το 2017, στα γυρίσματα της ταινίας «Spider-Man: Homecoming», στην οποία ο Βρετανός ηθοποιός υποδυόταν τον Πίτερ Πάρκερ, γνωστό ως Spider-Man, ενώ η Ζεντάγια ενσάρκωνε τη συμμαθήτριά του, ΜΤζέι.
Στα χρόνια που ακολούθησαν, οι θαυμαστές της κινηματογραφικής σειράς παρακολούθησαν τους δύο χαρακτήρες να ερωτεύονται στη μεγάλη οθόνη, με τη σχέση τους να εξελίσσεται παράλληλα και στην πραγματική ζωή. Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2024, ενώ ο Χόλαντ επιβεβαίωσε τον Ιούνιο, σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Esquire», ότι οι δυο τους είχαν πλέον παντρευτεί, έπειτα από μήνες φημολογίας.
Σύμφωνα με έγγραφα του βρετανικού Κτηματολογίου, οι δύο ηθοποιοί ολοκλήρωσαν την αγορά καταβάλλοντας 750.000 λίρες λιγότερες από την αρχική ζητούμενη τιμή. Η εντυπωσιακή κατοικία βρίσκεται σε καταπράσινη και ιδιαίτερα προνομιούχα περιοχή της βρετανικής πρωτεύουσας, σε οικόπεδο έκτασης περίπου τεσσάρων στρεμμάτων.
Το ακίνητο, συνολικής επιφάνειας άνω των 465 τετραγωνικών μέτρων, διαθέτει πέντε υπνοδωμάτια, τέσσερις χώρους υποδοχής και καθιστικά, καθώς και τέσσερα μπάνια.
Ο Χόλαντ διαθέτει ήδη μία ακόμη πολυτελή κατοικία στο Κίνγκστον απόν Τέιμς, στο νοτιοδυτικό Λονδίνο. Πρόκειται για ένα σπίτι με έξι υπνοδωμάτια, το οποίο αγόρασε το 2018 έναντι 2,5 εκατομμυρίων λιρών και έκτοτε έχει προχωρήσει σε εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης.
Tom Holland and Zendaya pay in cash for £8.25million London mansion https://t.co/beyJAiCnWm— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 18, 2026
Ο ενθουσιασμός των γειτόνων για τον... Spider-ManΗ είδηση της αγοράς έχει ήδη προκαλέσει ενθουσιασμό στη γειτονιά, ιδιαίτερα στους μικρότερους θαυμαστές του κινηματογραφικού Spider-Man. Ένας από τους γείτονες δήλωσε πρόσφατα στην εφημερίδα «The Mail on Sunday» ότι ο μικρότερος γιος του ανυπομονεί να δει τον διάσημο ηθοποιό να εγκαθίσταται στην περιοχή.
«Ο μικρότερος γιος μου είναι πολύ ενθουσιασμένος που ο Spider-Man θα μένει απέναντί μας», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Του είπα ότι θα πρέπει να κλοτσήσει την μπάλα πάρα πολύ μακριά για να φτάσει στον πίσω κήπο τους. Αμφιβάλλω, πάντως, αν θα κάνουν πάρτι για να γιορτάσουν τη μετακόμιση», πρόσθεσε αστειευόμενος.
Ο Τομ Χόλαντ και η Ζεντάγια γνωρίστηκαν το 2017, στα γυρίσματα της ταινίας «Spider-Man: Homecoming», στην οποία ο Βρετανός ηθοποιός υποδυόταν τον Πίτερ Πάρκερ, γνωστό ως Spider-Man, ενώ η Ζεντάγια ενσάρκωνε τη συμμαθήτριά του, ΜΤζέι.
Από τον κινηματογραφικό έρωτα στην κοινή ζωή
Στα χρόνια που ακολούθησαν, οι θαυμαστές της κινηματογραφικής σειράς παρακολούθησαν τους δύο χαρακτήρες να ερωτεύονται στη μεγάλη οθόνη, με τη σχέση τους να εξελίσσεται παράλληλα και στην πραγματική ζωή. Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2024, ενώ ο Χόλαντ επιβεβαίωσε τον Ιούνιο, σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Esquire», ότι οι δυο τους είχαν πλέον παντρευτεί, έπειτα από μήνες φημολογίας.
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