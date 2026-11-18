Ντρου Μπάριμορ: Έχω περάσει μεγάλο μέρος της ζωής μου νιώθοντας ντροπή επειδή πήγαινα συνέχεια σε πάρτι, όταν έγινα γονιός με στοίχειωσε
Ντρου Μπάριμορ: Έχω περάσει μεγάλο μέρος της ζωής μου νιώθοντας ντροπή επειδή πήγαινα συνέχεια σε πάρτι, όταν έγινα γονιός με στοίχειωσε
«Υπάρχει μια δαιμονοποίηση των ανθρώπων που θέλουν να χαλαρώσουν, που θέλουν να πιουν, που θέλουν να χορέψουν, που θέλουν να ξεφύγουν», εξήγησε η ηθοποιός
Μεγάλο μέρος της ζωής της δήλωσε πως έχει περάσει η Ντρου Μπάριμορ νιώθοντας ντροπή για επειδή της άρεσε να πηγαίνει συχνά σε πάρτι, επισημαίνοντας πως όταν έγινε γονιός, η σκέψη αυτή τη στοίχειωσε.
Η 51χρονη, η οποία έχει αποκτήσει δύο κόρες με τον πρώην σύζυγό της Γουίλ Κόπελμαν, συζήτησε με τον Τζόρνταν Φέρστμαν σχετικά με τη γονεϊκότητα και τη ζωή της πριν γίνει μητέρα, στην εκπομπή της «The Drew Barrymore Show» την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, τονίζοντας πως αισθανόταν ότι της ασκούσαν έντονη κριτική επειδή της άρεσε να διασκεδάζει.
«Ένα από τα πολλά πράγματα που ήθελα να συζητήσω μαζί σου είναι πόσο μεγάλο μέρος της ζωής μου έχω περάσει νιώθοντας ντροπή επειδή ήμουν άνθρωπος της κουλτούρας των πάρτι», ανέφερε η Μπάριμορ και πρόσθεσε: «Και δεν ξέρω γιατί, αλλά υπάρχει μια δαιμονοποίηση των ανθρώπων που θέλουν να χαλαρώσουν, που θέλουν να πιουν, που θέλουν να χορέψουν, που θέλουν να ξεφύγουν και απλώς να απομακρυνθούν για λίγο από αυτόν τον πολύ, πολύ σύνθετο κόσμο».
Η ηθοποιός εξήγησε ότι όταν μιλούσε ανοιχτά για τα πάρτι στα οποία είχε συμμετάσχει, οι δημοσιογράφοι τη ρωτούσαν διαρκώς αν θα ήθελε να κάνει παιδιά: «Και ξέρω τι έλεγαν. “Δεν είσαι ικανή και, αν τολμήσεις ακόμη και να αποκτήσεις παιδιά, θα μπορούν εκείνα να ζήσουν με το παρελθόν σου, που είναι τόσο δημόσιο;”. Και όταν έγινα γονιός, αυτό με στοίχειωσε τόσο πολύ, η κριτική και η αντίληψη ότι “οι άνθρωποι που κάνουν πάρτι είναι κακοί άνθρωποι”, και δεν νομίζω ότι αυτό είναι αλήθεια», είπε.
Η Μπάριμορ απέκτησε την Όλιβ στις 26 Σεπτεμβρίου 2012 και τη Φράνκι σχεδόν δύο χρόνια αργότερα, στις 22 Απριλίου 2014. Η ίδια και ο Κόπελμαν πήραν διαζύγιο το 2016, ωστόσο διατηρούν καλές σχέσεις.
Η 51χρονη, η οποία έχει αποκτήσει δύο κόρες με τον πρώην σύζυγό της Γουίλ Κόπελμαν, συζήτησε με τον Τζόρνταν Φέρστμαν σχετικά με τη γονεϊκότητα και τη ζωή της πριν γίνει μητέρα, στην εκπομπή της «The Drew Barrymore Show» την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, τονίζοντας πως αισθανόταν ότι της ασκούσαν έντονη κριτική επειδή της άρεσε να διασκεδάζει.
«Ένα από τα πολλά πράγματα που ήθελα να συζητήσω μαζί σου είναι πόσο μεγάλο μέρος της ζωής μου έχω περάσει νιώθοντας ντροπή επειδή ήμουν άνθρωπος της κουλτούρας των πάρτι», ανέφερε η Μπάριμορ και πρόσθεσε: «Και δεν ξέρω γιατί, αλλά υπάρχει μια δαιμονοποίηση των ανθρώπων που θέλουν να χαλαρώσουν, που θέλουν να πιουν, που θέλουν να χορέψουν, που θέλουν να ξεφύγουν και απλώς να απομακρυνθούν για λίγο από αυτόν τον πολύ, πολύ σύνθετο κόσμο».
Drew Barrymore Says She Felt ‘Shame’ About Her Partying Past When She Became a Mom: ‘Haunted Me So Badly’ https://t.co/z8RWVc5MON— People (@people) November 18, 2026
Η ηθοποιός εξήγησε ότι όταν μιλούσε ανοιχτά για τα πάρτι στα οποία είχε συμμετάσχει, οι δημοσιογράφοι τη ρωτούσαν διαρκώς αν θα ήθελε να κάνει παιδιά: «Και ξέρω τι έλεγαν. “Δεν είσαι ικανή και, αν τολμήσεις ακόμη και να αποκτήσεις παιδιά, θα μπορούν εκείνα να ζήσουν με το παρελθόν σου, που είναι τόσο δημόσιο;”. Και όταν έγινα γονιός, αυτό με στοίχειωσε τόσο πολύ, η κριτική και η αντίληψη ότι “οι άνθρωποι που κάνουν πάρτι είναι κακοί άνθρωποι”, και δεν νομίζω ότι αυτό είναι αλήθεια», είπε.
Η Μπάριμορ απέκτησε την Όλιβ στις 26 Σεπτεμβρίου 2012 και τη Φράνκι σχεδόν δύο χρόνια αργότερα, στις 22 Απριλίου 2014. Η ίδια και ο Κόπελμαν πήραν διαζύγιο το 2016, ωστόσο διατηρούν καλές σχέσεις.
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