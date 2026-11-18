Απόστολος Γκλέτσος: Καλύτερα ένα βρέφος σε ορφανοτροφείο παρά με δύο άνδρες γονείς, δεν μετανιώνω για τις δηλώσεις με το ψάρι
Απόστολος Γκλέτσος: Καλύτερα ένα βρέφος σε ορφανοτροφείο παρά με δύο άνδρες γονείς, δεν μετανιώνω για τις δηλώσεις με το ψάρι
Ο ηθοποιός επέμεινε στις απόψεις του για την υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια ανδρών, δήλωσε ότι δεν μετανιώνει για την πολυσυζητημένη ατάκα του και αποκάλυψε απόπειρα χρηματισμού του όταν ήταν δήμαρχος Στυλίδας
Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή «The 2Night Show» του ΑΝΤ1 βρέθηκε ο Απόστολος Γκλέτσος, ο οποίος μίλησε για την πορεία του στην υποκριτική, επανήλθε στις πολυσυζητημένες δηλώσεις του για την υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια, εξήγησε γιατί δεν μετανιώνει για την ατάκα του ότι «το ψάρι ψήνεται και από τις δύο πλευρές» ενώ αποκάλυψε και ένα περιστατικό από την περίοδο που διετέλεσε δήμαρχος.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Απόστολος Γκλέτσος κλήθηκε να τοποθετηθεί σχετικά με πρόσφατη δήλωσή του, με την οποία είχε εκφράσει την αντίθεσή του στην υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια. Ο ηθοποιός επέμεινε στην άποψή του, λέγοντας πως για ένα βρέφος είναι προτιμότερο να μεγαλώνει σε ορφανοτροφείο παρά με ένα ομόφυλο ζευγάρι ανδρών.
«Με τους ομόφυλους άνδρες είμαι τελείως κατά. Δεν έχουν θηλυκή μυρωδιά», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι, κατά την άποψή του, ένα παιδί θα μπορούσε να μεγαλώσει με ένα ομόφυλο ζευγάρι ανδρών σε μεγαλύτερη ηλικία.
«Όταν θα γίνει 3-4 το παιδί, τότε μπορεί να το πάρει ένα ομόφυλο ζευγάρι ανδρών. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τη φύση, κάτι μας λέει και αυτή», πρόσθεσε.
«Είχα έρθει για άλλο σκοπό τότε στην Αθήνα. Αφού μπήκα στη σχολή ενημερώθηκα ότι τα παιδιά έδιναν εξετάσεις και αφού έμαθα τη διαδικασία βρίσκομαι μαθητής της σχολής», περιέγραψε.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη γνωριμία του με τον σκηνοθέτη Μανούσο Μανουσάκη, ο οποίος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην τηλεοπτική του πορεία.
«Στέλνει ο Μανουσάκης έναν βοηθό να πει ότι ζητάει κομπάρσους. Με βλέπει ο Μανουσάκης, μου δίνει έναν ρόλο χωρίς φωνή και μετά γίνομαι ο αγαπημένος του πρωταγωνιστής», θυμήθηκε.
Όπως εξήγησε, σημαντικός σταθμός στην καριέρα του υπήρξε και η συνεργασία του με τον Σταμάτη Φασουλή. «Με παίρνει στο θέατρο μετά ο Σταμάτης Φασουλής και ο ένας μου μαθαίνει πώς να παίξω στο θέατρο και ο άλλος πώς να παίξω στην τηλεόραση», είπε.
Μάλιστα, εξήγησε ότι στόχος του ήταν να στείλει ένα μήνυμα στήριξης σε ανθρώπους που αισθάνονται καταπιεσμένοι εξαιτίας της σεξουαλικότητάς τους.
«Ο λόγος που το είπα ήταν επειδή έβλεπα μία κοινωνία να καταπιέζει ανθρώπινες ψυχές και κυρίως μικρών σε ηλικία ανθρώπων, εφήβων και κάτω, και να τις ταλαιπωρεί. Και έπρεπε να βρεθεί κάποιος να τους δώσει μία διέξοδο να ξεφύγουν», ανέφερε.
«Ο δήμαρχος δεν έχει ασυλία όπως οι βουλευτές», σημείωσε, περιγράφοντας στη συνέχεια την αντίδρασή του όταν δέχθηκε την πρόταση.
«"Πάρ' τα, ρε αδερφέ μου", είπε. Τον έβγαλα έξω και τον πήγα με τις κλωτσιές στον εισαγγελέα», ανέφερε.
Ωστόσο, όπως αποκάλυψε, όταν η υπόθεση έφτασε στο δικαστήριο, ο ίδιος εμφανίστηκε πιο επιεικής απέναντι στον άνθρωπο που είχε επιχειρήσει να τον δωροδοκήσει.
«Πήγα στο δικαστήριο και είπα ότι το είπε, αλλά είναι χαζός, δεν το εννοούσε. Και τον αθώωσαν», κατέληξε.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Απόστολος Γκλέτσος κλήθηκε να τοποθετηθεί σχετικά με πρόσφατη δήλωσή του, με την οποία είχε εκφράσει την αντίθεσή του στην υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια. Ο ηθοποιός επέμεινε στην άποψή του, λέγοντας πως για ένα βρέφος είναι προτιμότερο να μεγαλώνει σε ορφανοτροφείο παρά με ένα ομόφυλο ζευγάρι ανδρών.
«Με τους ομόφυλους άνδρες είμαι τελείως κατά. Δεν έχουν θηλυκή μυρωδιά», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι, κατά την άποψή του, ένα παιδί θα μπορούσε να μεγαλώσει με ένα ομόφυλο ζευγάρι ανδρών σε μεγαλύτερη ηλικία.
«Όταν θα γίνει 3-4 το παιδί, τότε μπορεί να το πάρει ένα ομόφυλο ζευγάρι ανδρών. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τη φύση, κάτι μας λέει και αυτή», πρόσθεσε.
«Ακολούθησα μια κοπέλα στη δραματική σχολή και έτσι έγινα ηθοποιός»Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Απόστολος Γκλέτσος αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο αποφάσισε να ασχοληθεί με την υποκριτική, αποκαλύπτοντας ότι η είσοδός του στον χώρο έγινε σχεδόν τυχαία, όταν ακολούθησε μια κοπέλα σε δραματική σχολή.
«Είχα έρθει για άλλο σκοπό τότε στην Αθήνα. Αφού μπήκα στη σχολή ενημερώθηκα ότι τα παιδιά έδιναν εξετάσεις και αφού έμαθα τη διαδικασία βρίσκομαι μαθητής της σχολής», περιέγραψε.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη γνωριμία του με τον σκηνοθέτη Μανούσο Μανουσάκη, ο οποίος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην τηλεοπτική του πορεία.
«Στέλνει ο Μανουσάκης έναν βοηθό να πει ότι ζητάει κομπάρσους. Με βλέπει ο Μανουσάκης, μου δίνει έναν ρόλο χωρίς φωνή και μετά γίνομαι ο αγαπημένος του πρωταγωνιστής», θυμήθηκε.
Όπως εξήγησε, σημαντικός σταθμός στην καριέρα του υπήρξε και η συνεργασία του με τον Σταμάτη Φασουλή. «Με παίρνει στο θέατρο μετά ο Σταμάτης Φασουλής και ο ένας μου μαθαίνει πώς να παίξω στο θέατρο και ο άλλος πώς να παίξω στην τηλεόραση», είπε.
«Δεν μετανιώνω που είπα ότι το ψάρι ψήνεται και από τις δύο πλευρές»Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στην πολυσυζητημένη δήλωσή του ότι «το ψάρι ψήνεται και από τις δύο πλευρές», ξεκαθαρίζοντας πως δεν έχει μετανιώσει για όσα είχε πει.
Μάλιστα, εξήγησε ότι στόχος του ήταν να στείλει ένα μήνυμα στήριξης σε ανθρώπους που αισθάνονται καταπιεσμένοι εξαιτίας της σεξουαλικότητάς τους.
«Ο λόγος που το είπα ήταν επειδή έβλεπα μία κοινωνία να καταπιέζει ανθρώπινες ψυχές και κυρίως μικρών σε ηλικία ανθρώπων, εφήβων και κάτω, και να τις ταλαιπωρεί. Και έπρεπε να βρεθεί κάποιος να τους δώσει μία διέξοδο να ξεφύγουν», ανέφερε.
Η απόπειρα χρηματισμού όταν ήταν δήμαρχοςΟ Απόστολος Γκλέτσος μίλησε και για την περίοδο που διετέλεσε δήμαρχος Στυλίδας, αποκαλύπτοντας ένα περιστατικό κατά το οποίο, όπως υποστήριξε, κάποιος επιχείρησε να τον χρηματίσει.
«Ο δήμαρχος δεν έχει ασυλία όπως οι βουλευτές», σημείωσε, περιγράφοντας στη συνέχεια την αντίδρασή του όταν δέχθηκε την πρόταση.
«"Πάρ' τα, ρε αδερφέ μου", είπε. Τον έβγαλα έξω και τον πήγα με τις κλωτσιές στον εισαγγελέα», ανέφερε.
Ωστόσο, όπως αποκάλυψε, όταν η υπόθεση έφτασε στο δικαστήριο, ο ίδιος εμφανίστηκε πιο επιεικής απέναντι στον άνθρωπο που είχε επιχειρήσει να τον δωροδοκήσει.
«Πήγα στο δικαστήριο και είπα ότι το είπε, αλλά είναι χαζός, δεν το εννοούσε. Και τον αθώωσαν», κατέληξε.
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