Μπίλι Πόρτερ για τη σηψαιμία: Έχει περάσει περίπου ένας χρόνος από τότε που ήμουν στο νεκροκρέβατό μου, αλλά η σκύλα επέστρεψε
Μπίλι Πόρτερ για τη σηψαιμία: Έχει περάσει περίπου ένας χρόνος από τότε που ήμουν στο νεκροκρέβατό μου, αλλά η σκύλα επέστρεψε
Ο ηθοποιός νοσηλεύτηκε το προηγούμενο φθινόπωρο όταν μετά από έναν τυπικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχε πάθει βαριά λοίμωξη από πέτρα στα νεφρά
Για την κατάσταση της υγείας του, περισσότερο από έναν χρόνο μετά τη σοβαρή περιπέτεια με τη σηψαιμία μίλησε ο Μπίλι Πόρτερ, δηλώνοντας πως είναι καλά και έχει επιστρέψει στην ενεργό δράση.
Ο 57χρονος ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στο People στην πρεμιέρα της ταινίας «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping» στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου και επισήμανε αρχικά: «Είμαι μια χαρά. Είμαι εδώ. Είμαι ζωντανός».
Στη συνέχεια πρόσθεσε με το χαρακτηριστικό του χιούμορ: «Έχει περάσει περίπου ένας χρόνος και κάτι από τότε που ήμουν άρρωστος στο νεκροκρέβατό μου και η σκύλα επέστρεψε, αγάπη μου. Είναι ζωντανή».
Η εμφάνιση του Μπίλι Πόρτερ στην πρεμιέρα της ταινίας «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping»
Ο Πόρτερ είχε αποκαλύψει τον Μάρτιο ότι έφτασε πολύ κοντά στον θάνατο, ενώ νοσηλευόταν το προηγούμενο φθινόπωρο.
Κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στις 2 Μαρτίου στο podcast «Outlaws» εξήγησε ότι είχε επισκεφθεί τον γιατρό για έναν «τυπικό έλεγχο», όταν διαπιστώθηκε ότι είχε πάθει βαριά λοίμωξη από πέτρα στα νεφρά.
«Όταν μπήκαν μέσα, υπήρχαν τόσο πολύ πύον, χολή και μόλυνση πίσω από την πέτρα. Όλα αυτά αναδύθηκαν και μέσα σε λίγα λεπτά έπαθα ουροσήψη», είχε αναφέρει.
Η λοίμωξη του Πόρτερ ήταν τόσο σοβαρή, ώστε χρειάστηκε να συνδεθεί με μηχάνημα ECMO, μια μορφή μηχανικής υποστήριξης ζωής: «Ήμουν νεκρός για τρεις ημέρες. Είμαι ένα θαύμα. Είμαι ένα ζωντανό θαύμα», είχε δηλώσει τότε ο ηθοποιός.
Στην ίδια συνέντευξη στο podcast είχε προσθέσει: «Είμαι τόσο ευγνώμων που βρίσκομαι εδώ. Είναι ένα δώρο».
Ο 57χρονος ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στο People στην πρεμιέρα της ταινίας «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping» στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου και επισήμανε αρχικά: «Είμαι μια χαρά. Είμαι εδώ. Είμαι ζωντανός».
Στη συνέχεια πρόσθεσε με το χαρακτηριστικό του χιούμορ: «Έχει περάσει περίπου ένας χρόνος και κάτι από τότε που ήμουν άρρωστος στο νεκροκρέβατό μου και η σκύλα επέστρεψε, αγάπη μου. Είναι ζωντανή».
Billy Porter Shares Health Update 1 Year After Sepsis Left Him on His ‘Deathbed’: ‘The Bitch is Back, Honey’ (Exclusive) https://t.co/Yh9hBNJWRm— People (@people) November 17, 2026
Η εμφάνιση του Μπίλι Πόρτερ στην πρεμιέρα της ταινίας «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping»
Ο Πόρτερ είχε αποκαλύψει τον Μάρτιο ότι έφτασε πολύ κοντά στον θάνατο, ενώ νοσηλευόταν το προηγούμενο φθινόπωρο.
Κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στις 2 Μαρτίου στο podcast «Outlaws» εξήγησε ότι είχε επισκεφθεί τον γιατρό για έναν «τυπικό έλεγχο», όταν διαπιστώθηκε ότι είχε πάθει βαριά λοίμωξη από πέτρα στα νεφρά.
«Όταν μπήκαν μέσα, υπήρχαν τόσο πολύ πύον, χολή και μόλυνση πίσω από την πέτρα. Όλα αυτά αναδύθηκαν και μέσα σε λίγα λεπτά έπαθα ουροσήψη», είχε αναφέρει.
Η λοίμωξη του Πόρτερ ήταν τόσο σοβαρή, ώστε χρειάστηκε να συνδεθεί με μηχάνημα ECMO, μια μορφή μηχανικής υποστήριξης ζωής: «Ήμουν νεκρός για τρεις ημέρες. Είμαι ένα θαύμα. Είμαι ένα ζωντανό θαύμα», είχε δηλώσει τότε ο ηθοποιός.
Στην ίδια συνέντευξη στο podcast είχε προσθέσει: «Είμαι τόσο ευγνώμων που βρίσκομαι εδώ. Είναι ένα δώρο».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα