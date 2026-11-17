La modelo ha confirmado que llevan un tiempo separado. La creciente dedicación a la religión evangélica y sus viajes como predicador habrían provocado el distanciamiento. 💔 ¿Creéis que la nueva vida religiosa ha podido ser el detonante de su separación? 👀 #DaniAlves #JoanaSanz https://t.co/LEhfAuBCBq — Peoople (@peoople) November 16, 2026

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι εξακολουθούσε να τον επισκέπτεται στη φυλακή, την ώρα που η ίδια βρισκόταν αντιμέτωπη με έντονη δημοσιογραφική πίεση.«Ερχόμουν να σε επισκεφθώ, την ώρα που η δική μου ζωή διαλυόταν. Αναγκαζόμουν να αντιμετωπίζω δημοσιεύματα και πρωτοσέλιδα σχετικά με μια υπόθεση στην οποία δεν είχα καμία εμπλοκή. Έφτασα στο σημείο να περάσω μαζί σου ακόμη και τα Χριστούγεννα, ενώ θα μπορούσα να είμαι με τους δικούς μου ανθρώπους», ανέφερε.Η Σανζ έκανε επίσης λόγο για οικονομική υποστήριξη που παρείχε στον Άλβες, υποστηρίζοντας ότι ανέλαβε την κάλυψη των οικονομικών του εκκρεμοτήτων.«Χρησιμοποίησα τα δικά μου χρήματα για να εξοφλήσω τους λογαριασμούς και τις οφειλές σου. Και όλα αυτά συνέβησαν ενώ με είχες ήδη πληγώσει βαθιά και μου είχες ξεκαθαρίσει ότι έπρεπε να φροντίσω μόνη μου τον εαυτό μου», σημείωσε.Η 34χρονη δεν σταμάτησε εκεί, καθώς εξέφρασε την πικρία της για τη συμπεριφορά που, όπως υποστηρίζει, αντιμετώπισε από τον πρώην σύντροφό της, κάνοντας λόγο για έλλειψη αναγνώρισης της στήριξής της.«Με απομάκρυνες από κοντά σου, όμως εγώ παραμέρισα τα προσωπικά μου συναισθήματα για να σου δώσω την υποστήριξη και τον χώρο που χρειαζόσουν, παρόλο που ήσουν ο τελευταίος άνθρωπος που θα έπρεπε να τα λάβει από εμένα. Όσοι συντηρούσες οικονομικά σε εγκατέλειψαν και εσύ δείχνεις αχαριστία απέναντι σε έναν άνθρωπο για τον οποίο δεν χρειάστηκε ποτέ να πληρώσεις ούτε ένα εισιτήριο για αεροπορικό ταξίδι», πρόσθεσε.Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή της, παραδέχθηκε ότι άργησε να αντιληφθεί ορισμένα πράγματα, καταλήγοντας με τη φράση:«Μου πήρε πολύ καιρό να καταλάβω, αλλά ποτέ δεν είναι αργά».Η είδηση ότι οι δρόμοι του ζευγαριού έχουν χωρίσει είχε γίνει γνωστή νωρίτερα, μέσα από μια διαδικτυακή συνομιλία της Σανζ με τους ακολούθους της.Σε ερώτηση σχετικά με το αν ακολουθεί τον Άλβες στις θρησκευτικές εκδηλώσεις όπου δίνει το «παρών», εκείνη ξεκαθάρισε ότι δεν υιοθετεί τις ίδιες θρησκευτικές αντιλήψεις.«Δεν είμαι άνθρωπος της πίστης. Όσο παρακολουθώ όσα κάνει, τόσο περισσότερο απομακρύνομαι από αυτή την κατάσταση», δήλωσε.Στην ίδια τοποθέτηση επιβεβαίωσε ότι η σχέση τους έχει ολοκληρωθεί, αφήνοντας να εννοηθεί πως η νέα ζωή και οι δραστηριότητες του πρώην ποδοσφαιριστή συνέβαλαν στη μεταξύ τους απομάκρυνση.Οι διαδικασίες για το διαζύγιο βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, η Σανζ εξετάζει το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην Τενερίφη μαζί με την κόρη της.Από την πλευρά του, ο Ντάνι Άλβες δεν έχει κάνει κάποια δημόσια δήλωση σχετικά με τον χωρισμό. Λίγο μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης, ωστόσο, ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία φωτογραφία μέσα από αεροπλάνο, στην οποία φαίνεται να διαβάζει τη Βίβλο.