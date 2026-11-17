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«Μόνο ο Ιησούς ήταν εκεί για μένα» λέει ο Ντάνι Άλβες για τη φυλακή - «Αχάριστε, πλήρωνα τα χρέη σου και καταστράφηκα» τον καρφώνει η πρώην του
Ο Ντάνι Άλβες σε ομιλία του σε θρησκευτική κοινότητα δήλωσε ότι τις μέρες του στη φυλακή ο μόνος που ήταν δίπλα του ήταν ο Ιησούς, κάτι που εξόργισε την πρώην γυναίκα του, Τζοάνα Σανθ
Οι δυο τους είχαν παντρευτεί το 2017 στην Ίμπιζα και απέκτησαν μία κόρη, την Τζουλιέτα, το 2025.
Ωστόσο, πλέον ακολουθούν διαφορετικές πορείες, με τη Σανθ να αποκαλύπτει ότι η μεταξύ τους σχέση είχε ουσιαστικά τελειώσει εδώ και αρκετό διάστημα.
Η έντονη αντίδρασή της ήρθε μετά από όσα ανέφερε ο Άλβες σε θρησκευτική εκδήλωση στη Γουατεμάλα. Ο 43χρονος Βραζιλιάνος αναφέρθηκε στις ημέρες που πέρασε στη φυλακή, κάνοντας λόγο για ανθρώπους που απομακρύνθηκαν από τη ζωή του εκείνη τη δύσκολη περίοδο.
Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα, ο οποίος έχει πλέον ασπαστεί τον ευαγγελικό χριστιανισμό και συμμετέχει σε ομιλίες με θρησκευτικό περιεχόμενο, υποστήριξε πως αρκετοί φίλοι του δεν στάθηκαν στο πλευρό του όταν αντιμετώπισε δικαστικές περιπέτειες.
🚨 𝗡𝗘𝗪: Dani Alves’ ex-wife Joana Sanz has hit back after Dani Alves claimed “only Jesus stayed” when everyone else abandoned him. 🗣️ “The sheer nerve of you, to say publicly that only Jesus stayed.” She says she visited him in prison, spent Christmas with him and used her own money to pay his bills and debts, despite the pain he had caused her. Joana recently confirmed their split, saying his growing devotion to religion had driven them apart.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 17, 2026
«Κάποιοι φίλοι απομακρύνθηκαν, άνθρωποι στους οποίους είχα δείξει εμπιστοσύνη και με εγκατέλειψαν τη στιγμή που τους χρειαζόμουν περισσότερο. Όταν όλοι έφυγαν, ο Ιησούς ήταν εκεί για μένα», ήταν μερικά από τα λόγια του.
Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν την άμεση αντίδραση της Τζοάνα Σανθ, η οποία αποφάσισε να τοποθετηθεί δημόσια, υπενθυμίζοντας τη βοήθεια και τη συμπαράσταση που του είχε προσφέρει κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του.
Σε εκτενή δημοσίευσή της στο Instagram, το μοντέλο αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε και στις θυσίες που έκανε εκείνο το διάστημα, τονίζοντας πως συχνά παραμέριζε τα δικά της συναισθήματα και προβλήματα για χάρη του.
«Πόσο θάρρος χρειάζεται κάποιος για να δηλώνει δημόσια ότι ο μοναδικός που στάθηκε δίπλα του ήταν ο Ιησούς; Επέλεξα να κρατήσω τον δικό μου πόνο μέσα μου, επειδή θεωρούσα ότι εσύ βρισκόσουν σε ακόμη χειρότερη κατάσταση. Δεν ήθελα να σου χαλάσω την ηρεμία που σου έδιναν οι τηλεφωνικές μας συνομιλίες», έγραψε χαρακτηριστικά.
🚨💔 Dani Alves e Joana Sanz estão separados após nove anos de casamento. A dedicação de Dani Alves à religião evangélica teria sido o principal motivo da separação. O ex-jogador passou a atuar como pregador e palestrante religioso, realizando viagens e participando de eventos pelo mundo. Segundo relatos, essa rotina acabou afastando o brasileiro da esposa e da filha do casal, fazendo com que Joana se sentisse sozinha. A própria modelo confirmou o término nas redes sociais e afirmou que os dois já estavam separados há algum tempo. O casal também estaria em processo de divórcio.— Curiosidades Europa (@CuriosidadesEU) November 14, 2026
Παράλληλα, αποκάλυψε ότι εξακολουθούσε να τον επισκέπτεται στη φυλακή, την ώρα που η ίδια βρισκόταν αντιμέτωπη με έντονη δημοσιογραφική πίεση.
«Ερχόμουν να σε επισκεφθώ, την ώρα που η δική μου ζωή διαλυόταν. Αναγκαζόμουν να αντιμετωπίζω δημοσιεύματα και πρωτοσέλιδα σχετικά με μια υπόθεση στην οποία δεν είχα καμία εμπλοκή. Έφτασα στο σημείο να περάσω μαζί σου ακόμη και τα Χριστούγεννα, ενώ θα μπορούσα να είμαι με τους δικούς μου ανθρώπους», ανέφερε.
Η Σανζ έκανε επίσης λόγο για οικονομική υποστήριξη που παρείχε στον Άλβες, υποστηρίζοντας ότι ανέλαβε την κάλυψη των οικονομικών του εκκρεμοτήτων.
«Χρησιμοποίησα τα δικά μου χρήματα για να εξοφλήσω τους λογαριασμούς και τις οφειλές σου. Και όλα αυτά συνέβησαν ενώ με είχες ήδη πληγώσει βαθιά και μου είχες ξεκαθαρίσει ότι έπρεπε να φροντίσω μόνη μου τον εαυτό μου», σημείωσε.
Η 34χρονη δεν σταμάτησε εκεί, καθώς εξέφρασε την πικρία της για τη συμπεριφορά που, όπως υποστηρίζει, αντιμετώπισε από τον πρώην σύντροφό της, κάνοντας λόγο για έλλειψη αναγνώρισης της στήριξής της.
La modelo ha confirmado que llevan un tiempo separado. La creciente dedicación a la religión evangélica y sus viajes como predicador habrían provocado el distanciamiento. 💔 ¿Creéis que la nueva vida religiosa ha podido ser el detonante de su separación? 👀 #DaniAlves #JoanaSanz https://t.co/LEhfAuBCBq— Peoople (@peoople) November 16, 2026
«Με απομάκρυνες από κοντά σου, όμως εγώ παραμέρισα τα προσωπικά μου συναισθήματα για να σου δώσω την υποστήριξη και τον χώρο που χρειαζόσουν, παρόλο που ήσουν ο τελευταίος άνθρωπος που θα έπρεπε να τα λάβει από εμένα. Όσοι συντηρούσες οικονομικά σε εγκατέλειψαν και εσύ δείχνεις αχαριστία απέναντι σε έναν άνθρωπο για τον οποίο δεν χρειάστηκε ποτέ να πληρώσεις ούτε ένα εισιτήριο για αεροπορικό ταξίδι», πρόσθεσε.
Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή της, παραδέχθηκε ότι άργησε να αντιληφθεί ορισμένα πράγματα, καταλήγοντας με τη φράση:
«Μου πήρε πολύ καιρό να καταλάβω, αλλά ποτέ δεν είναι αργά».
Η δημόσια επιβεβαίωση του χωρισμού
Η είδηση ότι οι δρόμοι του ζευγαριού έχουν χωρίσει είχε γίνει γνωστή νωρίτερα, μέσα από μια διαδικτυακή συνομιλία της Σανζ με τους ακολούθους της.
Σε ερώτηση σχετικά με το αν ακολουθεί τον Άλβες στις θρησκευτικές εκδηλώσεις όπου δίνει το «παρών», εκείνη ξεκαθάρισε ότι δεν υιοθετεί τις ίδιες θρησκευτικές αντιλήψεις.
«Δεν είμαι άνθρωπος της πίστης. Όσο παρακολουθώ όσα κάνει, τόσο περισσότερο απομακρύνομαι από αυτή την κατάσταση», δήλωσε.
Στην ίδια τοποθέτηση επιβεβαίωσε ότι η σχέση τους έχει ολοκληρωθεί, αφήνοντας να εννοηθεί πως η νέα ζωή και οι δραστηριότητες του πρώην ποδοσφαιριστή συνέβαλαν στη μεταξύ τους απομάκρυνση.
Οι διαδικασίες για το διαζύγιο βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, η Σανζ εξετάζει το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην Τενερίφη μαζί με την κόρη της.
Από την πλευρά του, ο Ντάνι Άλβες δεν έχει κάνει κάποια δημόσια δήλωση σχετικά με τον χωρισμό. Λίγο μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης, ωστόσο, ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία φωτογραφία μέσα από αεροπλάνο, στην οποία φαίνεται να διαβάζει τη Βίβλο.
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