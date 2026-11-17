Η Αμάντα Σέιφριντ στήριξε τον πρώην σύζυγό της στην πρεμιέρα του στο Μπρόντγουεϊ, εμφανίστηκε με λουλούδια στα χέρια
Η Αμάντα Σέιφριντ στήριξε τον πρώην σύζυγό της στην πρεμιέρα του στο Μπρόντγουεϊ, εμφανίστηκε με λουλούδια στα χέρια
Η ηθοποιός παρακολούθησε το «Downstate» όπου πρωταγωνιστεί ο Τόμας Σαντόσκι
Το πρώην σύζυγό της θέλησε να στηρίξει η Αμάντα Σέιφριντ στην πρεμιέρα του στο Μπρόντγουεϊ και εμφανίστηκε με λουλούδια στα χέρια.
Η ηθοποιός παρακολούθησε την παράσταση «Downstate» όπου πρωταγωνιστεί ο Τόμας Σαντόσκι, το βράδυ της Κυριακής 15 Νοεμβρίου, και σύμφωνα με το Page Six, παρέμεινε εκεί μέχρι τις 11 το βράδυ και έδειχνε ιδιαίτερα χαρούμενη.
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Το πρώην ζευγάρι ανακοίνωσε τον χωρισμό του τον Σεπτέμβριο, έπειτα από εννέα χρόνια γάμου και την απόκτηση δύο παιδιών, της 9χρονης Νίνα και του 6χρονου Τόμας. Ωστόσο, και οι δύο έχουν τονίσει ότι διατηρούν καλές σχέσεις.
Η Σέιφιρντ είχε αναφέρει χαρακτηριστικά στο People: «Είμαστε χωρισμένοι εδώ και κάποιο διάστημα και έχει αποδειχθεί ότι ήταν η σωστή απόφαση για εμάς και την οικογένειά μας. Θα έχουμε ο ένας τον άλλον για πάντα και αυτό είναι καλό», ενώ πρόσφατα, μιλώντας στο WWD είχε τόνίσει πως θέλει να βρίσκεται κοντά στον πρώην σύζυγό της για χάρη των παιδιών τους: «Θέλω απλώς να βρισκόμαστε όλοι κοντά ο ένας στον άλλον, ώστε να διατηρούμε ένα αίσθημα ασφάλειας και οικογενειακής θαλπωρής», είχε πει μεταξύ άλλων.
Φωτογραφίες: Johns PKI / SplashNews.com / Splash / Profimedia
Η ηθοποιός παρακολούθησε την παράσταση «Downstate» όπου πρωταγωνιστεί ο Τόμας Σαντόσκι, το βράδυ της Κυριακής 15 Νοεμβρίου, και σύμφωνα με το Page Six, παρέμεινε εκεί μέχρι τις 11 το βράδυ και έδειχνε ιδιαίτερα χαρούμενη.
Δείτε φωτογραφίες
Το πρώην ζευγάρι ανακοίνωσε τον χωρισμό του τον Σεπτέμβριο, έπειτα από εννέα χρόνια γάμου και την απόκτηση δύο παιδιών, της 9χρονης Νίνα και του 6χρονου Τόμας. Ωστόσο, και οι δύο έχουν τονίσει ότι διατηρούν καλές σχέσεις.
Η Σέιφιρντ είχε αναφέρει χαρακτηριστικά στο People: «Είμαστε χωρισμένοι εδώ και κάποιο διάστημα και έχει αποδειχθεί ότι ήταν η σωστή απόφαση για εμάς και την οικογένειά μας. Θα έχουμε ο ένας τον άλλον για πάντα και αυτό είναι καλό», ενώ πρόσφατα, μιλώντας στο WWD είχε τόνίσει πως θέλει να βρίσκεται κοντά στον πρώην σύζυγό της για χάρη των παιδιών τους: «Θέλω απλώς να βρισκόμαστε όλοι κοντά ο ένας στον άλλον, ώστε να διατηρούμε ένα αίσθημα ασφάλειας και οικογενειακής θαλπωρής», είχε πει μεταξύ άλλων.
Φωτογραφίες: Johns PKI / SplashNews.com / Splash / Profimedia
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