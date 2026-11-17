Έλληνας κέρδισε 38,3 εκατ. ευρώ στο Eurojackpot
Έλληνας κέρδισε 38,3 εκατ. ευρώ στο Eurojackpot
Στην πρώτη κατηγορία κερδών, όπου απαιτούνταν 5+2 σωστές προβλέψεις, υπήρξαν δύο νικητές συνολικά, με τον έναν να έχει καταθέσει το δελτίο του στην Ελλάδα
Δύο σημαντικές επιτυχίες για παίκτες στην Ελλάδα ανέδειξε η κλήρωση του Eurojackpot την Τρίτη (17 Νοεμβρίου), με το μεγαλύτερο έπαθλο να φτάνει τα 38,3 εκατομμύρια ευρώ.
Συγκεκριμένα, στην πρώτη κατηγορία κερδών, όπου απαιτούνταν 5+2 σωστές προβλέψεις, υπήρξαν δύο νικητές συνολικά, με τον έναν να έχει καταθέσει το δελτίο του στην Ελλάδα.
Οι τυχεροί αριθμοί και τα κέρδη της δεύτερης κατηγορίας
Οι πέντε αριθμοί που κληρώθηκαν ήταν οι 1, 5, 7, 15 και 19, ενώ οι δύο αριθμοί Euro ήταν οι 1 και 11.
Ελληνική παρουσία υπήρξε και στη δεύτερη κατηγορία, για όσους πέτυχαν 5+1 σωστές προβλέψεις. Από τα συνολικά 12 δελτία που κερδίζουν από 159.172 ευρώ το καθένα, ένα προέρχεται επίσης από την Ελλάδα.
ΠΗΓΗ: GAZZETTA
Συγκεκριμένα, στην πρώτη κατηγορία κερδών, όπου απαιτούνταν 5+2 σωστές προβλέψεις, υπήρξαν δύο νικητές συνολικά, με τον έναν να έχει καταθέσει το δελτίο του στην Ελλάδα.
Οι τυχεροί αριθμοί και τα κέρδη της δεύτερης κατηγορίας
Οι πέντε αριθμοί που κληρώθηκαν ήταν οι 1, 5, 7, 15 και 19, ενώ οι δύο αριθμοί Euro ήταν οι 1 και 11.
Ελληνική παρουσία υπήρξε και στη δεύτερη κατηγορία, για όσους πέτυχαν 5+1 σωστές προβλέψεις. Από τα συνολικά 12 δελτία που κερδίζουν από 159.172 ευρώ το καθένα, ένα προέρχεται επίσης από την Ελλάδα.
ΠΗΓΗ: GAZZETTA
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα