Οι διακοπές στην Κέρκυρα και το αγαπημένο του ελληνικό εστιατόριο: Όσα έλεγε ο νέος Τζέιμς Μποντ, Ρόμπερτ Πάτινσον, σε συνέντευξή του για την Ελλάδα
Οι διακοπές στην Κέρκυρα και το αγαπημένο του ελληνικό εστιατόριο: Όσα έλεγε ο νέος Τζέιμς Μποντ, Ρόμπερτ Πάτινσον, σε συνέντευξή του για την Ελλάδα
Ο νέος Τζέιμς Μποντ είχε μιλήσει πριν από δέκα χρόνια για τη σχέση του με τη χώρα μας, με αφορμή τον ελληνικής καταγωγής χαρακτήρα που είχε υποδυθεί το 2017 στην ταινία Good Time
Μία συνέντευξη του Ρόμπερτ Πάτινσον, στην οποία είχε αναφερθεί στη σχέση του με την Ελλάδα, επανήλθε στο προσκήνιο, με αφορμή την ανάδειξή του στον επόμενο Τζέιμς Μποντ. Πίσω στο 2017, ο Βρετανός ηθοποιός, ο οποίος διαδέχεται τον Ντάνιελ Κρεγκ στον ρόλο του θρυλικού πράκτορα 007, είχε μιλήσει στον Αλέξανδρο Ρωμανό Λιζάρδο για την ταινία Good Time των αδελφών Σάφντι, όπου υποδυόταν έναν Έλληνα.
Ο σταρ του Χόλιγουντ είχε θυμηθεί τις διακοπές του στην Κέρκυρα σε ηλικία περίπου 12 ετών, ενώ είχε μοιραστεί πως ένα από τα αγαπημένα του εστιατόρια στο Λονδίνο είναι το ελληνικό «Χαλέπι», το οποίο είχε χαρακτηρίσει καταπληκτικό.
Στο απόσπασμα της συνέντευξης που προβλήθηκε στην εκπομπή «Στούντιο 4», την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, ο Ρόμπερτ Πάτινσον είχε πει: για τον ρόλο του: «Υπήρχε ένας τύπος στον οποίο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό ο χαρακτήρας μου, ο οποίος είναι Έλληνας και έχει ένα συνεργείο αυτοκινήτων στο Γιόνκερς της Νέας Υόρκης. Με πήγαινε στη γειτονιά του και μου έδειχνε διάφορα μέρη. Και μου άρεσε πολύ. Λατρεύω την ιδέα του να έχει ελληνική καταγωγή. Είχε κάτι το ιδιαίτερο. Γιατί εδώ που τα λέμε, δεν μοιάζω και πολύ με Έλληνα! Και όταν ο Τζος το πρόσθεσε για πρώτη φορά στο σενάριο, μου άρεσε πάρα πολύ. Λατρεύω τέτοιες λεπτομέρειες, γιατί κατά κάποιο τρόπο ανοίγουν ένα ολόκληρο κόσμο γύρω από τον χαρακτήρα. Το να υπάρχει κάτι τόσο συγκεκριμένο νομίζω ότι βοηθάει πραγματικά στη δημιουργία ενός χαρακτήρα. Αλλά, ναι, δεν θα μπορούσα να σου πω τίποτα στα ελληνικά!».
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Με αφορμή την ελληνική καταγωγή του χαρακτήρα που είχε υποδυθεί, ο 40χρονος σήμερα ηθοποιός είχε ερωτηθεί και για τη σχέση του με την Ελλάδα, με τον ίδιο να αναφέρει: «Έχω πάει διακοπές στην Ελλάδα, αλλά πάει πολύς καιρός. Είχα πάει στην Κέρκυρα. Πρέπει να ήμουν περίπου 12 ετών. Πήγα σε ένα από τα αγαπημένα μου εστιατόρια στο Λονδίνο. Είναι το ''Χαλέπι'', ένα ελληνικό εστιατόριο, το οποίο είναι καταπληκτικό».
Ο σταρ του Χόλιγουντ είχε θυμηθεί τις διακοπές του στην Κέρκυρα σε ηλικία περίπου 12 ετών, ενώ είχε μοιραστεί πως ένα από τα αγαπημένα του εστιατόρια στο Λονδίνο είναι το ελληνικό «Χαλέπι», το οποίο είχε χαρακτηρίσει καταπληκτικό.
Στο απόσπασμα της συνέντευξης που προβλήθηκε στην εκπομπή «Στούντιο 4», την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, ο Ρόμπερτ Πάτινσον είχε πει: για τον ρόλο του: «Υπήρχε ένας τύπος στον οποίο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό ο χαρακτήρας μου, ο οποίος είναι Έλληνας και έχει ένα συνεργείο αυτοκινήτων στο Γιόνκερς της Νέας Υόρκης. Με πήγαινε στη γειτονιά του και μου έδειχνε διάφορα μέρη. Και μου άρεσε πολύ. Λατρεύω την ιδέα του να έχει ελληνική καταγωγή. Είχε κάτι το ιδιαίτερο. Γιατί εδώ που τα λέμε, δεν μοιάζω και πολύ με Έλληνα! Και όταν ο Τζος το πρόσθεσε για πρώτη φορά στο σενάριο, μου άρεσε πάρα πολύ. Λατρεύω τέτοιες λεπτομέρειες, γιατί κατά κάποιο τρόπο ανοίγουν ένα ολόκληρο κόσμο γύρω από τον χαρακτήρα. Το να υπάρχει κάτι τόσο συγκεκριμένο νομίζω ότι βοηθάει πραγματικά στη δημιουργία ενός χαρακτήρα. Αλλά, ναι, δεν θα μπορούσα να σου πω τίποτα στα ελληνικά!».
Δείτε το βίντεο
Με αφορμή την ελληνική καταγωγή του χαρακτήρα που είχε υποδυθεί, ο 40χρονος σήμερα ηθοποιός είχε ερωτηθεί και για τη σχέση του με την Ελλάδα, με τον ίδιο να αναφέρει: «Έχω πάει διακοπές στην Ελλάδα, αλλά πάει πολύς καιρός. Είχα πάει στην Κέρκυρα. Πρέπει να ήμουν περίπου 12 ετών. Πήγα σε ένα από τα αγαπημένα μου εστιατόρια στο Λονδίνο. Είναι το ''Χαλέπι'', ένα ελληνικό εστιατόριο, το οποίο είναι καταπληκτικό».
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