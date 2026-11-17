Η Χίλαρι Σουάνκ απαντά στις επικρίσεις για την εγκυμοσύνη στα 52 της: Είναι καιρός να συμβαδίσουμε με την εποχή μας
Η Χίλαρι Σουάνκ απαντά στις επικρίσεις για την εγκυμοσύνη στα 52 της: Είναι καιρός να συμβαδίσουμε με την εποχή μας
Οι άνθρωποι ζουν πολύ περισσότερο και πολλές γυναίκες επιλέγουν να περιμένουν σε μεγαλύτερη ηλικία, σχολίασε η βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιός
Στις επικρίσεις που δέχεται για την απόφασή της να αποκτήσει παιδί στα 52 της χρόνια απάντησε η Χίλαρι Σουάνκ, υποστηρίζοντας ότι η μητρότητα σε μεγαλύτερη ηλικία δεν θα πρέπει πλέον να θεωρείται κάτι ασυνήθιστο.
Η βραβευμένη με δύο Όσκαρ ηθοποιός εξέπληξε τους θαυμαστές της τον περασμένο μήνα, όταν ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος στο τρίτο της παιδί, δημοσιεύοντας στο Instagram ένα οικογενειακό βίντεο στο οποίο φαινόταν η φουσκωμένη κοιλιά της. Η είδηση ήρθε τρία χρόνια μετά τη γέννηση των διδύμων της, Ομ και Άγια, που απέκτησε με τον 53χρονο σύζυγό της, Φίλιπ Σνάιντερ.
Μιλώντας στην εκπομπή «This Morning», η ηθοποιός τόνισε ότι η κοινωνία πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, καθώς, όπως υποστήριξε, η πρόοδος της επιστήμης και η αύξηση του προσδόκιμου ζωής έχουν αλλάξει τις αντιλήψεις γύρω από την ηλικία της μητρότητας.
Όταν η παρουσιάστρια Κατ Ντίλι τη ρώτησε πώς αντιμετωπίζει τα σχόλια για την ηλικία της, θυμίζοντας ότι και η ίδια είχε χαρακτηριστεί «μητέρα... κάποιας ηλικίας» όταν γέννησε τον μικρότερο γιο της, Τζέιμς, στα 42 της, η Σουάνκ δεν δίστασε να εκφράσει την άποψή της.
«Είναι καιρός να συμβαδίσουμε με την εποχή μας! Έχουμε προοδεύσει τόσο πολύ ως κοινωνία, οι άνθρωποι ζουν πολύ περισσότερο και πολλές γυναίκες επιλέγουν να περιμένουν μέχρι μεγαλύτερη ηλικία. Το να αποκτά κανείς παιδιά αργότερα γίνεται πλέον κάτι αρκετά συνηθισμένο», δήλωσε.
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις διαφορές ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη εγκυμοσύνη της, επισημαίνοντας ότι αυτή τη φορά η διαδικασία είναι ευκολότερη. «Για μένα, πρέπει να πω ότι η εγκυμοσύνη με ένα μωρό είναι πολύ πιο εύκολη από ό,τι με δίδυμα. Όταν ήμουν έγκυος στα δίδυμα, δούλευα μέχρι και τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη του τρίτου τριμήνου, οπότε ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο! Εργαζόμουν 18 ώρες την ημέρα και είχα δύο σωσίες για τις σκηνές μου, επειδή εκείνες δεν μπορούσαν να κάνουν υπερωρίες! Αλλά η έγκυος, "γηριατρική" κυρία μπορούσε!», είπε με χιούμορ.
Στην ίδια συνέντευξη, η ηθοποιός, η οποία έχει τιμηθεί δύο φορές με το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου, δήλωσε επίσης ιδιαίτερα ευγνώμων που είχε την ευκαιρία να χτίσει μια επιτυχημένη κινηματογραφική καριέρα προτού γίνει μητέρα.
«Αισθάνομαι πραγματικά ευλογημένη που μπορώ να είμαι μια εργαζόμενη ηθοποιός, να αφηγούμαι ιστορίες και ταυτόχρονα να είμαι μητέρα. Η καριέρα μου ήταν κι αυτή σαν ένα παιδί για μένα, στο οποίο ήθελα να αφιερωθώ. Δεν ήθελα περισπασμούς. Ήθελα να δώσω όλη μου την ενέργεια εκεί. Και τώρα έχω και τα δύο, κάτι για το οποίο αισθάνομαι απίστευτα τυχερή. Είμαι τόσο ευγνώμων και το αγαπώ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο!», ανέφερε.
Η Σουάνκ εξομολογήθηκε ότι ακόμη δυσκολεύεται να πιστέψει πόσο έχει αλλάξει η ζωή της τα τελευταία χρόνια. «Μερικές φορές τσιμπάω τον εαυτό μου για να βεβαιωθώ ότι είναι αλήθεια. Πραγματικά το κάνω. Ξυπνάω κάθε πρωί γεμάτη ευγνωμοσύνη για την ευκαιρία που μου δόθηκε να ζήσω όλο αυτό», είπε, αγγίζοντας την κοιλιά της, και πρόσθεσε: «Και τώρα ξυπνάω ευγνώμων που έχω ξανά μια ζωή μέσα μου».
Στη συνέχεια, ανέφερε ότι: «Έχω τα δύο παιδιά μου, έναν υπέροχο σύζυγο, μια καταπληκτική οικογένεια και ανθρώπους που με στηρίζουν. Είμαι πραγματικά ευλογημένη και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευτυχισμένη!».
Η βραβευμένη με δύο Όσκαρ ηθοποιός εξέπληξε τους θαυμαστές της τον περασμένο μήνα, όταν ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος στο τρίτο της παιδί, δημοσιεύοντας στο Instagram ένα οικογενειακό βίντεο στο οποίο φαινόταν η φουσκωμένη κοιλιά της. Η είδηση ήρθε τρία χρόνια μετά τη γέννηση των διδύμων της, Ομ και Άγια, που απέκτησε με τον 53χρονο σύζυγό της, Φίλιπ Σνάιντερ.
Μιλώντας στην εκπομπή «This Morning», η ηθοποιός τόνισε ότι η κοινωνία πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, καθώς, όπως υποστήριξε, η πρόοδος της επιστήμης και η αύξηση του προσδόκιμου ζωής έχουν αλλάξει τις αντιλήψεις γύρω από την ηλικία της μητρότητας.
Όταν η παρουσιάστρια Κατ Ντίλι τη ρώτησε πώς αντιμετωπίζει τα σχόλια για την ηλικία της, θυμίζοντας ότι και η ίδια είχε χαρακτηριστεί «μητέρα... κάποιας ηλικίας» όταν γέννησε τον μικρότερο γιο της, Τζέιμς, στα 42 της, η Σουάνκ δεν δίστασε να εκφράσει την άποψή της.
«Είναι καιρός να συμβαδίσουμε με την εποχή μας! Έχουμε προοδεύσει τόσο πολύ ως κοινωνία, οι άνθρωποι ζουν πολύ περισσότερο και πολλές γυναίκες επιλέγουν να περιμένουν μέχρι μεγαλύτερη ηλικία. Το να αποκτά κανείς παιδιά αργότερα γίνεται πλέον κάτι αρκετά συνηθισμένο», δήλωσε.
Hilary Swank, 52, hits back at critics of her pregnancy and insists it's 'normal' to have children later in life https://t.co/eZH8l7IVOO— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 17, 2026
Στην ίδια συνέντευξη, η ηθοποιός, η οποία έχει τιμηθεί δύο φορές με το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου, δήλωσε επίσης ιδιαίτερα ευγνώμων που είχε την ευκαιρία να χτίσει μια επιτυχημένη κινηματογραφική καριέρα προτού γίνει μητέρα.
«Αισθάνομαι πραγματικά ευλογημένη που μπορώ να είμαι μια εργαζόμενη ηθοποιός, να αφηγούμαι ιστορίες και ταυτόχρονα να είμαι μητέρα. Η καριέρα μου ήταν κι αυτή σαν ένα παιδί για μένα, στο οποίο ήθελα να αφιερωθώ. Δεν ήθελα περισπασμούς. Ήθελα να δώσω όλη μου την ενέργεια εκεί. Και τώρα έχω και τα δύο, κάτι για το οποίο αισθάνομαι απίστευτα τυχερή. Είμαι τόσο ευγνώμων και το αγαπώ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο!», ανέφερε.
Η Σουάνκ εξομολογήθηκε ότι ακόμη δυσκολεύεται να πιστέψει πόσο έχει αλλάξει η ζωή της τα τελευταία χρόνια. «Μερικές φορές τσιμπάω τον εαυτό μου για να βεβαιωθώ ότι είναι αλήθεια. Πραγματικά το κάνω. Ξυπνάω κάθε πρωί γεμάτη ευγνωμοσύνη για την ευκαιρία που μου δόθηκε να ζήσω όλο αυτό», είπε, αγγίζοντας την κοιλιά της, και πρόσθεσε: «Και τώρα ξυπνάω ευγνώμων που έχω ξανά μια ζωή μέσα μου».
Στη συνέχεια, ανέφερε ότι: «Έχω τα δύο παιδιά μου, έναν υπέροχο σύζυγο, μια καταπληκτική οικογένεια και ανθρώπους που με στηρίζουν. Είμαι πραγματικά ευλογημένη και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευτυχισμένη!».
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