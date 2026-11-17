Στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες των 4 απατεώνων που εξαπατούσαν ηλικιωμένους προσποιούμενοι τους λογιστές στην Αττική, είχαν λεία πάνω από 125.000 ευρώ
Στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες των 4 απατεώνων που εξαπατούσαν ηλικιωμένους προσποιούμενοι τους λογιστές στην Αττική, είχαν λεία πάνω από 125.000 ευρώ
Εξιχνιάστηκαν μέχρι στιγμής 25 περιπτώσεις απατών και κλοπών
Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ., μετά από εισαγγελική διάταξη, τα στοιχεία και οι φωτογραφίες τεσσάρων μελών εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσαν και έκλεβαν ηλικιωμένους στην Αττική, προσποιούμενοι τους λογιστές.
Η οργάνωση εξαρθρώθηκε την 1η Νοεμβρίου από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της προσέγγιζαν ηλικιωμένους, κέρδιζαν την εμπιστοσύνη τους παριστάνοντας τους λογιστές ή συνεργάτες συγγενικών τους προσώπων και στη συνέχεια αποσπούσαν χρηματικά ποσά και κοσμήματα.
Πρόκειται για τους κάτωθι:
1) ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ Χρυσοβαλάντη του Βασιλείου και της Φρειδερίκης, γεννηθέντα την 9-5-1984 στη Νέα Ιωνία,
2) ΜΑΡΚΟΥ Κασσιανή του Δημητρίου και της Ιωάννας, γεννηθείσα την 16-5-1982 στην Πάτρα,
3) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Βασίλειο του Χρήστου και της Λούλας, γεννηθέντα την 2-6-1989 στην Αθήνα,
4) ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γεώργιο του Ευθυμίου και της Γεωργίας, γεννηθέντα την 21-7-1981 στο Περιστέρι.
Σύμφωνα με την έρευνα των αστυνομικών, οι κατηγορούμενοι δρούσαν κυρίως τις πρωινές ώρες σε διάφορες περιοχές της Αττικής, κινούμενοι ανά ζεύγη με αυτοκίνητο. Επέλεγαν ως στόχους ηλικιωμένους και, με διάφορα προσχήματα, τους έπειθαν να επιβιβαστούν στο αυτοκίνητό τους και να τους συνοδεύσουν σε τράπεζες, ΑΤΜ ή στις κατοικίες τους.
Η οργάνωση εξαρθρώθηκε την 1η Νοεμβρίου από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της προσέγγιζαν ηλικιωμένους, κέρδιζαν την εμπιστοσύνη τους παριστάνοντας τους λογιστές ή συνεργάτες συγγενικών τους προσώπων και στη συνέχεια αποσπούσαν χρηματικά ποσά και κοσμήματα.
Πρόκειται για τους κάτωθι:
1) ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ Χρυσοβαλάντη του Βασιλείου και της Φρειδερίκης, γεννηθέντα την 9-5-1984 στη Νέα Ιωνία,
2) ΜΑΡΚΟΥ Κασσιανή του Δημητρίου και της Ιωάννας, γεννηθείσα την 16-5-1982 στην Πάτρα,
3) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Βασίλειο του Χρήστου και της Λούλας, γεννηθέντα την 2-6-1989 στην Αθήνα,
4) ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γεώργιο του Ευθυμίου και της Γεωργίας, γεννηθέντα την 21-7-1981 στο Περιστέρι.
Σύμφωνα με την έρευνα των αστυνομικών, οι κατηγορούμενοι δρούσαν κυρίως τις πρωινές ώρες σε διάφορες περιοχές της Αττικής, κινούμενοι ανά ζεύγη με αυτοκίνητο. Επέλεγαν ως στόχους ηλικιωμένους και, με διάφορα προσχήματα, τους έπειθαν να επιβιβαστούν στο αυτοκίνητό τους και να τους συνοδεύσουν σε τράπεζες, ΑΤΜ ή στις κατοικίες τους.
Με αυτόν τον τρόπο αποσπούσαν χρήματα και κοσμήματα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αφαιρούσαν οι ίδιοι αντικείμενα αξίας από τα σπίτια.
Από την έρευνα των αστυνομικών εξιχνιάστηκαν 25 περιπτώσεις απατών και κλοπών, με το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης να ξεπερνά τα 125.000 ευρώ.
Από την έρευνα των αστυνομικών εξιχνιάστηκαν 25 περιπτώσεις απατών και κλοπών, με το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης να ξεπερνά τα 125.000 ευρώ.
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