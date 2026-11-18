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Τσιτσιπάς: Είναι καλό να έχεις κακές απόψεις, όταν ξεσπάω παθαίνω blackout - Τι είπε για τον πατέρα του και την ερωτική του ζωή
Τσιτσιπάς: Είναι καλό να έχεις κακές απόψεις, όταν ξεσπάω παθαίνω blackout - Τι είπε για τον πατέρα του και την ερωτική του ζωή
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δήλωσε αδικημένος και πικραμένος από τα ελληνικά media
Για την αντιμετώπισή του από τα media στην Ελλάδα, τη σχέση με τον πατέρα του, τις κοπέλες του σε σχέση με την οικογένειά του αλλά και τα ξεσπάσματά του στα κορτ μίλησε το βράδυ της Τρίτης ο Στέφανος Τσιτσιπάς.
Μιλώντας στον Γρηγόρη Αρναούτογλου ο Έλληνας τενίστας είπε «έχω αδικηθεί ορισμένες φορές στην Ελλάδα από όσα έχω δει. Υπήρχαν στιγμές που ένιωσα πικραμένος και αδικημένος και δεν άξιζα τέτοια μεταχείριση, αλλά ξέρω ότι δεν μπορείς να έχει το τέλειο image και τις καλύτερες απόψεις από όλους Για μένα και οι κακές απόψεις είναι καλό να υπάρχουν, γιατί δείχνουν την ανθρωπιά, γιατί δεν είμαστε τέλειοι».
Όσον αφορά τον πατέρα του, Απόστολο, ο Στέφανος Τσιτσιπάς είπε «του έχω ζητήσει συγγνώμη και το έχει κάνει και αυτός. Αγαπιόμαστε και μιλάμε καθημερινά στο τηλέφωνο, μου αρέσει η σχέση γιου-πατέρα χωρίς το τένις στη μέση. Έχουμε χτίσει κάτι καθαρό στη σχέση μας, το τένις είχε φτάσει να είναι τοξικό και για τους δύο μας. Δεν μπορούσαμε να τα βρούμε. Είχε φτάσει σε σημείο που ήταν δύσκολο».
«Πιστεύω ότι έχει να κάνει και με το ότι δεν έχεις φίλτρο όταν μιλάς με τον πατέρα σου. Αυτό δεν θα συνέβαινε ποτέ αν ήμουν μέρος σε ομαδικό άθλημα. Αν έπαιζα μπάσκετ ή ποδόσφαιρο δεν θα υπήρχε ποτέ στη ζωή μου αυτό το πράγμα» πρόσθεσε.
Εξομολογήθηκε, επίσης, ότι θα ήταν δύσκολο να έχει μια κοπέλα που δεν ξέρει τίποτα από τένις. «Θα είναι δύσκολο να καταλάβει τη ζωή μου. Μου έχει συμβεί με φίλο μου. Ένας φυσιολογικός άνθρωπος δεν θα καταλάβει αυτό που περνάνε» είπε. Υποστήριξε πάντως ότι δεν είναι καθόλου ζηλιάρης «αλλά μου έχει συμβεί να με ζηλεύουν. Για μένα με τη ζήλεια από έναν βαθμό και μετά, βλέπεις τον πραγματικό χαρακτήρα ενός ανθρώπου και πώς θα ήταν στα χειρότερά του».
Στο πλαίσιο αυτό αποκάλυψε ότι είναι πρόβλημα αν η σύντροφός του «δεν τα έχει καλά με τους γονείς μου. Για μένα είναι σημαντικό γιατί η οικογένεια μου είναι πάντα εκεί. Μου φέρνει ευχαρίστηση να το ξέρω ότι έχουν καλή σχέση με τη κοπέλα ή τη γυναίκα μου. Δεν είναι ότι η οικογένειά μου με περιτριγυρίζει συνέχεια, έχω τον δικό μου χώρο, αλλά μου αρέσει σαν ιδέα ότι τα έχει καλά η κοπέλα μου μαζί τους» για να προσθέσει με νόημα ότι «αυτή τη στιγμή είναι ακριβώς όλα όπως τα θέλω».
Μιλώντας στον Γρηγόρη Αρναούτογλου ο Έλληνας τενίστας είπε «έχω αδικηθεί ορισμένες φορές στην Ελλάδα από όσα έχω δει. Υπήρχαν στιγμές που ένιωσα πικραμένος και αδικημένος και δεν άξιζα τέτοια μεταχείριση, αλλά ξέρω ότι δεν μπορείς να έχει το τέλειο image και τις καλύτερες απόψεις από όλους Για μένα και οι κακές απόψεις είναι καλό να υπάρχουν, γιατί δείχνουν την ανθρωπιά, γιατί δεν είμαστε τέλειοι».
Όσον αφορά τον πατέρα του, Απόστολο, ο Στέφανος Τσιτσιπάς είπε «του έχω ζητήσει συγγνώμη και το έχει κάνει και αυτός. Αγαπιόμαστε και μιλάμε καθημερινά στο τηλέφωνο, μου αρέσει η σχέση γιου-πατέρα χωρίς το τένις στη μέση. Έχουμε χτίσει κάτι καθαρό στη σχέση μας, το τένις είχε φτάσει να είναι τοξικό και για τους δύο μας. Δεν μπορούσαμε να τα βρούμε. Είχε φτάσει σε σημείο που ήταν δύσκολο».
«Πιστεύω ότι έχει να κάνει και με το ότι δεν έχεις φίλτρο όταν μιλάς με τον πατέρα σου. Αυτό δεν θα συνέβαινε ποτέ αν ήμουν μέρος σε ομαδικό άθλημα. Αν έπαιζα μπάσκετ ή ποδόσφαιρο δεν θα υπήρχε ποτέ στη ζωή μου αυτό το πράγμα» πρόσθεσε.
Εξομολογήθηκε, επίσης, ότι θα ήταν δύσκολο να έχει μια κοπέλα που δεν ξέρει τίποτα από τένις. «Θα είναι δύσκολο να καταλάβει τη ζωή μου. Μου έχει συμβεί με φίλο μου. Ένας φυσιολογικός άνθρωπος δεν θα καταλάβει αυτό που περνάνε» είπε. Υποστήριξε πάντως ότι δεν είναι καθόλου ζηλιάρης «αλλά μου έχει συμβεί να με ζηλεύουν. Για μένα με τη ζήλεια από έναν βαθμό και μετά, βλέπεις τον πραγματικό χαρακτήρα ενός ανθρώπου και πώς θα ήταν στα χειρότερά του».
Στο πλαίσιο αυτό αποκάλυψε ότι είναι πρόβλημα αν η σύντροφός του «δεν τα έχει καλά με τους γονείς μου. Για μένα είναι σημαντικό γιατί η οικογένεια μου είναι πάντα εκεί. Μου φέρνει ευχαρίστηση να το ξέρω ότι έχουν καλή σχέση με τη κοπέλα ή τη γυναίκα μου. Δεν είναι ότι η οικογένειά μου με περιτριγυρίζει συνέχεια, έχω τον δικό μου χώρο, αλλά μου αρέσει σαν ιδέα ότι τα έχει καλά η κοπέλα μου μαζί τους» για να προσθέσει με νόημα ότι «αυτή τη στιγμή είναι ακριβώς όλα όπως τα θέλω».
Ερωτηθείς, τέλος, για τα κατά καιρούς ξεσπάσματά του κατά τη διάρκεια των αγώνων τένις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς είπε «όταν ξεσπάω δεν βλέπω τίποτα, είναι σαν να παθαίνω blackout. Είναι το χειρότερο για το άθλημα που κάνω το ότι δεν μπορώ να πω κάτι ή να ξεσπάσω επειδή οι κάμερες είναι πάνω μου».
Όπως είπε, πάντως, «όταν το βλέπω αυτό δεν μου αρέσει καθόλου σαν εικόνα, είναι πολλές φορές που έχω τύψεις ότι αυτό το πράγμα είναι και κακό για μένα και κακό για την οικογένειά μου και πολλές φορές εύχομαι μα ην είχε συμβεί. Εκείνη τη στιγμή έχεις το άγχος του αγώνα, των πόντων για να βελτιωθείς στο ranking και σαν παίχτης και βλέπεις ότι οι βελτιώσεις της προπόνησης δεν έρχονται στον αγώνα»
Όπως είπε, πάντως, «όταν το βλέπω αυτό δεν μου αρέσει καθόλου σαν εικόνα, είναι πολλές φορές που έχω τύψεις ότι αυτό το πράγμα είναι και κακό για μένα και κακό για την οικογένειά μου και πολλές φορές εύχομαι μα ην είχε συμβεί. Εκείνη τη στιγμή έχεις το άγχος του αγώνα, των πόντων για να βελτιωθείς στο ranking και σαν παίχτης και βλέπεις ότι οι βελτιώσεις της προπόνησης δεν έρχονται στον αγώνα»
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