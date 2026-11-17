Συγκινήθηκε η Μαρίνα Ψάλτη μιλώντας για τον Γιάννη Φέρτη: Ευτύχησα να είμαι 30 χρόνια με την αγάπη της ζωής μου
Συγκινήθηκε η Μαρίνα Ψάλτη μιλώντας για τον Γιάννη Φέρτη: Ευτύχησα να είμαι 30 χρόνια με την αγάπη της ζωής μου
Ο σπουδαίος ηθοποιός έφυγε από τη ζωή τον Απρίλιο του 2024, σε ηλικία 86 ετών
Μία αναφορά στον σύζυγό της Γιάννη Φέρτη που άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 86 ετών το 2024 έκανε η Μαρίνα Ψάλτη, επισημαίνοντας πως ευτύχησε να ζήσει 30 χρόνια με την αγάπη της ζωής της, δίχως να μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή της.
Η ίδια βρέθηκε την Τρίτη 17 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» όπου προβλήθηκε ένα βίντεο για την καλλιτεχνική της πορεία αλλά και την προσωπική της ζωή στο πλευρό του σπουδαίου ηθοποιού και αμέσως μετά ρωτήθηκε τι τίτλο θα έδινε στη σχέση τους, εάν γινόταν βιβλίο. «Αν ήταν βιβλίο αυτή η σχέση, θα είχε τίτλο “Αγάπη”», απάντησε.
Η Μαρίνα Ψάλτη στη συνέχεια εξομολογήθηκε πως δεν θέλει να μιλάει για την απώλεια του αγαπημένου τους, ωστόσο τόνισε πως υπήρξε τυχερή που βρέθηκε στο πλευρό του: «Εντάξει, αποφεύγω λίγο να μιλώ, αλλά ευτύχησα να είμαι 30 χρόνια με την αγάπη της ζωής μου. Ήμουν αρκετά μικρή, 29 χρονών, όταν γνωριστήκαμε και ήταν καλά και ευτυχισμένα χρόνια», είπε.
Δείτε το βίντεο
Ο Γιάννης Φέρτης, όπως είχε γίνει γνωστό, έπασχε από Αλτσχάιμερ. Σε συνέντευξή της στο «The 2night Show» τον Απρίλιο του 2025 η ηθοποιός είχε μιλήσει για τις επιπτώσεις που είχε στην ψυχική της υγεία η νόσος με την οποία είχε διαγνωστεί ο σύζυγός της: «Την κατάθλιψη την έπαθα λόγω της αρρώστιας του Γιάννη Φέρτη. Έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου. Είμαι τυχερή γιατί ήμασταν μαζί 30 χρόνια με την αγάπη της ζωής μου. Ζήσαμε πολύ ωραία. Αυτά τα κεφάλαια δεν κλείνουν, γιατί είναι όλη μου η ζωή. Υπάρχει με μια άλλη μορφή. Να μην κλείσουμε το κεφάλαιο Γιάννης Φέρτης, άστο να υπάρχει».
Όπως είχε αναφέρει, μέσα από τη δουλειά της κατάφερε να βρει ξανά τον εαυτό της: «Ο Άγιος Έρωτας που συμμετέχω ήταν ένα δώρο που με ανάγκασε να σηκωθώ, να λουστώ και να πάω στη δουλειά μου. Είναι 10 χρόνια. Δεν μπορούσα να το αντιμετωπίσω. Είχα μία ενεργητική κατάθλιψη και δεν μπορούσα να το αλλάξω. Έπρεπε να είμαι ενεργητική γιατί είχα την ευθύνη ενός ανθρώπου. Η δουλειά ήρθε τη στιγμή που τη χρειαζόμουν. Δεν το έδειχνα ότι είχα κατάθλιψη. Μόνο στους πολύ δικούς μου».
Η ίδια βρέθηκε την Τρίτη 17 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» όπου προβλήθηκε ένα βίντεο για την καλλιτεχνική της πορεία αλλά και την προσωπική της ζωή στο πλευρό του σπουδαίου ηθοποιού και αμέσως μετά ρωτήθηκε τι τίτλο θα έδινε στη σχέση τους, εάν γινόταν βιβλίο. «Αν ήταν βιβλίο αυτή η σχέση, θα είχε τίτλο “Αγάπη”», απάντησε.
Η Μαρίνα Ψάλτη στη συνέχεια εξομολογήθηκε πως δεν θέλει να μιλάει για την απώλεια του αγαπημένου τους, ωστόσο τόνισε πως υπήρξε τυχερή που βρέθηκε στο πλευρό του: «Εντάξει, αποφεύγω λίγο να μιλώ, αλλά ευτύχησα να είμαι 30 χρόνια με την αγάπη της ζωής μου. Ήμουν αρκετά μικρή, 29 χρονών, όταν γνωριστήκαμε και ήταν καλά και ευτυχισμένα χρόνια», είπε.
Δείτε το βίντεο
Ο Γιάννης Φέρτης, όπως είχε γίνει γνωστό, έπασχε από Αλτσχάιμερ. Σε συνέντευξή της στο «The 2night Show» τον Απρίλιο του 2025 η ηθοποιός είχε μιλήσει για τις επιπτώσεις που είχε στην ψυχική της υγεία η νόσος με την οποία είχε διαγνωστεί ο σύζυγός της: «Την κατάθλιψη την έπαθα λόγω της αρρώστιας του Γιάννη Φέρτη. Έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου. Είμαι τυχερή γιατί ήμασταν μαζί 30 χρόνια με την αγάπη της ζωής μου. Ζήσαμε πολύ ωραία. Αυτά τα κεφάλαια δεν κλείνουν, γιατί είναι όλη μου η ζωή. Υπάρχει με μια άλλη μορφή. Να μην κλείσουμε το κεφάλαιο Γιάννης Φέρτης, άστο να υπάρχει».
Όπως είχε αναφέρει, μέσα από τη δουλειά της κατάφερε να βρει ξανά τον εαυτό της: «Ο Άγιος Έρωτας που συμμετέχω ήταν ένα δώρο που με ανάγκασε να σηκωθώ, να λουστώ και να πάω στη δουλειά μου. Είναι 10 χρόνια. Δεν μπορούσα να το αντιμετωπίσω. Είχα μία ενεργητική κατάθλιψη και δεν μπορούσα να το αλλάξω. Έπρεπε να είμαι ενεργητική γιατί είχα την ευθύνη ενός ανθρώπου. Η δουλειά ήρθε τη στιγμή που τη χρειαζόμουν. Δεν το έδειχνα ότι είχα κατάθλιψη. Μόνο στους πολύ δικούς μου».
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