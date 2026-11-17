Κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ για την έκτη σεζόν του Only Murders in the Building: Ένα νέο μυστήριο με φόντο το Λονδίνο
Κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ για την έκτη σεζόν του Only Murders in the Building: Ένα νέο μυστήριο με φόντο το Λονδίνο
Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, το αγαπημένο τρίο πρέπει τώρα να κινηθεί στον κόσμο των κλασικών βρετανικών μυστηρίων δολοφονίας
Στη δημοσιότητα έδωσε το Hulu το επίσημο τρέιλερ για την έκτη σεζόν του «Only Murders in the Building». Στον νέο κύκλο της βραβευμένης με Emmy κωμικής σειράς επιστρέφουν η Σελένα Γκόμεζ, ο Στιβ Μάρτιν και ο Μάρτιν Σορτ, υποδυόμενοι τρεις ερασιτέχνες ερευνητές εγκλημάτων που παρουσιάζουν ένα δημοφιλές podcast.
Στο τρέιλερ, η Μέιμπελ, ο Όλιβερ και ο Τσαρλς συζητούν το ενδεχόμενο να επαναφέρουν το podcast τους, προκειμένου να ερευνήσουν τον μυστηριώδη θάνατο της Σίντα Κάνινγκ, ενώ βρίσκονται στην κηδεία της.
«Η Σίντα πέθανε αφήνοντας ένα χέρι στην πύλη μας», λέει η Μέιμπελ στην ντετέκτιβ Ντόνα Γουίλιαμς, την οποία υποδύεται η Ντα'Βάιν Τζόι Ράντολφ. «Είναι ξεκάθαρο ότι ήθελε τη βοήθειά μας», σχολιάζει ο Όλιβερ. «Πριν πεθάνει, βρισκόταν στο Λονδίνο», τους αποκαλύπτει η ντετέκτιβ. «Οπότε...». Συνδέοντας τα στοιχεία, η Μέιμπελ αναφωνεί ενθουσιασμένη: «Πάμε στο Λονδίνο!».
Ωστόσο, η νέα τους περιπέτεια δεν είναι τόσο ειδυλλιακή όσο φαίνεται, καθώς οι τρεις φίλοι σύντομα διαπιστώνουν ότι η κατάσταση στο Λονδίνο δεν διαφέρει και πολύ από όσα έχουν συνηθίσει στη Νέα Υόρκη.
Δείτε το τρέιλερ
Καθώς προχωρούν την έρευνά τους, ανακαλύπτουν ότι ανάμεσα στους βασικούς υπόπτους βρίσκονται μια δολοφόνος με βασιλικές διασυνδέσεις, την οποία υποδύεται η Νίκολα Κόγκλαν, αλλά και ένας ηθοποιός που πρωταγωνιστεί στη βρετανική εκδοχή της επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς «Brazzos» του Τσαρλς, τον οποίο ενσαρκώνει ο Μάρτιν Φρίμαν.
Η έκτη σεζόν του «Only Murders in the Building» ακολουθεί το απίθανο τρίο στην πιο δύσκολη υπόθεσή του μέχρι σήμερα: τη δολοφονία της Σίντα Κάνινγκ, την οποία υποδύεται η Τίνα Φέι. Η Σίντα ήταν η δημιουργός ενός podcast για πραγματικά εγκλήματα, η οποία είχε εμπνεύσει τους τρεις πρωταγωνιστές να ασχοληθούν με την εξιχνίαση δολοφονιών στο Αρκόνια, την πολυκατοικία της Νέας Υόρκης όπου κατοικούν.
Έχοντας μέχρι τώρα ερευνήσει αποκλειστικά δολοφονίες που συνδέονταν με το συγκεκριμένο κτίριο, η Μέιμπελ, ο Όλιβερ και ο Τσαρλς καλούνται αυτή τη φορά να ταξιδέψουν στο Λονδίνο για να εντοπίσουν τον δολοφόνο της γυναίκας που αποτέλεσε την έμπνευσή τους.
Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη: «Το αγαπημένο μας τρίο, που εξιχνιάζει εγκλήματα μέσα από το podcast του, πρέπει τώρα να κινηθεί στον κόσμο των κλασικών βρετανικών μυστηρίων δολοφονίας, συναντώντας μια εντελώς νέα ομάδα υπόπτων και ιδιαίτερα εκκεντρικών Άγγλων χαρακτήρων».
Η περιγραφή καταλήγει με ένα ερώτημα: «Θα καταφέρουν, όμως, να ακολουθήσουν τα βήματα της γυναίκας που τους ενέπνευσε να δημιουργήσουν το podcast τους, χωρίς η δική τους ιστορία να έχει την ίδια κατάληξη με τη δική της;».
Η νέα σεζόν του «Only Murders in the Building» θα κάνει πρεμιέρα στις 8 Δεκεμβρίου.
Στο τρέιλερ, η Μέιμπελ, ο Όλιβερ και ο Τσαρλς συζητούν το ενδεχόμενο να επαναφέρουν το podcast τους, προκειμένου να ερευνήσουν τον μυστηριώδη θάνατο της Σίντα Κάνινγκ, ενώ βρίσκονται στην κηδεία της.
«Η Σίντα πέθανε αφήνοντας ένα χέρι στην πύλη μας», λέει η Μέιμπελ στην ντετέκτιβ Ντόνα Γουίλιαμς, την οποία υποδύεται η Ντα'Βάιν Τζόι Ράντολφ. «Είναι ξεκάθαρο ότι ήθελε τη βοήθειά μας», σχολιάζει ο Όλιβερ. «Πριν πεθάνει, βρισκόταν στο Λονδίνο», τους αποκαλύπτει η ντετέκτιβ. «Οπότε...». Συνδέοντας τα στοιχεία, η Μέιμπελ αναφωνεί ενθουσιασμένη: «Πάμε στο Λονδίνο!».
Ωστόσο, η νέα τους περιπέτεια δεν είναι τόσο ειδυλλιακή όσο φαίνεται, καθώς οι τρεις φίλοι σύντομα διαπιστώνουν ότι η κατάσταση στο Λονδίνο δεν διαφέρει και πολύ από όσα έχουν συνηθίσει στη Νέα Υόρκη.
Δείτε το τρέιλερ
Καθώς προχωρούν την έρευνά τους, ανακαλύπτουν ότι ανάμεσα στους βασικούς υπόπτους βρίσκονται μια δολοφόνος με βασιλικές διασυνδέσεις, την οποία υποδύεται η Νίκολα Κόγκλαν, αλλά και ένας ηθοποιός που πρωταγωνιστεί στη βρετανική εκδοχή της επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς «Brazzos» του Τσαρλς, τον οποίο ενσαρκώνει ο Μάρτιν Φρίμαν.
Η έκτη σεζόν του «Only Murders in the Building» ακολουθεί το απίθανο τρίο στην πιο δύσκολη υπόθεσή του μέχρι σήμερα: τη δολοφονία της Σίντα Κάνινγκ, την οποία υποδύεται η Τίνα Φέι. Η Σίντα ήταν η δημιουργός ενός podcast για πραγματικά εγκλήματα, η οποία είχε εμπνεύσει τους τρεις πρωταγωνιστές να ασχοληθούν με την εξιχνίαση δολοφονιών στο Αρκόνια, την πολυκατοικία της Νέας Υόρκης όπου κατοικούν.
Το νέο μυστήριο δολοφονίας που τους οδηγεί στο Λονδίνο
Έχοντας μέχρι τώρα ερευνήσει αποκλειστικά δολοφονίες που συνδέονταν με το συγκεκριμένο κτίριο, η Μέιμπελ, ο Όλιβερ και ο Τσαρλς καλούνται αυτή τη φορά να ταξιδέψουν στο Λονδίνο για να εντοπίσουν τον δολοφόνο της γυναίκας που αποτέλεσε την έμπνευσή τους.
Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη: «Το αγαπημένο μας τρίο, που εξιχνιάζει εγκλήματα μέσα από το podcast του, πρέπει τώρα να κινηθεί στον κόσμο των κλασικών βρετανικών μυστηρίων δολοφονίας, συναντώντας μια εντελώς νέα ομάδα υπόπτων και ιδιαίτερα εκκεντρικών Άγγλων χαρακτήρων».
Η περιγραφή καταλήγει με ένα ερώτημα: «Θα καταφέρουν, όμως, να ακολουθήσουν τα βήματα της γυναίκας που τους ενέπνευσε να δημιουργήσουν το podcast τους, χωρίς η δική τους ιστορία να έχει την ίδια κατάληξη με τη δική της;».
Η νέα σεζόν του «Only Murders in the Building» θα κάνει πρεμιέρα στις 8 Δεκεμβρίου.
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