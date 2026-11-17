Στο πλευρό της Ντορέττας Παπαδημητρίου ο Γιώργος Γεροντιδάκης σε επαγγελματική της εμφάνιση: Όταν έρχεται να σε δει στη δουλειά σου
Στο πλευρό της Ντορέττας Παπαδημητρίου ο Γιώργος Γεροντιδάκης σε επαγγελματική της εμφάνιση: Όταν έρχεται να σε δει στη δουλειά σου
Η ηθοποιός δημοσίευσε ένα βίντεο που συνδυάζει την προσωπική και την επαγγελματική της ζωή
Μία στιγμή που συνδυάζει την προσωπική και την επαγγελματική της ζωή μοιράστηκε η Ντορέττα Παπαδημητρίου με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους, μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok.
Η ηθοποιός ανάρτησε πλάνα από το μουσικό πρότζεκτ που παρουσίασε πριν από λίγες ημέρες. Ανάμεσα σε αυτά ξεχώρισε η παρουσία του συντρόφου της, Γιώργου Γεροντιδάκη, ο οποίος βρέθηκε εκεί για να παρακολουθήσει την εμφάνισή της. Η Ντορέττα Παπαδημητρίου αναφέρθηκε στη στήριξη που της δείχνει με τη φράση «Όταν έρχεται να σε δει στη δουλειά σου».
Δείτε το βίντεο
Η ηθοποιός ανάρτησε πλάνα από το μουσικό πρότζεκτ που παρουσίασε πριν από λίγες ημέρες. Ανάμεσα σε αυτά ξεχώρισε η παρουσία του συντρόφου της, Γιώργου Γεροντιδάκη, ο οποίος βρέθηκε εκεί για να παρακολουθήσει την εμφάνισή της. Η Ντορέττα Παπαδημητρίου αναφέρθηκε στη στήριξη που της δείχνει με τη φράση «Όταν έρχεται να σε δει στη δουλειά σου».
Δείτε το βίντεο
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