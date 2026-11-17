Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια live μετάδοσης ενός Αμερικανού Influencer, ονόματι Baby Rich, όταν φανέρωσε κατά λάθος το ακριβές ποσό που είχε στον τραπεζικό του λογαριασμό.Το livestream είχε ξεκινήσει κανονικά, χωρίς τίποτα να προμηνύει όσα θα ακολουθούσαν. Κάποια στιγμή όμως, ενώ ο Baby Rich έδειχνε την οθόνη του, εμφανίστηκε κατά λάθος το υπόλοιπο του τραπεζικού του λογαριασμού, το οποίο έγινε ορατό σε όσους παρακολουθούσαν τη μετάδοση.Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, οι θεατές αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί και άρχισαν να κατακλύζουν το chat με σχόλια και αντιδράσεις. Το απρόοπτο προκάλεσε έντονη κινητικότητα στη ζωντανή συνομιλία. Όταν εκείνος συνειδητοποίησε το λάθος του, αντέδρασε άμεσα, επιλέγοντας να διακόψει απότομα τη ζωντανή μετάδοση, χωρίς να δώσει κάποια εξήγηση ή να αποχαιρετήσει τους θεατές του.Αν και το περιστατικό σημειώθηκε πριν από έναν περίπου χρόνο, το βίντεο τις τελευταίες ώρες αναπαράγεται εκ νέου στα μέσα κοινωνικής διτκύωσης, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές.