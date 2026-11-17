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Αμερικανός influencer αποκάλυψε κατά λάθος το... αμύθητο υπόλοιπο του τραπεζικού του λογαριασμού σε live μετάδοση, δείτε το βίντεο
Αμερικανός influencer αποκάλυψε κατά λάθος το... αμύθητο υπόλοιπο του τραπεζικού του λογαριασμού σε live μετάδοση, δείτε το βίντεο
Όταν o Baby Rich συνειδητοποίησε τι είχε γίνει, διέκοψε απότομα τη ζωντανή μετάδοση
Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια live μετάδοσης ενός Αμερικανού Influencer, ονόματι Baby Rich, όταν φανέρωσε κατά λάθος το ακριβές ποσό που είχε στον τραπεζικό του λογαριασμό.
Το livestream είχε ξεκινήσει κανονικά, χωρίς τίποτα να προμηνύει όσα θα ακολουθούσαν. Κάποια στιγμή όμως, ενώ ο Baby Rich έδειχνε την οθόνη του, εμφανίστηκε κατά λάθος το υπόλοιπο του τραπεζικού του λογαριασμού, το οποίο έγινε ορατό σε όσους παρακολουθούσαν τη μετάδοση.
Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, οι θεατές αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί και άρχισαν να κατακλύζουν το chat με σχόλια και αντιδράσεις. Το απρόοπτο προκάλεσε έντονη κινητικότητα στη ζωντανή συνομιλία. Όταν εκείνος συνειδητοποίησε το λάθος του, αντέδρασε άμεσα, επιλέγοντας να διακόψει απότομα τη ζωντανή μετάδοση, χωρίς να δώσει κάποια εξήγηση ή να αποχαιρετήσει τους θεατές του.
Αν και το περιστατικό σημειώθηκε πριν από έναν περίπου χρόνο, το βίντεο τις τελευταίες ώρες αναπαράγεται εκ νέου στα μέσα κοινωνικής διτκύωσης, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές.
Δείτε βίντεο
Το livestream είχε ξεκινήσει κανονικά, χωρίς τίποτα να προμηνύει όσα θα ακολουθούσαν. Κάποια στιγμή όμως, ενώ ο Baby Rich έδειχνε την οθόνη του, εμφανίστηκε κατά λάθος το υπόλοιπο του τραπεζικού του λογαριασμού, το οποίο έγινε ορατό σε όσους παρακολουθούσαν τη μετάδοση.
Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, οι θεατές αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί και άρχισαν να κατακλύζουν το chat με σχόλια και αντιδράσεις. Το απρόοπτο προκάλεσε έντονη κινητικότητα στη ζωντανή συνομιλία. Όταν εκείνος συνειδητοποίησε το λάθος του, αντέδρασε άμεσα, επιλέγοντας να διακόψει απότομα τη ζωντανή μετάδοση, χωρίς να δώσει κάποια εξήγηση ή να αποχαιρετήσει τους θεατές του.
Αν και το περιστατικό σημειώθηκε πριν από έναν περίπου χρόνο, το βίντεο τις τελευταίες ώρες αναπαράγεται εκ νέου στα μέσα κοινωνικής διτκύωσης, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές.
Δείτε βίντεο
🚨ULTIMA HORA: El streamer Baby Rich corta su directo de golpe tras filtrar por error el saldo real de su cuenta bancaria— Pronos (@pronos_io) November 17, 2026
En medio de un livestream que había empezado de forma normal, Baby Rich cometió un descuido que le costó caro. Mientras mostraba su pantalla o movía la… pic.twitter.com/UpXFO1abjC
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