Δημήτρης Αρβανίτης για Πέτρο Φιλιππίδη: Αν ζητήσει συγγνώμη, θα είμαι από τους πρώτους που θα τον δουν στο θέατρο
Δημήτρης Αρβανίτης για Πέτρο Φιλιππίδη: Αν ζητήσει συγγνώμη, θα είμαι από τους πρώτους που θα τον δουν στο θέατρο
«Όλοι κάνουμε λάθη, μεγάλα ή μικρά, μερικές φορές τα λάθη είναι τεράστια», τόνισε ο σκηνοθέτης
Μία συγγνώμη πρότεινε ο Δημήτρης Αρβανίτης να ζητήσει ο Πέτρος Φιλιππίδης, δηλώνοντας πως εάν απολογηθεί δημόσια, θα είναι από τους πρώτους που θα πάνε να τον δουν στο θέατρο εάν αποφασίσει ότι θα επιστρέψει.
Ο σκηνοθέτης υποστήριξε πως ο ηθοποιός ο οποίος έχει καταδικαστεί για δύο απόπειρες βιασμού και αθωώθηκε για την καταγγελία του βιασμού, δεν γίνεται να έχει κατηγορηθεί άδικα, ωστόσο θεωρεί πως εάν δείξει μεταμέλεια, ο κόσμος θα τον συγχωρήσει και θα τον ακολουθήσει στα επόμενα επαγγελματικά του βήματα.
Ο Δημήτρης Αρβανίτης είπε αρχικά: «Υπάρχει κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε, ότι αυτός ο άνθρωπος και οποιοσδήποτε έχει κατηγορηθεί ή έχει γίνει ή οτιδήποτε, κάποια ώρα θα γυρίσει. Επειδή ποτέ δεν ζήτησε συγγνώμη για τίποτα -γιατί δεν μπορεί όλα αυτά που τον κατηγορούν να μην έχει κάνει κάτι- είναι στη συνείδηση του κοινού, όπως είμαι εγώ αυτή τη στιγμή, φανερό ότι πρέπει να ζητήσει συγγνώμη» και πρόσθεσε: «Αν ζητήσει συγγνώμη, το κοινό θα πάει να τον ξαναδεί και η συγγνώμη είναι ανθρώπινη. Όλοι κάνουμε λάθη, μεγάλα ή μικρά. Μερικές φορές τα λάθη είναι τεράστια. Θα του πρότεινα μία συγγνώμη και πίσω από αυτή τη συγγνώμη να ξαναγυρίσει και θα είμαι από τους πρώτους που θα πάνε να τον δω».
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Ο σκηνοθέτης υποστήριξε πως ο ηθοποιός ο οποίος έχει καταδικαστεί για δύο απόπειρες βιασμού και αθωώθηκε για την καταγγελία του βιασμού, δεν γίνεται να έχει κατηγορηθεί άδικα, ωστόσο θεωρεί πως εάν δείξει μεταμέλεια, ο κόσμος θα τον συγχωρήσει και θα τον ακολουθήσει στα επόμενα επαγγελματικά του βήματα.
Ο Δημήτρης Αρβανίτης είπε αρχικά: «Υπάρχει κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε, ότι αυτός ο άνθρωπος και οποιοσδήποτε έχει κατηγορηθεί ή έχει γίνει ή οτιδήποτε, κάποια ώρα θα γυρίσει. Επειδή ποτέ δεν ζήτησε συγγνώμη για τίποτα -γιατί δεν μπορεί όλα αυτά που τον κατηγορούν να μην έχει κάνει κάτι- είναι στη συνείδηση του κοινού, όπως είμαι εγώ αυτή τη στιγμή, φανερό ότι πρέπει να ζητήσει συγγνώμη» και πρόσθεσε: «Αν ζητήσει συγγνώμη, το κοινό θα πάει να τον ξαναδεί και η συγγνώμη είναι ανθρώπινη. Όλοι κάνουμε λάθη, μεγάλα ή μικρά. Μερικές φορές τα λάθη είναι τεράστια. Θα του πρότεινα μία συγγνώμη και πίσω από αυτή τη συγγνώμη να ξαναγυρίσει και θα είμαι από τους πρώτους που θα πάνε να τον δω».
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