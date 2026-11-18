Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά εξεταστική για τα funds και βάζει στο κάδρο Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ: Πώς θα ψηφίσουν τα κόμματα, κρίσιμη η στάση των ανεξάρτητων
Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά εξεταστική για τα funds και βάζει στο κάδρο Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ: Πώς θα ψηφίσουν τα κόμματα, κρίσιμη η στάση των ανεξάρτητων
Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ που συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια εστιάζει σε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους για την είσοδο των funds και των servicers
Με στόχο να συγκεντρώσει 120 θετικές ψήφους εισέρχεται στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής προκειμένου να ερευνηθούν οι λόγοι για τους οποίους επιτράπηκε η είσοδος των funds και των servicers στην διαχείριση των «κόκκινων δανείων» αλλά και ο τρόπος λειτουργίας του μηχανισμού «Ηρακλής».
Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται πως εστιάζει σε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους καθορίζοντας με τον τρόπο αυτό και τις πολιτικές στοχεύεις της Κουμουνδούρου. Προφανής στόχος είναι ο έλεγχος των πεπραγμένων της σημερινής κυβέρνησης, με έμφαση στο θεσμικό πλαίσιο παροχής εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου «Ηρακλής» (ν. 4649/2019) και το πλαίσιο διαχειριστών και αγοραστών πιστώσεων (ν. 5072/2023).
Κεντρική επιδίωξη ωστόσο φαίνεται πως αποτελεί και η άσκηση πίεσης στα όμορα κόμματα της ΕΛΑΣ και του ΠΑΣΟΚ. Η πρόταση της Κουμουνδούρου ζητά πλήρη έλεγχο για τους λόγους που το ΠΑΣΟΚ άνοιξε το πρώτο «παραθυράκι» για την είσοδο των funds στην Ελλάδα το 2003 (ν. 3156/2003) αλλά και τις αιτίες που οδήγησαν την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα τον Δεκέμβριο του 2015 να μετατρέψει το «παράθυρο» σε επίσημη πόρτα εισόδου των servicers.
Πάντως, παρά το γεγονός ότι η πρόταση ζητά χρονικά και πολιτικά διευρυμένο έλεγχο, οι βουλευτές της Χαριλάου Τρικούπη και οι ανεξάρτητοι που οδεύουν προς την ΕΛΑΣ του Τσίπρα, προσανατολίζονται να την ψηφίσουν καθώς γνωρίζουν ότι σε διαφορετική περίπτωση θα κατηγορηθούν για απόπειρα συγκάλυψης ενδεχόμενων πολιτικών ευθυνών.
Η κυβερνητική πλειοψηφία έχει ως κεντρικό επιχείρημα τον πρόσφατο νόμο για την στήριξη και προστασία των συνεπών δανειοληπτών και την αυστηροποίηση του πλαισίου λειτουργίας των funds το οποίο προβλέπει υψηλά πρόστιμα έως και 5 εκατ ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι πολλές από τις διατάξεις του σχεδίου νόμου εγκρίθηκαν με ευρύτατη πλειοψηφία που έφτασε τα 227 υπέρ. Υπό αυτά τα δεδομένα η προσοχή στρέφεται στους 46 ανεξάρτητους εκ των οποίων οι 28 προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ ενώ αρκετοί οδεύουν προς το κόμμα Τσίπρα (Όλγα Γεροβασίλη, Πόπη Τσαπανίδου, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Κώστας Μπάρκας, Γιώργος Γαβρήλος, Αθηνά Λινού, Νάσος Ηλιόπουλος, Καλλιόπη Βέττα και Γιάννης Σαρακιώτης). Να σημειωθεί ότι για να «κλειδώσει» ο πήχης των 120 απαιτείται η θετική ψήφος από τουλάχιστον 25 «ανέστια» μέλη της εθνικής αντιπροσωπείας.
Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται πως εστιάζει σε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους καθορίζοντας με τον τρόπο αυτό και τις πολιτικές στοχεύεις της Κουμουνδούρου. Προφανής στόχος είναι ο έλεγχος των πεπραγμένων της σημερινής κυβέρνησης, με έμφαση στο θεσμικό πλαίσιο παροχής εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου «Ηρακλής» (ν. 4649/2019) και το πλαίσιο διαχειριστών και αγοραστών πιστώσεων (ν. 5072/2023).
Κεντρική επιδίωξη ωστόσο φαίνεται πως αποτελεί και η άσκηση πίεσης στα όμορα κόμματα της ΕΛΑΣ και του ΠΑΣΟΚ. Η πρόταση της Κουμουνδούρου ζητά πλήρη έλεγχο για τους λόγους που το ΠΑΣΟΚ άνοιξε το πρώτο «παραθυράκι» για την είσοδο των funds στην Ελλάδα το 2003 (ν. 3156/2003) αλλά και τις αιτίες που οδήγησαν την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα τον Δεκέμβριο του 2015 να μετατρέψει το «παράθυρο» σε επίσημη πόρτα εισόδου των servicers.
Πάντως, παρά το γεγονός ότι η πρόταση ζητά χρονικά και πολιτικά διευρυμένο έλεγχο, οι βουλευτές της Χαριλάου Τρικούπη και οι ανεξάρτητοι που οδεύουν προς την ΕΛΑΣ του Τσίπρα, προσανατολίζονται να την ψηφίσουν καθώς γνωρίζουν ότι σε διαφορετική περίπτωση θα κατηγορηθούν για απόπειρα συγκάλυψης ενδεχόμενων πολιτικών ευθυνών.
Τα προγνωστικάΣύμφωνα με πληροφορίες υπέρ της διενέργειας εξεταστικής αναμένεται να ψηφίσει το σύνολο των Κοινοβουλευτικών Ομάδων της αντιπολίτευσης συγκεντρώνοντας 95 θετικές ψήφους ενώ η Νέα Δημοκρατία προσανατολίζεται στο «παρών».
Η κυβερνητική πλειοψηφία έχει ως κεντρικό επιχείρημα τον πρόσφατο νόμο για την στήριξη και προστασία των συνεπών δανειοληπτών και την αυστηροποίηση του πλαισίου λειτουργίας των funds το οποίο προβλέπει υψηλά πρόστιμα έως και 5 εκατ ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι πολλές από τις διατάξεις του σχεδίου νόμου εγκρίθηκαν με ευρύτατη πλειοψηφία που έφτασε τα 227 υπέρ. Υπό αυτά τα δεδομένα η προσοχή στρέφεται στους 46 ανεξάρτητους εκ των οποίων οι 28 προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ ενώ αρκετοί οδεύουν προς το κόμμα Τσίπρα (Όλγα Γεροβασίλη, Πόπη Τσαπανίδου, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Κώστας Μπάρκας, Γιώργος Γαβρήλος, Αθηνά Λινού, Νάσος Ηλιόπουλος, Καλλιόπη Βέττα και Γιάννης Σαρακιώτης). Να σημειωθεί ότι για να «κλειδώσει» ο πήχης των 120 απαιτείται η θετική ψήφος από τουλάχιστον 25 «ανέστια» μέλη της εθνικής αντιπροσωπείας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα