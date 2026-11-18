EuroLeague: Στην κορυφή ο Ολυμπιακός με buzzer beater του Τζόσεφ, δεύτερη σερί ήττα του Παναθηναϊκού, διπλό πρωτιάς της Βαλένθια στο Βελιγράδι, δείτε βίντεο
EuroLeague: Στην κορυφή ο Ολυμπιακός με buzzer beater του Τζόσεφ, δεύτερη σερί ήττα του Παναθηναϊκού, διπλό πρωτιάς της Βαλένθια στο Βελιγράδι, δείτε βίντεο
Οι ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 97-95 της Μακάμπι στην Κύπρο, οι πράσινοι έχασαν 84-79 από τη Βίρτους στη Μπολόνια – Νίκες για Βαλένθια, Φενέρμπαχτσε, Ζαλγκίρις, Παρί, Ντουμπάι, Χάποελ και Αρμάνι
Με ένα απίθανο τρίποντο του Κόρι Τζόσεφ στην εκπνοή της παράτασης, ο Ολυμπιακός λύγισε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ με 97-95 και ανέβηκε στο 9-3, παραμένοντας στην κορυφή της EuroLeague μαζί με τη Βαλένθια, η οποία πέρασε από την έδρα της Παρτιζάν με 76-64. Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε 84-79 από τη Βίρτους Μπολόνια, υποχώρησε στο 8-4 και έχασε έδαφος στη μάχη της πρώτης θέσης.
Στο ίδιο ρεκόρ ανέβηκαν η Φενέρμπαχτσε, που συνέτριψε τη Βιλερμπάν με 115-81, η Ζαλγκίρις, που επικράτησε 117-114 της Μπάγερν στην παράταση, και η Ντουμπάι, μετά το 80-75 επί της Εφές, ενώ η Μπαρτσελόνα έμεινε επίσης στο 8-4 μετά την εντός έδρας ήττα της με 89-86 από την Παρί.
Την ένατη αγωνιστική αναμέτρηση της βραδιάς συμπλήρωσαν οι νίκες της Χάποελ Τελ Αβίβ επί της Μπασκόνια (85-82) και της Αρμάνι επί του Ερυθρού Αστέρα (91-77), με τη 12η αγωνιστική να ολοκληρώνεται την Τετάρτη (18/11).
Ο Ολυμπιακός έκανε τους φιλάθλους του να... καρδιοχτυπήσουν, μέχρι να ευστοχήσει ο Κόρι Τζόσεφ σε τρίποντο στην εκπνοή της παράτασης από την κορυφή, για να πάρει τη νίκη, με 97-95, απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, στο «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού, για την 12η αγωνιστική της Euroleague.
Καρδιά, τύχη και μεγάλα σουτ που... θα μείνουν στην Ιστορία (!) από τον Πρωταθλητή Ευρώπης, απέτρεψαν μία νίκη με ανατροπή για την ομάδα του Όντεντ Κάτας.
Στην εκπνοή της κανονικής περιόδου, ο Σάσα Βεζένκοφ των 37 πόντων και των 9 ριμπάουντ είχε πετύχει τρίποντο σε νεκρό χρόνο, φάση που θα ψηφιστεί ως η κορυφαία φάση της 12ης αγωνιστικής, από το κέντρο του γηπέδου, στην επαναφορά, κι ενώ απέμεναν 1,4΄΄ για να εκδηλώσει επίθεση η ομάδα του Πειραιά.
Ο Ολυμπιακός που είχε προηγηθεί ακόμη και με +15 (34-49) στο 19ο λεπτό, έκανε τα εύκολα... δύσκολα. Από κακές επιλογές, δικά του λάθη (17) και το ένα χαμένο αμυντικό ριμπάουντ (43 - 29 ήταν τα ριμπάουντ για Μακάμπι και Ολυμπιακό αντίστοιχα) μετά το άλλο επέτρεψε στην Μακάμπι αρχικά να ισοφαρίσει (61-61) και να προηγηθεί και με +6 (67-61) από τρίποντα των Ουάλας και Κλαρκ Ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ πέτυχε δύο τρίποντα (67-64 και 69-67) που ξανάβαλαν στο ματς τον Πρωταθλητή Ευρώπης. Κι ενώ ο Φουρνιέ έκανε λάθη, ο Βεζένκοφ ήταν σταθερά «παρών», απαντώντας στους Σόρκιν και Κόλσον που είχαν δώσει και πάλι αέρα 7 πόντων (76-69) στους Ισραηλινούς, στα 4:23΄΄ πριν την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου. Ο Βούλγαρος διεθνής, με 6 δικούς του πόντους, ένα δίποντο του Τζόσεφ και βολές του Χολ έφεραν τον Ολυμπιακό στο -3 (82-79) με 8΄΄ ν’ απομένουν. Ο Γιαμ Μάνταρ αστόχησε σε τρίποντο και ο Βεζένκοφ... έκανε το απίστευτο μετά το τάιμ άουτ στέλνοντας σε έξτρα πεντάλεπτο το ματς.
Ο Βεζένκοφ ευστόχησε σε τρίποντο και με την έναρξη της παράτασης (82-85), απάντησε έξω από τα 6.75 και στο τρίποντο του Ουάλας (85-88), αλλά ήταν ο Κόλσον που θα ευστοχούσε και πάλι για τη Μακάμπι σε σουτ τριών πόντων (88-88), 3:24΄΄ πριν ολοκληρωθεί η παράταση. Με μία βολή από Βεζένκοφ και μία από τον Φουρνιέ, ο Ολυμπιακός προσπέρασε (88-90), ο Χόαρντ ισοφάρισε σε 90-90, Μπρίσετ από το 3ο φάουλ του Βεζένκοφ έκανε το 92-90, στα 1:20΄΄ για να έχει 1/2 ο Βεζένκοφ μετά από φάουλ του Χόαρντ (92-91), στα 1:08΄΄ πριν τη λήξη της παράτασης. Όταν ο Κίτον Ουάλας ευστόχησε στο 4ο τρίποντό του (4/8) στο παιχνίδι, στα 28΄΄ πριν τη λήξη, το 95-91, φάνηκε πως θα οδηγούσε τη Μακάμπι στη νίκη. Όμως, ο Φουρνιέ πέτυχε ένα τεράστιο τρίποντο στα 15΄΄ (95-94), ο Τζίμι Κλαρκ έκανε λάθος και ο Ολυμπιακός είχε την τελευταία επίθεση... με τον Κόρι Τζόσεφ να είναι ο... ήρωας των «ερυθρόλευκων» με το τεράστιο τρίποντο νίκης που πέτυχε, για το τελικό 95-97.
Ο Φουρνιέ τέλειωσε το ματς με 16 πόντους (5/9 τρίποντα), 5 ασίστ αλλά και 7 λάθη. Ο Τζόσεφ έδωσε στον Ολυμπιακό 14 πόντους (4/7 τρίποντα) εκ των οποίων το τρίποντο της νίκης και 5 ασίστ. Από 6 ασίστ είχαν οι Ουόρντ και Μίλερ-ΜακΙντάιρ.
Στο ίδιο ρεκόρ ανέβηκαν η Φενέρμπαχτσε, που συνέτριψε τη Βιλερμπάν με 115-81, η Ζαλγκίρις, που επικράτησε 117-114 της Μπάγερν στην παράταση, και η Ντουμπάι, μετά το 80-75 επί της Εφές, ενώ η Μπαρτσελόνα έμεινε επίσης στο 8-4 μετά την εντός έδρας ήττα της με 89-86 από την Παρί.
Την ένατη αγωνιστική αναμέτρηση της βραδιάς συμπλήρωσαν οι νίκες της Χάποελ Τελ Αβίβ επί της Μπασκόνια (85-82) και της Αρμάνι επί του Ερυθρού Αστέρα (91-77), με τη 12η αγωνιστική να ολοκληρώνεται την Τετάρτη (18/11).
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 95-97: Δύο απίθανα τρίποντα και νίκη στην εκπνοή
Ο Ολυμπιακός έκανε τους φιλάθλους του να... καρδιοχτυπήσουν, μέχρι να ευστοχήσει ο Κόρι Τζόσεφ σε τρίποντο στην εκπνοή της παράτασης από την κορυφή, για να πάρει τη νίκη, με 97-95, απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, στο «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού, για την 12η αγωνιστική της Euroleague.
Καρδιά, τύχη και μεγάλα σουτ που... θα μείνουν στην Ιστορία (!) από τον Πρωταθλητή Ευρώπης, απέτρεψαν μία νίκη με ανατροπή για την ομάδα του Όντεντ Κάτας.
Στην εκπνοή της κανονικής περιόδου, ο Σάσα Βεζένκοφ των 37 πόντων και των 9 ριμπάουντ είχε πετύχει τρίποντο σε νεκρό χρόνο, φάση που θα ψηφιστεί ως η κορυφαία φάση της 12ης αγωνιστικής, από το κέντρο του γηπέδου, στην επαναφορά, κι ενώ απέμεναν 1,4΄΄ για να εκδηλώσει επίθεση η ομάδα του Πειραιά.
Ο Ολυμπιακός που είχε προηγηθεί ακόμη και με +15 (34-49) στο 19ο λεπτό, έκανε τα εύκολα... δύσκολα. Από κακές επιλογές, δικά του λάθη (17) και το ένα χαμένο αμυντικό ριμπάουντ (43 - 29 ήταν τα ριμπάουντ για Μακάμπι και Ολυμπιακό αντίστοιχα) μετά το άλλο επέτρεψε στην Μακάμπι αρχικά να ισοφαρίσει (61-61) και να προηγηθεί και με +6 (67-61) από τρίποντα των Ουάλας και Κλαρκ Ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ πέτυχε δύο τρίποντα (67-64 και 69-67) που ξανάβαλαν στο ματς τον Πρωταθλητή Ευρώπης. Κι ενώ ο Φουρνιέ έκανε λάθη, ο Βεζένκοφ ήταν σταθερά «παρών», απαντώντας στους Σόρκιν και Κόλσον που είχαν δώσει και πάλι αέρα 7 πόντων (76-69) στους Ισραηλινούς, στα 4:23΄΄ πριν την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου. Ο Βούλγαρος διεθνής, με 6 δικούς του πόντους, ένα δίποντο του Τζόσεφ και βολές του Χολ έφεραν τον Ολυμπιακό στο -3 (82-79) με 8΄΄ ν’ απομένουν. Ο Γιαμ Μάνταρ αστόχησε σε τρίποντο και ο Βεζένκοφ... έκανε το απίστευτο μετά το τάιμ άουτ στέλνοντας σε έξτρα πεντάλεπτο το ματς.
Ο Βεζένκοφ ευστόχησε σε τρίποντο και με την έναρξη της παράτασης (82-85), απάντησε έξω από τα 6.75 και στο τρίποντο του Ουάλας (85-88), αλλά ήταν ο Κόλσον που θα ευστοχούσε και πάλι για τη Μακάμπι σε σουτ τριών πόντων (88-88), 3:24΄΄ πριν ολοκληρωθεί η παράταση. Με μία βολή από Βεζένκοφ και μία από τον Φουρνιέ, ο Ολυμπιακός προσπέρασε (88-90), ο Χόαρντ ισοφάρισε σε 90-90, Μπρίσετ από το 3ο φάουλ του Βεζένκοφ έκανε το 92-90, στα 1:20΄΄ για να έχει 1/2 ο Βεζένκοφ μετά από φάουλ του Χόαρντ (92-91), στα 1:08΄΄ πριν τη λήξη της παράτασης. Όταν ο Κίτον Ουάλας ευστόχησε στο 4ο τρίποντό του (4/8) στο παιχνίδι, στα 28΄΄ πριν τη λήξη, το 95-91, φάνηκε πως θα οδηγούσε τη Μακάμπι στη νίκη. Όμως, ο Φουρνιέ πέτυχε ένα τεράστιο τρίποντο στα 15΄΄ (95-94), ο Τζίμι Κλαρκ έκανε λάθος και ο Ολυμπιακός είχε την τελευταία επίθεση... με τον Κόρι Τζόσεφ να είναι ο... ήρωας των «ερυθρόλευκων» με το τεράστιο τρίποντο νίκης που πέτυχε, για το τελικό 95-97.
Ο Φουρνιέ τέλειωσε το ματς με 16 πόντους (5/9 τρίποντα), 5 ασίστ αλλά και 7 λάθη. Ο Τζόσεφ έδωσε στον Ολυμπιακό 14 πόντους (4/7 τρίποντα) εκ των οποίων το τρίποντο της νίκης και 5 ασίστ. Από 6 ασίστ είχαν οι Ουόρντ και Μίλερ-ΜακΙντάιρ.
Αυτή ήταν η 9η νίκη του Ολυμπιακού σε 12 αγώνες στη Euroleague, αποτέλεσμα που τον διατηρεί στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.
Ο Ολυμπιακός εκτός από τον Ζαν Μοντέρο, δεν είχε και τους Νίκολα Μιλουτίνοφ και Τάιλερ Ντόρσεϊ.
Στο 3-9 υποχώρησε η Μακάμπι Τελ Αβίβ που είχε σε εξαιρετική ημέρα τους Κίτον Ουάλας (18 με 4/10 τρίποντα) και Τζίμι Κλαρκ (15 πόντοι, 7 ασίστ και 5 ριμπάουντ), αλλά και τρεις ακόμη διψήφιους (Μαντάρ, Τάις και Κόλσον).
Τα δεκάλεπτα: 18-28, 36-49, 54-61, 82-82 (κ.α.), 95-97 παρ.
Τα επιθετικά ριμπάουντ (10 έναντι 17) αποτέλεσαν «Αχίλλειο πτέρνα» για τον Παναθηναϊκό στην Μπολόνια, με τη Βίρτους να κάμπτει και την αντίσταση των «πράσινων» μετά τον Ολυμπιακό. Το «τριφύλλι» ηττήθηκε 84-79 από τους Ιταλούς, για την 12η αγωνιστική της Euroleague και με το δεύτερο διαδοχικό στραβοπάτημα του «έπεσε» από την κορυφή της βαθμολογίας με ρεκόρ 8-4. Στον αντίποδα, η Βίρτους έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί των πέντε ηττών, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 5-7.
Η γραμμή ψηλών του Παναθηναϊκού στάθηκε κατώτερη των περιστάσεων και απόψε, με τη Βίρτους να κυριαρχεί στους... αιθέρες, να κάνει την ανατροπή στην τρίτη περίοδο και να αντέχει σε κάθε προσπάθεια αντεπίθεσης των άστοχων, κυρίως από τα 6,75 (8/26 τρίποντα), «πράσινων», που μέτρησαν και 13 λάθη!
Χαρακτηριστικό παράδειγμα της χαμένης μάχης των επιθετικών ριμπάουντ, ήταν εκείνο που κέρδισε ο Μουρ μετά από άστοχο τρίποντο του Φρέζιερ στο τελευταίο λεπτό, μετατρέποντας το σε καλάθι του Καρ, με το οποίο οι Ιταλοί μπήκαν σε τροχιά νίκης (81-77 στα 37΄΄ για τη λήξη).
Ο Κέντρικ Ναν οδήγησε την επίθεση του Παναθηναϊκού με 18 πόντους, αλλά 2/7 τρίποντα και 4 λάθη, ενώ εκτός... φόρμας ήταν ο Σιλβέν Φρανσίσκο (10π., 1/7τρ., 3 λάθη). Ο αρχηγός του «τριφυλλιού», Κώστας Σλούκας, προσπάθησε με ένα ξέσπασμα του στην αρχή της τέταρτης περιόδου, όταν σημείωσε 8 σερί πόντους (από τους 10 που είχε στο ματς συνολικά), να συμπαρασύρει τους συμπαίκτες του, αλλά μάταια...
Από τους Ιταλούς, Ντιούφ και Ντιαρά σημείωσαν από 15 πόντους, ενώ από 10 μέτρησαν οι Φρέζιερ, Κοκίλα και 11 ο Μπέλο, ο οποίος συμπλήρωσε τη... διψήφια πεντάδα της ομάδας του Άλεξ Μουμπρού.
Τα δεκάλεπτα: 19-20, 40-43, 60-56, 84-79
Η Βαλένθια ένιωθε «καυτή» την «ανάσα» της Παρτιζάν για 30΄ λεπτά στο Βελιγράδι. Έτσι, στο ξεκίνημα της 4ης περιόδου, έτρεξε σερί 1-9 και πήρε τη διαφορά που χρειαζόταν για να φτάσει στη νίκη 76-64 στο Βελιγράδι και να παραμείνει στην κορυφή της Euroleague με 9-3. Οι Σέρβοι βρίσκονται εκτός πρώτης δεκάδας με 6-6.
Παρότι το ματς πήγαινε πόντο-πόντο μέχρι το 30΄, οι γηπεδούχοι δεν είχαν καταφέρει ποτέ να πάρουν προβάδισμα με εξαίρεση το 38-36 στο 24΄. Από το 43-50 στο 28΄ κατάφεραν ξανά να μειώσουν τη διαφορά στο ελάχιστο (51-52) όμως στην τελική επίθεση της Βαλένθια στην βρήκαν απάντηση και έτσι οι Ισπανοί έφυγαν νικητές με κορυφαίους τους Κάμερον Τέιλορ (15π., 3/6 τρίποντα) και Τι Τζέι Σορτς (12π., 6ρ.). Ο Κάρλικ Τζόουνς με 21π. και 28 στην αξιολόγηση ήταν ο καλύτερος της Παρτιζάν.
Τα δεκάλεπτα: 13-16, 34-36, 51-52, 64-76
Σε ένα απ’ τα καλύτερα παιχνίδια της εφετινής Euroleague, η Ζαλγκίρις κατάφερε να «λυγίσει» την Μπάγερν Μονάχου με 117-114 στην παράταση (101-101 η κανονική διάρκεια) στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής και σημείωσε την 6η σερί νίκη της, που βελτίωσε το ρεκόρ της σε 8-4.
Η Μπάγερν είχε σε τρομερή βραδιά τους Γιοχάνες Τίμαν (33π., 4/6τρίπ., 8 κερδισμένα φάουλ) και Ντουέιν Ουάσινγκτον (27π., 4/6τρίπ.), όμως εκείνος που έκανε τη... διαφορά στον αγώνα ήταν ο Κάρσεν Έντουαρντς, ο οποίος «έγραψε» 32 πόντους (4/11τρίπ, 4 ασίστ), σημειώνοντας το καλάθι που έστειλε το παιχνίδι στην παράταση, 6 δέκατα του δευτερολέπτου πριν απ’ το φινάλε.
Ο Έντουαρντς είχε άλλους 8 πόντους στο έξτρα πεντάλεπτο και ήταν εκείνος που «σφράγισε» τη νίκη της Ζαλγκίρις, η οποία «κυνηγούσε» σ’ όλο το ματς την Μπάγερν, αλλά είχε την ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία για να φτάσει στη νίκη.
Τα δεκάλεπτα: 19-25, 50-57, 78-79, 101-101, 117-114 (παρ.)
Με τον Σέιν Λάρκιν να κάνει... πράγματα και θαύματα (25π., 6/7 τρίπ.) σε μόλις 15’30’’, η Φενερμπαχτσέ άφησε πίσω της την «σκληρή» ήττα της περασμένης εβδομάδας στο Παρίσι και υπέταξε πολύ εύκολα στην έδρα της τη Βιλερμπάν με 115-81 για την 12η αγωνιστική της Euroleague, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 8-4.
Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους διατήρησε το αήττητό της στο «σπίτι» της (7-0 ρεκόρ) κι εξασφάλισε τη νίκη της απ’ το πρώτο δεκάλεπτο, όταν πάτησε «γκάζι» κι εξαφανίστηκε απ’ το... οπτικό πεδίο της Βιλερμπάν με το εντυπωσιακό 32-12.
Η τουρκική ομάδα, που είχε καταπληκτικό ποσοστό έξω απ’ τα 6,75μ. (22/36, 61,1%), ανέβασε ακόμη περισσότερο «στροφές» στο δεύτερο ημίχρονο (έπιασε νταμπλ-νταμπλ σ’ αυτό το διάστημα ο Τζόνι Τζουζαν με 15π., 10ρ.) κι έφτασε με μία εμφατική επικράτηση, οδηγώντας τη Βιλερμπάν στην τρίτη σερί ήττα της (4-8), σ’ ένα ματς όπου ο Γιασικεβίτσιους μοίρασε υποδειγματικά το χρόνο και στους 12 παίκτες του.
Τα δεκάλεπτα: 32-12, 54-39, 89-61, 115-81
Την όγδοη νίκη της σε 12 αναμετρήσεις στη EuroLeague πανηγύρισε η Ντουμπάι, η οποία επικράτησε με 80-75 της φιλοξενούμενης Αναντολού Εφές. Μεγάλος πρωταγωνιστής των νικητών ήταν ο Εμφιόντου Καμπενγκέλε, ο οποίος πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση με 18 πόντους και ισάριθμα ριμπάουντ, καταγράφοντας νταμπλ νταμπλ. Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ ανέβηκε στο 8-4, ενώ η τουρκική ομάδα υποχώρησε στο 5-7.
Η Εφές ξεκίνησε καλύτερα και έκλεισε την πρώτη περίοδο στο +8 (15-23), όμως η Ντουμπάι αντέδρασε στο δεύτερο δεκάλεπτο, παίρνοντας το προβάδισμα στο ημίχρονο (42-40). Οι γηπεδούχοι διατήρησαν τον έλεγχο στην τρίτη περίοδο (59-55) και, παρά την πίεση των φιλοξενούμενων στο φινάλε, κράτησαν τη νίκη.
Τα δεκάλεπτα: 15-23, 42-40, 59-55, 80-75
Πέμπτη συνεχόμενη νίκη με εκπληκτικό μπάσκετ από την Παρί, που «άλωσε» το «Παλάου Μπλαουγκράνα» και νίκησε 89-86 τη Μπαρτσελόνα με τρίποντο του Ιφί στα τελευταία δευτερόλεπτα. Έτσι οι Γάλλοι που είχαν ξεκινήσει τη σεζόν με 1-6, έφτασαν στο 6-6, έχοντας κερδίσει τέσσερια συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια, ενώ οι Καταλανοί γνώρισαν την 4η ήττα τους.
Η Παρί μπήκε δυνατά στο ματς και προηγήθηκε με +11 (25-16 στο 15΄). Όταν όμως η Μπαρτσελόνα αντέδρασε με 16-0 σερί και πέρασε μπροστά 42-35 στο 18΄ όλοι πίστεψαν ότι θα είναι το απόλυτο «αφεντικό» της αναμέτρησης. Όχι, όμως, και οι παίκτες του Μαξίμ Λεφέβρ που διεκδίκησαν τη νίκη και την πήραν με τον Ιφί να κάνει... θαύματα (25π., 5/12 τρίποντα, 8ασ.). Φοβερό ματς για τον Μπαλτσερόφσκι της Μπαρτσελόνα (17π., 6/6 δίποντα και 7ρ.) αλλά δεν ήταν αρκετό.
Τα δεκάλεπτα: 20-24, 46-43, 69-68, 86-89
Πάλεψε με όλες της τις δυνάμεις η Μπασκόνια (1-11) για να αποφύγει μια νέα ήττα, όμως στο τέλος «μίλησε» η ποιότητα της Χάποελ Τελ Αβίβ (7-5) που πέρασε από τη Βιτόρια με νίκη 85-82. Τα πάντα κρίθηκαν στην τελευταία περίοδο, όταν οι φιλοξενούμενοι του Δημήτρη Ιτούδη περιόρισαν στους μόλις 11 πόντους τους Βάσκους, οι οποίοι στο 30΄ ήταν μπροστά 71-64. Κλειδί για τη Χάποελ η πολυφωνία (Μπράιαντ 15, Οντιάσε 16, Μίτσιτς 14, Οτούρου 12, Λεντέι 11) ενώ μεγάλο ματς έκανε για τη Μπασκόνια ο Βόσνιος Καμένιας με 12π., 12ρ.
Τα δεκάλεπτα: 33-26, 48-44, 71-64, 82-85
Με αμυντικό ρεσιτάλ στο β΄ ημίχρονο, η Αρμάνι κατάφερε να πετύχει μόλις τη δεύτερη νίκη της (2-10) στην Euroleague, επικρατώντας 91-77 του Ερυθρού Αστερα (7-5) στο Μιλάνο. Μετά από ένα πρώτο ημίχρονο μοιρασμενο, με τους φιλοξενούμενους να πατάνε καλύτερα στο παρκέ, οι παίκτες του Λούκα Μπάνκι μπήκαν αποφασισμένοι στις δύο τελευταίες περιόδους, επέτρεψαν μόλις 25 πόντους στο διάστημα 20-35 και διαμόρφωσαν διαφορά ασφαλείας 78-67, πέντε λεπτά πριν από το τέλος. Οι Σέρβοι δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν...
Πέντε παίκτες της Αρμάνι (Μπερνέλ 12, Τόμπσον 12, Ράιτ 10, Μπολμάρο 15 και Πίτερς 10) είχαν διψήφιο αριθμό πόντων ενώ από 9 πέτυχαν οι Χολ, Μάθιους. Ο Κάρτερ είχε 21π. για τον Αστέρα.
Τα δεκάλεπτα: 26-20, 42-44 , 66-61, 91-77
Η 12η αγωνιστική
Τρίτη (17/11)
Ντουμπάι BC - Αναντολού Εφές 80-75
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός 95-97
Ζάλγκιρις - Μπάγερν 117-114
Φενέρμπαχτσε - Βιλερμπάν 115-81
Μπαρτσελόνα - Παρί 86-89
Αρμάνι Μιλάνο - Ερυρθός Αστέρας 91-77
Μπασκόνια - Χάποελ Τελ Αβίβ 82-85
Παρτίζαν - Βαλένθια 64-76
Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός 84-79
Τετάρτη (18/11)
19:00 Μπεσίκτας - Ρεάλ Μαδρίτης
Η Βαθμολογία
Βαλένθια 9-3
Ολυμπιακός 9-3
Παναθηναϊκός 8-4
Φενέρμπαχτσε 8-4
Ζάλγκιρις 8-4
Μπαρτσελόνα 8-4
Ντουμπάι 8-4
Ρεάλ Μαδρίτης 7-4
Ερυθρός Αστέρας 7-5
Χάποελ Τελ Αβίβ 7-5
Παρτίζαν 6-6
Παρί 6-6
Μπεσίκτας 5-6
Εφές 5-7
Βίρτους Μπολόνια 5-7
Βιλερμπάν 4-8
Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-9
Μπάγερν Μονάχου 3-9
Αρμάνι Μιλάνο 2-10
Μπασκόνια 1-11
Η επόμενη αγωνιστική (13η)
Πέμπτη (19/11)
19:15 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ντουμπάι BC
20:00 Ζάλγκιρις - Παναθηναϊκός
21:00 Μπάγερν - Μπασκόνια
21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Φενέρμπαχτσε
21:45 Παρί - Χάποελ Τελ Αβίβ
22:00 Βαλένθια - Βίρτους Μπολόνια
Παρασκευή (20/11)
19:30 Αναντολού Εφές - Βιλερμπάν
21:15 Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης
21:30 Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας
21:45 Παρτίζαν - Μπεσίκτας
Ο Ολυμπιακός εκτός από τον Ζαν Μοντέρο, δεν είχε και τους Νίκολα Μιλουτίνοφ και Τάιλερ Ντόρσεϊ.
Στο 3-9 υποχώρησε η Μακάμπι Τελ Αβίβ που είχε σε εξαιρετική ημέρα τους Κίτον Ουάλας (18 με 4/10 τρίποντα) και Τζίμι Κλαρκ (15 πόντοι, 7 ασίστ και 5 ριμπάουντ), αλλά και τρεις ακόμη διψήφιους (Μαντάρ, Τάις και Κόλσον).
Τα δεκάλεπτα: 18-28, 36-49, 54-61, 82-82 (κ.α.), 95-97 παρ.
Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός 84-79: Τα ριμπάουντ έφεραν τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα
Τα επιθετικά ριμπάουντ (10 έναντι 17) αποτέλεσαν «Αχίλλειο πτέρνα» για τον Παναθηναϊκό στην Μπολόνια, με τη Βίρτους να κάμπτει και την αντίσταση των «πράσινων» μετά τον Ολυμπιακό. Το «τριφύλλι» ηττήθηκε 84-79 από τους Ιταλούς, για την 12η αγωνιστική της Euroleague και με το δεύτερο διαδοχικό στραβοπάτημα του «έπεσε» από την κορυφή της βαθμολογίας με ρεκόρ 8-4. Στον αντίποδα, η Βίρτους έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί των πέντε ηττών, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 5-7.
Η γραμμή ψηλών του Παναθηναϊκού στάθηκε κατώτερη των περιστάσεων και απόψε, με τη Βίρτους να κυριαρχεί στους... αιθέρες, να κάνει την ανατροπή στην τρίτη περίοδο και να αντέχει σε κάθε προσπάθεια αντεπίθεσης των άστοχων, κυρίως από τα 6,75 (8/26 τρίποντα), «πράσινων», που μέτρησαν και 13 λάθη!
Χαρακτηριστικό παράδειγμα της χαμένης μάχης των επιθετικών ριμπάουντ, ήταν εκείνο που κέρδισε ο Μουρ μετά από άστοχο τρίποντο του Φρέζιερ στο τελευταίο λεπτό, μετατρέποντας το σε καλάθι του Καρ, με το οποίο οι Ιταλοί μπήκαν σε τροχιά νίκης (81-77 στα 37΄΄ για τη λήξη).
Ο Κέντρικ Ναν οδήγησε την επίθεση του Παναθηναϊκού με 18 πόντους, αλλά 2/7 τρίποντα και 4 λάθη, ενώ εκτός... φόρμας ήταν ο Σιλβέν Φρανσίσκο (10π., 1/7τρ., 3 λάθη). Ο αρχηγός του «τριφυλλιού», Κώστας Σλούκας, προσπάθησε με ένα ξέσπασμα του στην αρχή της τέταρτης περιόδου, όταν σημείωσε 8 σερί πόντους (από τους 10 που είχε στο ματς συνολικά), να συμπαρασύρει τους συμπαίκτες του, αλλά μάταια...
Από τους Ιταλούς, Ντιούφ και Ντιαρά σημείωσαν από 15 πόντους, ενώ από 10 μέτρησαν οι Φρέζιερ, Κοκίλα και 11 ο Μπέλο, ο οποίος συμπλήρωσε τη... διψήφια πεντάδα της ομάδας του Άλεξ Μουμπρού.
Τα δεκάλεπτα: 19-20, 40-43, 60-56, 84-79
Παρτιζάν – Βαλένθια 64-76: Πέρασε από το Βελιγράδι και έμεινε στην κορυφή
Η Βαλένθια ένιωθε «καυτή» την «ανάσα» της Παρτιζάν για 30΄ λεπτά στο Βελιγράδι. Έτσι, στο ξεκίνημα της 4ης περιόδου, έτρεξε σερί 1-9 και πήρε τη διαφορά που χρειαζόταν για να φτάσει στη νίκη 76-64 στο Βελιγράδι και να παραμείνει στην κορυφή της Euroleague με 9-3. Οι Σέρβοι βρίσκονται εκτός πρώτης δεκάδας με 6-6.
Παρότι το ματς πήγαινε πόντο-πόντο μέχρι το 30΄, οι γηπεδούχοι δεν είχαν καταφέρει ποτέ να πάρουν προβάδισμα με εξαίρεση το 38-36 στο 24΄. Από το 43-50 στο 28΄ κατάφεραν ξανά να μειώσουν τη διαφορά στο ελάχιστο (51-52) όμως στην τελική επίθεση της Βαλένθια στην βρήκαν απάντηση και έτσι οι Ισπανοί έφυγαν νικητές με κορυφαίους τους Κάμερον Τέιλορ (15π., 3/6 τρίποντα) και Τι Τζέι Σορτς (12π., 6ρ.). Ο Κάρλικ Τζόουνς με 21π. και 28 στην αξιολόγηση ήταν ο καλύτερος της Παρτιζάν.
Τα δεκάλεπτα: 13-16, 34-36, 51-52, 64-76
Ζαλγκίρις – Μπάγερν 117-114: Ο Έντουαρντς έκρινε το θρίλερ της παράτασης
Σε ένα απ’ τα καλύτερα παιχνίδια της εφετινής Euroleague, η Ζαλγκίρις κατάφερε να «λυγίσει» την Μπάγερν Μονάχου με 117-114 στην παράταση (101-101 η κανονική διάρκεια) στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής και σημείωσε την 6η σερί νίκη της, που βελτίωσε το ρεκόρ της σε 8-4.
Η Μπάγερν είχε σε τρομερή βραδιά τους Γιοχάνες Τίμαν (33π., 4/6τρίπ., 8 κερδισμένα φάουλ) και Ντουέιν Ουάσινγκτον (27π., 4/6τρίπ.), όμως εκείνος που έκανε τη... διαφορά στον αγώνα ήταν ο Κάρσεν Έντουαρντς, ο οποίος «έγραψε» 32 πόντους (4/11τρίπ, 4 ασίστ), σημειώνοντας το καλάθι που έστειλε το παιχνίδι στην παράταση, 6 δέκατα του δευτερολέπτου πριν απ’ το φινάλε.
Ο Έντουαρντς είχε άλλους 8 πόντους στο έξτρα πεντάλεπτο και ήταν εκείνος που «σφράγισε» τη νίκη της Ζαλγκίρις, η οποία «κυνηγούσε» σ’ όλο το ματς την Μπάγερν, αλλά είχε την ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία για να φτάσει στη νίκη.
Τα δεκάλεπτα: 19-25, 50-57, 78-79, 101-101, 117-114 (παρ.)
Φενέρμπαχτσε – Βιλερμπάν 115-81: Επίδειξη δύναμης με 22 τρίποντα
Με τον Σέιν Λάρκιν να κάνει... πράγματα και θαύματα (25π., 6/7 τρίπ.) σε μόλις 15’30’’, η Φενερμπαχτσέ άφησε πίσω της την «σκληρή» ήττα της περασμένης εβδομάδας στο Παρίσι και υπέταξε πολύ εύκολα στην έδρα της τη Βιλερμπάν με 115-81 για την 12η αγωνιστική της Euroleague, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 8-4.
Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους διατήρησε το αήττητό της στο «σπίτι» της (7-0 ρεκόρ) κι εξασφάλισε τη νίκη της απ’ το πρώτο δεκάλεπτο, όταν πάτησε «γκάζι» κι εξαφανίστηκε απ’ το... οπτικό πεδίο της Βιλερμπάν με το εντυπωσιακό 32-12.
Η τουρκική ομάδα, που είχε καταπληκτικό ποσοστό έξω απ’ τα 6,75μ. (22/36, 61,1%), ανέβασε ακόμη περισσότερο «στροφές» στο δεύτερο ημίχρονο (έπιασε νταμπλ-νταμπλ σ’ αυτό το διάστημα ο Τζόνι Τζουζαν με 15π., 10ρ.) κι έφτασε με μία εμφατική επικράτηση, οδηγώντας τη Βιλερμπάν στην τρίτη σερί ήττα της (4-8), σ’ ένα ματς όπου ο Γιασικεβίτσιους μοίρασε υποδειγματικά το χρόνο και στους 12 παίκτες του.
Τα δεκάλεπτα: 32-12, 54-39, 89-61, 115-81
Ντουμπάι – Αναντολού Εφές 80-75: Κυρίαρχος ο Καμπενγκέλε με 18 πόντους και 18 ριμπάουντ
Την όγδοη νίκη της σε 12 αναμετρήσεις στη EuroLeague πανηγύρισε η Ντουμπάι, η οποία επικράτησε με 80-75 της φιλοξενούμενης Αναντολού Εφές. Μεγάλος πρωταγωνιστής των νικητών ήταν ο Εμφιόντου Καμπενγκέλε, ο οποίος πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση με 18 πόντους και ισάριθμα ριμπάουντ, καταγράφοντας νταμπλ νταμπλ. Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ ανέβηκε στο 8-4, ενώ η τουρκική ομάδα υποχώρησε στο 5-7.
Η Εφές ξεκίνησε καλύτερα και έκλεισε την πρώτη περίοδο στο +8 (15-23), όμως η Ντουμπάι αντέδρασε στο δεύτερο δεκάλεπτο, παίρνοντας το προβάδισμα στο ημίχρονο (42-40). Οι γηπεδούχοι διατήρησαν τον έλεγχο στην τρίτη περίοδο (59-55) και, παρά την πίεση των φιλοξενούμενων στο φινάλε, κράτησαν τη νίκη.
Τα δεκάλεπτα: 15-23, 42-40, 59-55, 80-75
Μπαρτσελόνα – Παρί 86-89: Πέμπτη συνεχόμενη νίκη με τρίποντο του Ιφί
Πέμπτη συνεχόμενη νίκη με εκπληκτικό μπάσκετ από την Παρί, που «άλωσε» το «Παλάου Μπλαουγκράνα» και νίκησε 89-86 τη Μπαρτσελόνα με τρίποντο του Ιφί στα τελευταία δευτερόλεπτα. Έτσι οι Γάλλοι που είχαν ξεκινήσει τη σεζόν με 1-6, έφτασαν στο 6-6, έχοντας κερδίσει τέσσερια συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια, ενώ οι Καταλανοί γνώρισαν την 4η ήττα τους.
Η Παρί μπήκε δυνατά στο ματς και προηγήθηκε με +11 (25-16 στο 15΄). Όταν όμως η Μπαρτσελόνα αντέδρασε με 16-0 σερί και πέρασε μπροστά 42-35 στο 18΄ όλοι πίστεψαν ότι θα είναι το απόλυτο «αφεντικό» της αναμέτρησης. Όχι, όμως, και οι παίκτες του Μαξίμ Λεφέβρ που διεκδίκησαν τη νίκη και την πήραν με τον Ιφί να κάνει... θαύματα (25π., 5/12 τρίποντα, 8ασ.). Φοβερό ματς για τον Μπαλτσερόφσκι της Μπαρτσελόνα (17π., 6/6 δίποντα και 7ρ.) αλλά δεν ήταν αρκετό.
Τα δεκάλεπτα: 20-24, 46-43, 69-68, 86-89
Μπασκόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ 82-85: Ανατροπή στο τελευταίο δεκάλεπτο για την ομάδα του Ιτούδη
Πάλεψε με όλες της τις δυνάμεις η Μπασκόνια (1-11) για να αποφύγει μια νέα ήττα, όμως στο τέλος «μίλησε» η ποιότητα της Χάποελ Τελ Αβίβ (7-5) που πέρασε από τη Βιτόρια με νίκη 85-82. Τα πάντα κρίθηκαν στην τελευταία περίοδο, όταν οι φιλοξενούμενοι του Δημήτρη Ιτούδη περιόρισαν στους μόλις 11 πόντους τους Βάσκους, οι οποίοι στο 30΄ ήταν μπροστά 71-64. Κλειδί για τη Χάποελ η πολυφωνία (Μπράιαντ 15, Οντιάσε 16, Μίτσιτς 14, Οτούρου 12, Λεντέι 11) ενώ μεγάλο ματς έκανε για τη Μπασκόνια ο Βόσνιος Καμένιας με 12π., 12ρ.
Τα δεκάλεπτα: 33-26, 48-44, 71-64, 82-85
Αρμάνι Μιλάνο – Ερυθρός Αστέρας 91-77: Δεύτερη νίκη με καθοριστική άμυνα
Με αμυντικό ρεσιτάλ στο β΄ ημίχρονο, η Αρμάνι κατάφερε να πετύχει μόλις τη δεύτερη νίκη της (2-10) στην Euroleague, επικρατώντας 91-77 του Ερυθρού Αστερα (7-5) στο Μιλάνο. Μετά από ένα πρώτο ημίχρονο μοιρασμενο, με τους φιλοξενούμενους να πατάνε καλύτερα στο παρκέ, οι παίκτες του Λούκα Μπάνκι μπήκαν αποφασισμένοι στις δύο τελευταίες περιόδους, επέτρεψαν μόλις 25 πόντους στο διάστημα 20-35 και διαμόρφωσαν διαφορά ασφαλείας 78-67, πέντε λεπτά πριν από το τέλος. Οι Σέρβοι δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν...
Πέντε παίκτες της Αρμάνι (Μπερνέλ 12, Τόμπσον 12, Ράιτ 10, Μπολμάρο 15 και Πίτερς 10) είχαν διψήφιο αριθμό πόντων ενώ από 9 πέτυχαν οι Χολ, Μάθιους. Ο Κάρτερ είχε 21π. για τον Αστέρα.
Τα δεκάλεπτα: 26-20, 42-44 , 66-61, 91-77
Η 12η αγωνιστική
Τρίτη (17/11)
Ντουμπάι BC - Αναντολού Εφές 80-75
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός 95-97
Ζάλγκιρις - Μπάγερν 117-114
Φενέρμπαχτσε - Βιλερμπάν 115-81
Μπαρτσελόνα - Παρί 86-89
Αρμάνι Μιλάνο - Ερυρθός Αστέρας 91-77
Μπασκόνια - Χάποελ Τελ Αβίβ 82-85
Παρτίζαν - Βαλένθια 64-76
Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός 84-79
Τετάρτη (18/11)
19:00 Μπεσίκτας - Ρεάλ Μαδρίτης
Η Βαθμολογία
Βαλένθια 9-3
Ολυμπιακός 9-3
Παναθηναϊκός 8-4
Φενέρμπαχτσε 8-4
Ζάλγκιρις 8-4
Μπαρτσελόνα 8-4
Ντουμπάι 8-4
Ρεάλ Μαδρίτης 7-4
Ερυθρός Αστέρας 7-5
Χάποελ Τελ Αβίβ 7-5
Παρτίζαν 6-6
Παρί 6-6
Μπεσίκτας 5-6
Εφές 5-7
Βίρτους Μπολόνια 5-7
Βιλερμπάν 4-8
Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-9
Μπάγερν Μονάχου 3-9
Αρμάνι Μιλάνο 2-10
Μπασκόνια 1-11
Η επόμενη αγωνιστική (13η)
Πέμπτη (19/11)
19:15 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ντουμπάι BC
20:00 Ζάλγκιρις - Παναθηναϊκός
21:00 Μπάγερν - Μπασκόνια
21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Φενέρμπαχτσε
21:45 Παρί - Χάποελ Τελ Αβίβ
22:00 Βαλένθια - Βίρτους Μπολόνια
Παρασκευή (20/11)
19:30 Αναντολού Εφές - Βιλερμπάν
21:15 Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης
21:30 Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας
21:45 Παρτίζαν - Μπεσίκτας
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