Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός 84-79: Τα ριμπάουντ έφεραν τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα

Παρτιζάν – Βαλένθια 64-76: Πέρασε από το Βελιγράδι και έμεινε στην κορυφή

Ζαλγκίρις – Μπάγερν 117-114: Ο Έντουαρντς έκρινε το θρίλερ της παράτασης

Φενέρμπαχτσε – Βιλερμπάν 115-81: Επίδειξη δύναμης με 22 τρίποντα

Ντουμπάι – Αναντολού Εφές 80-75: Κυρίαρχος ο Καμπενγκέλε με 18 πόντους και 18 ριμπάουντ

Μπαρτσελόνα – Παρί 86-89: Πέμπτη συνεχόμενη νίκη με τρίποντο του Ιφί

Μπασκόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ 82-85: Ανατροπή στο τελευταίο δεκάλεπτο για την ομάδα του Ιτούδη

Αρμάνι Μιλάνο – Ερυθρός Αστέρας 91-77: Δεύτερη νίκη με καθοριστική άμυνα

Αυτή ήταν η 9η νίκη του Ολυμπιακού σε 12 αγώνες στη Euroleague, αποτέλεσμα που τον διατηρεί στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.Ο Ολυμπιακός εκτός από τον Ζαν Μοντέρο, δεν είχε και τους Νίκολα Μιλουτίνοφ και Τάιλερ Ντόρσεϊ.Στο 3-9 υποχώρησε η Μακάμπι Τελ Αβίβ που είχε σε εξαιρετική ημέρα τους Κίτον Ουάλας (18 με 4/10 τρίποντα) και Τζίμι Κλαρκ (15 πόντοι, 7 ασίστ και 5 ριμπάουντ), αλλά και τρεις ακόμη διψήφιους (Μαντάρ, Τάις και Κόλσον).Τα δεκάλεπτα: 18-28, 36-49, 54-61, 82-82 (κ.α.), 95-97 παρ.Τα επιθετικά ριμπάουντ (10 έναντι 17) αποτέλεσαν «Αχίλλειο πτέρνα» για τον Παναθηναϊκό στην Μπολόνια, με τη Βίρτους να κάμπτει και την αντίσταση των «πράσινων» μετά τον Ολυμπιακό. Το «τριφύλλι» ηττήθηκε 84-79 από τους Ιταλούς, για την 12η αγωνιστική της Euroleague και με το δεύτερο διαδοχικό στραβοπάτημα του «έπεσε» από την κορυφή της βαθμολογίας με ρεκόρ 8-4. Στον αντίποδα, η Βίρτους έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί των πέντε ηττών, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 5-7.Η γραμμή ψηλών του Παναθηναϊκού στάθηκε κατώτερη των περιστάσεων και απόψε, με τη Βίρτους να κυριαρχεί στους... αιθέρες, να κάνει την ανατροπή στην τρίτη περίοδο και να αντέχει σε κάθε προσπάθεια αντεπίθεσης των άστοχων, κυρίως από τα 6,75 (8/26 τρίποντα), «πράσινων», που μέτρησαν και 13 λάθη!Χαρακτηριστικό παράδειγμα της χαμένης μάχης των επιθετικών ριμπάουντ, ήταν εκείνο που κέρδισε ο Μουρ μετά από άστοχο τρίποντο του Φρέζιερ στο τελευταίο λεπτό, μετατρέποντας το σε καλάθι του Καρ, με το οποίο οι Ιταλοί μπήκαν σε τροχιά νίκης (81-77 στα 37΄΄ για τη λήξη).Ο Κέντρικ Ναν οδήγησε την επίθεση του Παναθηναϊκού με 18 πόντους, αλλά 2/7 τρίποντα και 4 λάθη, ενώ εκτός... φόρμας ήταν ο Σιλβέν Φρανσίσκο (10π., 1/7τρ., 3 λάθη). Ο αρχηγός του «τριφυλλιού», Κώστας Σλούκας, προσπάθησε με ένα ξέσπασμα του στην αρχή της τέταρτης περιόδου, όταν σημείωσε 8 σερί πόντους (από τους 10 που είχε στο ματς συνολικά), να συμπαρασύρει τους συμπαίκτες του, αλλά μάταια...Από τους Ιταλούς, Ντιούφ και Ντιαρά σημείωσαν από 15 πόντους, ενώ από 10 μέτρησαν οι Φρέζιερ, Κοκίλα και 11 ο Μπέλο, ο οποίος συμπλήρωσε τη... διψήφια πεντάδα της ομάδας του Άλεξ Μουμπρού.Τα δεκάλεπτα: 19-20, 40-43, 60-56, 84-79Η Βαλένθια ένιωθε «καυτή» την «ανάσα» της Παρτιζάν για 30΄ λεπτά στο Βελιγράδι. Έτσι, στο ξεκίνημα της 4ης περιόδου, έτρεξε σερί 1-9 και πήρε τη διαφορά που χρειαζόταν για να φτάσει στη νίκη 76-64 στο Βελιγράδι και να παραμείνει στην κορυφή της Euroleague με 9-3. Οι Σέρβοι βρίσκονται εκτός πρώτης δεκάδας με 6-6.Παρότι το ματς πήγαινε πόντο-πόντο μέχρι το 30΄, οι γηπεδούχοι δεν είχαν καταφέρει ποτέ να πάρουν προβάδισμα με εξαίρεση το 38-36 στο 24΄. Από το 43-50 στο 28΄ κατάφεραν ξανά να μειώσουν τη διαφορά στο ελάχιστο (51-52) όμως στην τελική επίθεση της Βαλένθια στην βρήκαν απάντηση και έτσι οι Ισπανοί έφυγαν νικητές με κορυφαίους τους Κάμερον Τέιλορ (15π., 3/6 τρίποντα) και Τι Τζέι Σορτς (12π., 6ρ.). Ο Κάρλικ Τζόουνς με 21π. και 28 στην αξιολόγηση ήταν ο καλύτερος της Παρτιζάν.Τα δεκάλεπτα: 13-16, 34-36, 51-52, 64-76Σε ένα απ’ τα καλύτερα παιχνίδια της εφετινής Euroleague, η Ζαλγκίρις κατάφερε να «λυγίσει» την Μπάγερν Μονάχου με 117-114 στην παράταση (101-101 η κανονική διάρκεια) στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής και σημείωσε την 6η σερί νίκη της, που βελτίωσε το ρεκόρ της σε 8-4.Η Μπάγερν είχε σε τρομερή βραδιά τους Γιοχάνες Τίμαν (33π., 4/6τρίπ., 8 κερδισμένα φάουλ) και Ντουέιν Ουάσινγκτον (27π., 4/6τρίπ.), όμως εκείνος που έκανε τη... διαφορά στον αγώνα ήταν ο Κάρσεν Έντουαρντς, ο οποίος «έγραψε» 32 πόντους (4/11τρίπ, 4 ασίστ), σημειώνοντας το καλάθι που έστειλε το παιχνίδι στην παράταση, 6 δέκατα του δευτερολέπτου πριν απ’ το φινάλε.Ο Έντουαρντς είχε άλλους 8 πόντους στο έξτρα πεντάλεπτο και ήταν εκείνος που «σφράγισε» τη νίκη της Ζαλγκίρις, η οποία «κυνηγούσε» σ’ όλο το ματς την Μπάγερν, αλλά είχε την ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία για να φτάσει στη νίκη.Τα δεκάλεπτα: 19-25, 50-57, 78-79, 101-101, 117-114 (παρ.)Με τον Σέιν Λάρκιν να κάνει... πράγματα και θαύματα (25π., 6/7 τρίπ.) σε μόλις 15’30’’, η Φενερμπαχτσέ άφησε πίσω της την «σκληρή» ήττα της περασμένης εβδομάδας στο Παρίσι και υπέταξε πολύ εύκολα στην έδρα της τη Βιλερμπάν με 115-81 για την 12η αγωνιστική της Euroleague, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 8-4.Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους διατήρησε το αήττητό της στο «σπίτι» της (7-0 ρεκόρ) κι εξασφάλισε τη νίκη της απ’ το πρώτο δεκάλεπτο, όταν πάτησε «γκάζι» κι εξαφανίστηκε απ’ το... οπτικό πεδίο της Βιλερμπάν με το εντυπωσιακό 32-12.Η τουρκική ομάδα, που είχε καταπληκτικό ποσοστό έξω απ’ τα 6,75μ. (22/36, 61,1%), ανέβασε ακόμη περισσότερο «στροφές» στο δεύτερο ημίχρονο (έπιασε νταμπλ-νταμπλ σ’ αυτό το διάστημα ο Τζόνι Τζουζαν με 15π., 10ρ.) κι έφτασε με μία εμφατική επικράτηση, οδηγώντας τη Βιλερμπάν στην τρίτη σερί ήττα της (4-8), σ’ ένα ματς όπου ο Γιασικεβίτσιους μοίρασε υποδειγματικά το χρόνο και στους 12 παίκτες του.Τα δεκάλεπτα: 32-12, 54-39, 89-61, 115-81Την όγδοη νίκη της σε 12 αναμετρήσεις στη EuroLeague πανηγύρισε η Ντουμπάι, η οποία επικράτησε με 80-75 της φιλοξενούμενης Αναντολού Εφές. Μεγάλος πρωταγωνιστής των νικητών ήταν ο Εμφιόντου Καμπενγκέλε, ο οποίος πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση με 18 πόντους και ισάριθμα ριμπάουντ, καταγράφοντας νταμπλ νταμπλ. Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ ανέβηκε στο 8-4, ενώ η τουρκική ομάδα υποχώρησε στο 5-7.Η Εφές ξεκίνησε καλύτερα και έκλεισε την πρώτη περίοδο στο +8 (15-23), όμως η Ντουμπάι αντέδρασε στο δεύτερο δεκάλεπτο, παίρνοντας το προβάδισμα στο ημίχρονο (42-40). Οι γηπεδούχοι διατήρησαν τον έλεγχο στην τρίτη περίοδο (59-55) και, παρά την πίεση των φιλοξενούμενων στο φινάλε, κράτησαν τη νίκη.Τα δεκάλεπτα: 15-23, 42-40, 59-55, 80-75Πέμπτη συνεχόμενη νίκη με εκπληκτικό μπάσκετ από την Παρί, που «άλωσε» το «Παλάου Μπλαουγκράνα» και νίκησε 89-86 τη Μπαρτσελόνα με τρίποντο του Ιφί στα τελευταία δευτερόλεπτα. Έτσι οι Γάλλοι που είχαν ξεκινήσει τη σεζόν με 1-6, έφτασαν στο 6-6, έχοντας κερδίσει τέσσερια συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια, ενώ οι Καταλανοί γνώρισαν την 4η ήττα τους.Η Παρί μπήκε δυνατά στο ματς και προηγήθηκε με +11 (25-16 στο 15΄). Όταν όμως η Μπαρτσελόνα αντέδρασε με 16-0 σερί και πέρασε μπροστά 42-35 στο 18΄ όλοι πίστεψαν ότι θα είναι το απόλυτο «αφεντικό» της αναμέτρησης. Όχι, όμως, και οι παίκτες του Μαξίμ Λεφέβρ που διεκδίκησαν τη νίκη και την πήραν με τον Ιφί να κάνει... θαύματα (25π., 5/12 τρίποντα, 8ασ.). Φοβερό ματς για τον Μπαλτσερόφσκι της Μπαρτσελόνα (17π., 6/6 δίποντα και 7ρ.) αλλά δεν ήταν αρκετό.Τα δεκάλεπτα: 20-24, 46-43, 69-68, 86-89Πάλεψε με όλες της τις δυνάμεις η Μπασκόνια (1-11) για να αποφύγει μια νέα ήττα, όμως στο τέλος «μίλησε» η ποιότητα της Χάποελ Τελ Αβίβ (7-5) που πέρασε από τη Βιτόρια με νίκη 85-82. Τα πάντα κρίθηκαν στην τελευταία περίοδο, όταν οι φιλοξενούμενοι του Δημήτρη Ιτούδη περιόρισαν στους μόλις 11 πόντους τους Βάσκους, οι οποίοι στο 30΄ ήταν μπροστά 71-64. Κλειδί για τη Χάποελ η πολυφωνία (Μπράιαντ 15, Οντιάσε 16, Μίτσιτς 14, Οτούρου 12, Λεντέι 11) ενώ μεγάλο ματς έκανε για τη Μπασκόνια ο Βόσνιος Καμένιας με 12π., 12ρ.Τα δεκάλεπτα: 33-26, 48-44, 71-64, 82-85Με αμυντικό ρεσιτάλ στο β΄ ημίχρονο, η Αρμάνι κατάφερε να πετύχει μόλις τη δεύτερη νίκη της (2-10) στην Euroleague, επικρατώντας 91-77 του Ερυθρού Αστερα (7-5) στο Μιλάνο. Μετά από ένα πρώτο ημίχρονο μοιρασμενο, με τους φιλοξενούμενους να πατάνε καλύτερα στο παρκέ, οι παίκτες του Λούκα Μπάνκι μπήκαν αποφασισμένοι στις δύο τελευταίες περιόδους, επέτρεψαν μόλις 25 πόντους στο διάστημα 20-35 και διαμόρφωσαν διαφορά ασφαλείας 78-67, πέντε λεπτά πριν από το τέλος. Οι Σέρβοι δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν...Πέντε παίκτες της Αρμάνι (Μπερνέλ 12, Τόμπσον 12, Ράιτ 10, Μπολμάρο 15 και Πίτερς 10) είχαν διψήφιο αριθμό πόντων ενώ από 9 πέτυχαν οι Χολ, Μάθιους. Ο Κάρτερ είχε 21π. για τον Αστέρα.Τα δεκάλεπτα: 26-20, 42-44 , 66-61, 91-77Η 12η αγωνιστικήΤρίτη (17/11)Ντουμπάι BC - Αναντολού Εφές 80-75Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός 95-97Ζάλγκιρις - Μπάγερν 117-114Φενέρμπαχτσε - Βιλερμπάν 115-81Μπαρτσελόνα - Παρί 86-89Αρμάνι Μιλάνο - Ερυρθός Αστέρας 91-77Μπασκόνια - Χάποελ Τελ Αβίβ 82-85Παρτίζαν - Βαλένθια 64-76Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός 84-79Τετάρτη (18/11)19:00 Μπεσίκτας - Ρεάλ ΜαδρίτηςΗ ΒαθμολογίαΒαλένθια 9-3Ολυμπιακός 9-3Παναθηναϊκός 8-4Φενέρμπαχτσε 8-4Ζάλγκιρις 8-4Μπαρτσελόνα 8-4Ντουμπάι 8-4Ρεάλ Μαδρίτης 7-4Ερυθρός Αστέρας 7-5Χάποελ Τελ Αβίβ 7-5Παρτίζαν 6-6Παρί 6-6Μπεσίκτας 5-6Εφές 5-7Βίρτους Μπολόνια 5-7Βιλερμπάν 4-8Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-9Μπάγερν Μονάχου 3-9Αρμάνι Μιλάνο 2-10Μπασκόνια 1-11Η επόμενη αγωνιστική (13η)Πέμπτη (19/11)19:15 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ντουμπάι BC20:00 Ζάλγκιρις - Παναθηναϊκός21:00 Μπάγερν - Μπασκόνια21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Φενέρμπαχτσε21:45 Παρί - Χάποελ Τελ Αβίβ22:00 Βαλένθια - Βίρτους ΜπολόνιαΠαρασκευή (20/11)19:30 Αναντολού Εφές - Βιλερμπάν21:15 Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης21:30 Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας21:45 Παρτίζαν - Μπεσίκτας